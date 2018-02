Drīzumā norisināsies gadskārtējais florbola turnīrs "Madlienas kauss"

24. februārī norisināsies gadskārtējais florbola turnīrs "Madlienas kauss", kas pēdējos gados kļuvis par vienu no centrālajiem florbola sporta notikumiem novadā un pulcē florbola komandas no visas Latvijas.

"Turnīrs Madlienā tiek rīkots kopš 2013. gada. Iepriekš arī rīkojām sacensības – divas reizes gadā, bet pēdējos gados turnīra formāts mainīts uz vienu turnīru reizi gadā – šogad "Madlienas kauss" tiks izcīnīts jau astoto reizi. Komandu, kas piedalās mūsu sacensībās, ģeogrāfija ir ļoti plaša – gan Madlienas pagasta sportisti, gan komandas no Ogres novada, gan no citām Latvijas pilsētām, piemēram, pērn turnīrā piedalījās arī komandas no Bauskas un Viļāniem," stāsta biedrības "Saules avots" pārstāvis un sacensību organizētājs Toms Balodis.

Vidēji Madlienas kausa florbolā izcīņā startē astoņas komandas, bet sacensību, kuras uzņēmusi Madlienas vidusskolas sporta halle, rekords ir 12 komandas, turpina Balodis.

Šogad komandu pieteikumi jāiesniedz līdz 21. februāra pulksten 21, sūtot tos uz e-pasta adresi balodistoms8@inbox.lv. Visiem spēlētājiem jābūt vismaz 14 gadus veciem. Katra komanda var pieteikt desmit spēlētājus un vienu pārstāvi. Dalības maksa komandai – 35 eiro. Pirmās vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar kausu un piemiņas medaļām.

Sabiedriskā labuma statusa organizācijas “Saules avots” rīkotā florbola kausa izcīņa Madlienas vidusskolas sporta zālē notiks pēc Latvijas Florbola savienības (LFS) florbola spēles noteikumiem. Spēles tiesās vismaz viens laukuma tiesnesis, un spēle norisināsies 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Spēles laiks – 2 x 8 minūtes.

Biedrība "Saules avots" izveidota 2010. gadā un apvieno vairākus desmitus Madlienas pagasta iedzīvotāju. Biedrība organizē dažādus sporta un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumus. Tās mērķis ir veicināt jauniešu un sabiedrības aktivitāti un līdzdalību teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/40770