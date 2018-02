Arī Mazozolu skolā tiek atklāta olimpiāde

Katra sportista lielākā vēlēšanās ir piedalīties Olimpiskajās spēlēs. Par to sapņo arī Mazozolu skolas skolēni. Un, kas to zina, varbūt kāds no viņiem spēs piepildīt.

Dienā, kad atklāja Olimpiskās tālajā Phjončhanā, olimpiskā lāpa iedegās arī Mazozolu skolas kalnā. Sporta skolotāja Ina Šīrone uzrunāja visus pasākuma dalībniekus - skolēnus un klases audzinātājas Lieni Milleri, Inetu Dreimani, Daigu Zamarinu, pārējos skolotājus un skolas darbiniekus.

Sekoja jauno sportistu parāde skolas sporta laukumā. Katras klases kolektīva priekšgalā gāja Skolas olimpisko spēļu lāpnesis. Tālāk ceļš veda uz skolas kalnu. Tika izveidota "dzīvā ķēde", lāpas no rokas rokā nonāca līdz kalna virsotnei. Spožā liesma iededza prieku katra dalībnieka sejā un sirdī. Vēl lielāku aizkustinājumu izraisīja priekšnesumi un pieci olimpiskie apļi, kurus sadodoties rokās, izveidoja bērni un skolas darbinieki. Sekoja jautras stafetes un nobraucieni no kalna gan ar Ogres novada pašvaldības projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" iegūto inventāru - slidināšanās paliktņiem un paklājiem, gan ar plēvēm un maisiem.



Jau pirms olimpiādes atklāšanas visu klašu skolēni un pirmsskolas grupas bērni pie skolas veidoja savus olimpisko spēļu simbolus. Sniega figūras bija pasakainas: gan gliemezis, gan pils, gan cāļu un pīļu ģimene, gan tārpiņš, gan dīvāns un televizors.



Skolas zālē var aplūkot olimpisko spēļu plakātus, kurus zīmēja un noformēja katrs skolēns.



Visu šo mēnesi skolas darbinieki, skolēni un pirmsskolas grupiņas bērni iesaistās un turpinās iesaistīties dažādos sportiskos pasākumos.



Pēc otrās stundas notiek rīta vingrošana, neapklust čalas un rosība hokeja laukumā, jaunie sportisti sacenšas distanču slēpošanā un kamaniņu braukšanā. "Olimpiskais trakums" ir pārņēmis gan lielos, gan mazos. Uzvarētāji ir visi, jo balvā var iegūt prieku un veselību, bet vissportiskākā klase saņems ceļojošo kausu.

