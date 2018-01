Ogrē sadalīs tradicionālos Sniegpārsliņu kausus mākslas vingrošanā

Šodien no plkst.16, kā arī sestdien un svētdien, Ogres novada Sporta centra hallē norisināsies ikgadējās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Sniegpārsliņu kauss 2018".

Sacensībās piedalīsies sportistes no Latvijas, tostarp no Ogres NSC mākslas vingrošanas sekcijas, būs arī dalībnieces no Lietuvas.

Ogrees NSC aicina klātienē vērot sacensības gan šodien, gan arī nedēļas nogalē.

