* Ogres slimnīca saglabā 3.līmeņa jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas statusu

Gada sākumā sabiedriskajā telpā izskanēja dažādi paziņojumi par plānoto "slimnīcu līmeņošanu" jeb slimnīcu līmeņu pārskatīšanu, mediķu vidū izraisot bažas par tālāko nākotni. SIA "Ogres rajona slimnīca" vadība un kolektīvs var atviegloti uzelpot – Ogres slimnīca arī turpmāk saglabās 3.līmeņa jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas statusu un visus pakalpojumus sniegs līdzšinējā apjomā.

* Kur ir Ogrei tuvākā Covid – 19 analīžu nodošanas vieta?

"Valsts svētkos pie manis ciemos bija atbraucis dēls, kurš dzīvo kādā citā Latvijas pilsētā. Saņēmu ziņu, ka dēlam konstatēta pozitīvs Covid – 19. Tas nozīmē, ka esmu kļuvis par kontaktpersonu. Man ir jau tuvu 80 gadiem, dzīvoju viens. Sazinājos ar savu ģimenes ārstu un tagad godprātīgi ievēroju karantīnas prasības. Ēdienu no tuvējā veikaliņa man atnes un pie mājas durvīm noliek kaimiņi. Ir pagājušas tikai dažas karantīnas dienas. Pagaidām jūtos labi un ceru, ka tā arī paliks, bet, ja sākšu just saslimšanas pazīmes, būs jādodas nodot Covid – 19 tests. Man nav nekāda priekšstata, kā lai to izdaru, jo līdz tuvākajai analīžu vietai mērojams krietns gabals. Ar kājām, protams, turp aiziet nevaru, ar mašīnu jau vairākus gadus nebraucu, ar sabiedrisko transportu nedrīkst braukt. Ja vajag pie dakteriem, mani uz Ogri aizved kaimiņi, bet kas tad mani gribēs vest, ja būs aizdomas par Covid? Tad kā lai veicu šo analīzi, ja tas būs nepieciešams? Ja neveikšu analīzi, kā varēšu zināt, ka esmu vesels un neapdraudu apkārtējos? Vai jāsagaida, kad paliks pavisam slikti un tad aizvedīs ar "ātrajiem"? "OVV" redakcijā vērsās kādā no Ogres novada pagastiem dzīvojošais Kārlis.

* Suntažos īstenots projekts "Pils parka rozes";

* Šodien nāk klajā jaunās Ziemassvētku pastmarkas;

* Decembrī mobilā diagnostika Suntažos, Ikšķilē un Lielvārdē;

* Bijušajai Ķeguma pašvaldības izpilddirektorei izteikts aizrādījums;

* Lielvārdes novadā avarējušas trīs automašīnas;

* Ikšķiles novads iekļuvis starp 25 ģimenei draudzīgākajām pašvaldībām;

* VARAM lūdz KNAB izvērtēt Ikšķiles mēra rīcību.

* Mums ir ar ko lepoties: Latvijas izgudrotāji pasaulē

Anatols Lapiņš dzimis 1930.gadā Rīgā. Otrā pasaules kara sākumā viņa ģimene emigrēja uz Poliju, vēlāk – uz Vāciju, bet 1951.gadā izceļoja uz ASV.

A.Lapiņš bija automobiļu inženieris un dizainers, strādājis tādos uzņēmumos kā "General Motors", "Opel", bet no 1969. gada līdz 1988. gadam vadīja "Porsche" dizaina studiju un noteica "Porsche" sporta automobiļu dizainu 20 gadu garumā.

