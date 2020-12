Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 11.decembra numurā:

* Arī šogad ikviens var kļūt par slepeno "Shoe Box 2020" Ziemassvētku rūķi

Jau septīto gadu pēc kārtas Liene Vaskāne, kuras pamatdarbs ir Ogres novada pašvaldības grāmatvedībā, tuvojoties Ziemassvētkiem, sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu organizē labdarības akciju "Shoe Box". Ikviens tiek aicināts kļūt par slepeno Ziemassvētku rūķi, sarūpējot kurpju kastē ietilpstošas dāvaniņas sociālā dienesta redzeslokā esošiem bērniem, jauniešiem vai vientuļajiem senioriem Ogres novadā.

Jaunajā "OVV" lasiet arī par labdarību Jumpravā, Tomē un vēl citviet.

* Gargabalnieks Renārs Roze par savu pieredzi ar Covid-19

Arvien vairāk sabiedrībā pazīstamu cilvēku dalās ar iespaidiem un izjūtām, kas gūtas, izslimojot nepatīkamo vīrusu Covid-19. Nesen no slimnīcas mājup atgriezies arī ogrēnietis Renārs Roze – 34 gadus vecs, sportisks vīrietis – viens no Latvijas labākajiem gargabalniekiem, kurš specializējies pusmaratonu skriešanā, bet vairākkārt sacensībās veicis arī klasiskā maratona distanci, kas ir vairāk nekā 42 km gara. Ogrēnietis desmit dienas ārstējās Latvijas Infektoloģijas centrā.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Aktuāla intervija. Egils Helmanis: Sabiedrība ir kļuvusi ļoti sievišķīga

"Kāpēc es esmu bijis par Ikšķiles iekļaušanu Ogres novadā? Daudzi saka: tāpēc, ka Ikšķilē ir nauda, un Ogre cierē uz šo naudu. Es saku citādi: kopā ar Ikšķiles iedzīvotājiem mēs varēsim uzturēt šos divdesmit pagastus. Šie divdesmit pagasti vienmēr ir dotēti, un tos vajadzēs dotēt arī turpmāk. Būsim reālisti – cilvēki, kas dzīvo laukos, izmaksā trīsreiz vairāk nekā tie, kas dzīvo pilsētā. Un tad domājam tālāk: ja mēs gribam mūsu Latviju redzēt nevis ar tukšiem laukiem, bet tādu, kādai tai jābūt, mums ir jāsniedz atbilstoši pakalpojumi arī laukos dzīvojošajiem."

* Domāju tā: No saprašanas uz saprašanos

"Bet ir arī sociālo tīklu ēra, kurā katrs, kas ir ar lielu pašapziņas dūšu un kaut kā pa roku galam iemācījies rakstīt (pareizrakstība, stils, fakti nav no svara), ir rakstnieks, žurnālists, zinātnieks, ārsts, pētnieks, politologs, demagogs. No vienas puses, informācijas jauda daudzkāršojusies, no otras puses, tieši šī iemesla dēļ skaidrības meklējumu džungļi teju neizbrienami. Tās ir sekas, bet cēlonis – kritiskās domāšanas trūkums: ne viss, ko es saku, man labi zināms, ne viss, ko man saka, ir klausīšanās vērts. Bez savas galvas uz pleciem var nojukt," tā Andris Upenieks.

* Kopā ar šo numuru – arī Ogres novada pašvaldības speciālizdevums. Tajā – par krīzes zvanu centru, Ogres novada svētku rotu, bijušās sanatorijas ēkas Ogrē atdzimšanu un pašvaldības sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem un studentiem.

