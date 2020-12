Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23.decembra numurā:

* Mūsu novadu pašvaldību apsveikumi lasītājiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā;

* Iespējams, nākotnē policijas zirgu patruļu Ogrē sastapsim biežāk;

* Dzintars Kvants iegulda sirdi savas dzimtas piemiņā

Liecības lasot, grūti iedomāties, kā pusaudži spēja palīdzēt mežabrāļiem, kad bez dienišķās pārtikas, silta apģērba, svarīgām ziņām trūka arī ieroču, munīcijas. Šo sarunas fragmentu prasās atstāstīt vārdu pa vārdam.

– It kā viss saprotams, bet kā spējāt mežabrāļus apgādāt ar ieročiem, munīciju?

– Redzi, mums mājās bija tāda liela, liela panna, un, ieziežot to ar taukiem, taukšķēju zirņus: tajos laikos tas bija uz kāra zoba liekams gardums…

– Tak par ieročiem, ne zirņiem runājam!

– Nu ja, ka par ieročiem! Frontēm mainoties, izmanīgi puikas bija savākuši un pa pažobelēm un citām slēptuvēm nobēdzinājuši veselu arsenālu dažādu trofeju stroķu…

– Nu un?

– Tiekoties ar puikām, taukšķētos zirņus iemainīju pret labu labām šautenēm, patronām, ko nogādāju mežabrāļiem. Paši arī, kā jau puikas, pa kluso, nolienot kādā šķūnī, kas apslāpē troksni, šaudījāmies uz nebēdu…

– Un baiļu nebija nemaz?

– Man ne! Nemaz! Jau stāstīju, ka piepalīdzēju vectēvam taisīt zārkus: ne reizi vien pats pamēģināju tādā mūža mājā iegulties. Nekādas vainas tādā zārkā, tad ko man baidīties…?

* Laika palicis pavisam maz – līdz gada nogalei jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Aptuveni četri ar pusi tūkstoši adresātu Ogrē, Ciemupē un Ogresgalā saņēmuši Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" darbinieku aicinājumu aizpildīt un iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Šis apliecinājums jāaizpilda un aģentūrai jāiesniedz līdz 31.decembrim.

Vairāk lasiet jaunajā "OVV".

* Lūdz palīdzēt ugunsnelaimē cietušai ģimenei

Vēlā 11.decembra vakarā Ogrē, Brīvības ielā, izcēlās ugunsgrēks – uzsprāga uzlādes ierīce. Mājinieki aizdegšanos uzreiz nepamanīja, jo atradās tālu no aizdegšanās vietas. Mājā izdzisa elektrība, kauca detektors. Tūlīt tika izsaukti ugunsdzēsēji, bet viņi varēja atbraukt tikai pēc vairāk nekā pusstundas. Vienlaikus ar šo ugunsnelaimi Ķegumā notika smaga avārija, Ogres VUGD mašīnas bija tur. Uguns paņēma 2/3 no mājas, palika neapdzīvojamā platība. Sadega visa iedzīve. Ģimenē neviens necieta, bet pieci cilvēki palika pidžamās, jo neko nepaspēja iznest no degošajām telpām. (..) Jāmeklē iespēja uzsākt dzīvi no jauna.

* Par D vitamīnu un Covid – 19

Vairāk – ārsts Pēteris Apinis.

