Snaiperi cīnīsies par Ogres NSC Ziemas kausiem

17. februārī Ogres novada sporta centra šautuvē (Ogrē, Jaunogres prosp.2) norisināsies sacensības šaušanā ar mazkalibra šautenēm (CM-2) "Ogres NSC Ziemas kauss 2018".

Sacensību sākums plkst. 11, dalībnieku reģistrācija no pulksten 10.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sacensībās drīkstēs piedalīties ikviens interesents no 14 gadu vecuma, dalības maksa - 9,00 EUR.

Sacensību programmā paredzēti četri vingrinājumi. 1) 10 šāvieni guļus no rokas, šaušanas laiks - 2,5 minūtes, distance – 45 metri, mērķis - elektroniskais; 2) 10 šāvieni stāvus no rokas, šaušanas laiks - 3,5 minūtes, distance - 45 metri, mērķis - elektroniskais; 3) 10 šāvieni guļus no rokas, šaušanas laiks - 2,5 minūtes, distance – 50 metri, mērķis - Nr. 7, papīra; 4) 10 šāvieni stāvus no rokas, šaušanas laiks - 3,5 minūtes, distance - 50 metri, mērķis - Nr. 7, papīra. Piešaušanai - 10 šāvienu uz visiem vingrinājumiem.



1. - 3. vietas ieguvēji gan sieviešu, gan vīriešu grupā tiks apbalvoti ar kausiem un diplomiem. Sacensību galvenais tiesnesis - Andris Sosnars. Vairāk informācijas: pa tālr. Nr. 29258191 vai e-pasta adresi: andris.sosnars@ogresnovads.lv.

