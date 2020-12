Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4.decembra numurā:

* Siltais rudens bijis labvēlīgs būvdarbu veikšanai Ogrē

Vairākās Ogres ielās turpinās būvdarbi; tapušas vai vēl top vairākās gājēju ietves; tunelī būvniekiem jānovērš daži defekti; turpinās gan tilta, gan bibliotēkas būvniecība – par šīm un citām tēmām lasiet jaunajā "OVV"!

* Sejas maskas būs jāvalkā arī darbā, brīvdienās nevarēs iegādāties alkoholu un cigaretes;

* Vai tiešām bērēs būs jālozē?

"Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos (!) drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā no divām (!) mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus”. Vispirms jau rodas jautājums: kad tad bēres ir neatliekams un kad – atliekams gadījums? Bet lai nu tas paliek. Vairāk mulsina piebilde par mājsaimniecībām. Tātad, ja aizgājējam ir, piemēram, trīs pieauguši bērni, kuri dzīvo dažādās mājsaimniecībās, tad turpmāk būs jālozē, kuri divi drīkst piedalīties bērēs un kurš nē? Tajā pašā laikā joprojām atļautas organizētas sapulces, piketi un gājieni, kuros ļauts piedalīties ne vairāk par 25 cilvēkiem. Lai arī cik ciniski tas neizklausītos, varbūt bēru dienā jākļūst radošiem un jāpiesaka pikets pret bērinieku limitu, tādējādi palielinot aizgājēja pavadītāju pulku līdz 35 cilvēkiem, turklāt no dažādām mājsaimniecībām?" jautā žurnāliste Dzintra Dzene.

* Ar Covid - 19 saistīto apstākļu dēļ – jauns pabalsts bērnu pieskatīšanai;

* Dabaszinību skolotāja Daiga Brante saņem IZM Atzinības rakstu;

* Līdz gada nogalei Ogrē un Ogresgalā jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

* Lemj par "Ķeguma Novada Ziņu" darbības izbeigšanu;

* Ogrēnietis pusgada laikā laimējis automašīnu un 10 000 eiro

"Domāju, ka viss atkarīgs tikai no veiksmes. Noteikti nav tā – jo vairāk pērk, jo vairāk laimē. Esmu to pārbaudījis. Reiz nopirku piecas biļetes no katras momentloterijas un neko nelaimēju. Citā reizē – pa vienai no katras – un laimēju…”

* Ogrē jau atkal izdemolēta sabiedriskā tualete;

* Kā droši iepirkties ārkārtējās situācijas laikā?

* Kā veicies Kasparam Bērziņam Sarajevā un BK "Ogre" - savās mājās?

