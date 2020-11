Jūsu biznesam pielāgots aizdevums

Attīstīt biznesu un parūpēties par visiem tā aspektiem ir liels izaicinājums, it īpaši šobrīd, kad ekonomiskā situācija un tirgus cieš no globālajiem notikumiem. Tāpēc vairums uzņēmumu savā darbības laikā, lai nodrošinātu apgrozāmo līdzekļu plūsmu un īstenotu izaugsmes plānus, izmanto kādus no biznesa finansēšanas pakalpojumiem.

Kredīts uzņēmumiem ir viens no pamatpakalpojumiem, kuru tuvāko mēnešu laikā sāks piedāvāt Lietuvas finanšu sektora kompānija "PayRay", kas šogad uzsākusi darbību arī Latvijā. Otrs pamatpakalpojums, uz kuru orientējas SIA “PayRay”, ir faktorings, bet nākotnē pakalpojumu klāstu plānots paplašināt.

"PayRay" biznesa aizdevumu priekšrocības Kredīts uzņēmumiem ir pakalpojums, ko piedāvā daudzi banku un nebanku kredītdevēji, tomēr bieži vien klienti šajā procesā var sastapties ar šķēršļiem, kas liedz saņemt nepieciešamo finansiālo atbalstu. Tāpēc "PayRay" īpaši koncentrēsies uz tiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem šobrīd ir grūti iegūt banku finansējumu sava biznesa tālākai attīstīšanai. "PayRay" banka arī nākotnē plāno piedāvāt finansējumu bez ķīlas, pamatojoties uz uzņēmuma biznesa rādītājiem un preču pavadzīmēm.

"PayRay" kredīts uzņēmumiem izcelsies ar vairākām priekšrocībām:

 vienkārša pieteikšanās;

 elastīgas atmaksas iespējas;

 naudas izmaksa jau 48 stundu laikā;

 pieejams arī bez ķīlas;

 piemērots arī biznesam ar 200+ darbiniekiem;

 aizdevumi līdz pat 6,5 miljoniem EUR.

Kredīts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

"PayRay" piedāvās vienkāršus un elastīgus īstermiņa aizdevumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem to apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un biznesa attīstībai. Aizdevumu lielums un nosacījumi būs atkarīgi no klienta biznesa lieluma un vajadzībām.

Ja jums būs aktuāls "PayRay" kredīts uzņēmumiem, tad jau pavisam drīz varēsiet aizpildīt vienkāršu pieteikumu internetā un nosūtīt visus apliecinošos dokumentus, lai "PayRay" speciālisti varētu veikt pilnu izvērtējumu un pieņemt atbilstošu lēmumu par iespējamo sadarbību.

Pieteikuma izskatīšanas gaitā speciālisti izvērtēs arī industriju un tās attīstības potenciālu, uzņēmuma finansiālo stāvokli, esošās ķīlas un citus aspektus, kas varētu ietekmēt lēmumu un piemērotākā risinājuma izvēli atbilstoši klienta uzņēmuma vajadzībām. Pēc pieteikuma apstiprināšanas līdzekļi klienta konta nonāks jau tuvāko 48 stundu laikā.

Kā jūsu biznesam var noderēt faktorings Otrs no SIA "PayRay" biznesa virzieniem, uz ko uzņēmums šobrīd koncentrējas, ir faktorings. Faktoringa pakalpojumi tiek piedāvāti arī uzņēmumiem Latvijā, paplašinot to finansēšanas iespējas.

Kas ir faktorings? Faktoringu dēvē par rēķinu finansēšanu, jo šis pakalpojums ļauj uzņēmumam uzreiz saņemt naudu par izrakstītajiem rēķiniem, tādejādi nodrošinot stabilu un paredzamu apgrozāmo līdzekļu plūsmu. Faktoringa uzņēmums klientam izmaksā līdz 90% no tā izrakstīto rēķinu vērtības, bet pārējo summu tad, kad pircējs noteiktajā termiņā rēķinu pilnībā apmaksājis.

Faktorings sniedz priekšrocības gan uzņēmumam, gan tā klientiem. Uzņēmums uzreiz iegūst apgrozāmos līdzekļus un var izmantot piegādātāju izdevīgos piedāvājumus, bet klienti var iegūt elastīgākus rēķinu apmaksas nosacījumus. "PayRay" faktoringa pakalpojumi pieejami gan mazajiem, gan vidējiem uzņēmumiem atbilstoši to finansiālajam stāvoklim un biznesa vajadzībām.

Faktoringa pakalpojumu sniegšanā uzņēmumam "PayRay" ir vairāku gadu pieredze, kas ļauj ātri pieņemt lēmumus un nodrošināt katram klientam individuālu pieeju. "PayRay" ir mazā biznesa eksperti, tāpēc pārzina tā vajadzības un var nodrošināt biznesa attīstībai nepieciešamo finansiālo atbalstu.

