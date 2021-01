Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 8.janvāra numurā:

* Uzsākta Ogres slimnīcas mediķu vakcinēšana pret saslimšanu ar Covid – 19

Ogres slimnīcā kopumā ir 380 darbinieki. Daļa mediķu paralēli strādā arī citās ārstniecības iestādēs, piemēram, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, kur jau saņēmuši vakcīnu.

Šonedēļ Ogres slimnīcā vakcīnu saņems pirmie 60 mediķi, nākamās nedēļas sākumā vakcinēšanu plānots turpināt. Primāri vakcinēs ārstus, medicīnas māsas un māsu palīgus – tos, kuri pirmie nonāk saskarsmē ar potenciāli inficētiem pacientiem. Secīgi nākamie vakcīnu saņems citu slimnīcas struktūrvienību darbinieki.

* Mācītājs Dainis Pandars jautā Ogres mēram Egilam Helmanim: Par tiesāšanos, nāvi, vīrišķību, piedošanu un ticību Jēzum

Par šo safabricēto lietu. Domāju, – uzvarēšu tiesā, un tad viņi atvainosies, bet neviens jau neatvainojās. Katrs no mums izdomā kādu stāstu par otru, bet, uzzinot, ka tas tā nav, ir jābūt zināmai vīrišķībai, lai pateiktu – piedod. Citi domā, ka tas ir sievišķīgi, gļēvi vai vāji, bet patiesībā, pasakot "piedod", tu pārkāp pāri savam egoismam, savai lepnībai un to atzīsti. Man ir nācies cilvēkiem pateikt “piedod”. Ir grūti atzīt savas kļūdas. Kopš attaisnojošā sprieduma neviens no zākātājiem man tā arī nav atvainojies. Atvainoties var tikai ļoti spēcīgi cilvēki, un tā ir vīrišķīga īpašība, bet mēs to reti darām.

* Ciemos pie mums – Ernests Valts Circenis

"Citādāk nepateikšu, ka arī man laimējies tuvu iepazīt Ernestu. Ķeipenes pamatskolas, Kārļa Kažociņa mākslas un mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas absolventu, nu jau Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas studentu kompozīcijas klasē.Lai cik tas savādi neliktos, jau tad, kad Ernestam biju klases audzinātājs, kopā muzicējām, koncertējām, pret jauno censoni izjutu cieņu, respektu un to jūtīgo stāvokli, ko sauc par pietāti. Personība no bērna kājas, kas piedos tev visu – arī pārsālītu joku, atvieglotu stāju un citu vaļību, ja tu būsi tu pats," tā Andris Upenieks.

* Trapiņš vērsies KNAB ar iesniegumu par savu bijušo vietnieci;

* Gadu iesāk ar labdarības ziedojumu Ogres slimnīcas pacientiem

Otrdien, 5.janvārī, SIA "Ogres rajona slimnīca" saņēma labdarības organizācijas "Baltā Dūja" sarūpēto ziedojumu, kas būs noderīgs gan senioriem, gan jaundzimušajiem un sagādās arī kādu prieka mirkli mediķiem.

