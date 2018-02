Valentīndienā Ogrē spēlē šahu un dambreti

Reizi gadā Ogres Invalīdu biedrība organizē šaha un dambretes turnīru. Šogad pasākums norisinās Valentīndienā, telpas atvēlējis Ogres novada Kultūras centrs.

Ogres Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ilga Marta Linkuma priecājas, ka sacensību gars skāris ne tikai ogrēniešus. Uzaicinājumam atsaukušies arī Lielvārdes novada Invalīdu biedrības un Ikšķiles novada Invalīdu biedrības pārstāvji. Divi dalībnieki ceļu mērojuši no Birzgales.

Šaha un dambretes turnīru vēl nozīmīgāku padara fakts, ka pārstāvēta arī Ogres pensionāru biedrība un – pirmo reizi – arī Ogres Latviešu biedrība.

Dalībnieku vidū ir tie, kas savu varēšanu šahā un dambretē apliecinājuši jau labu laiku.

"Ļoti stipra dambretē ir Maija Rezgale no Ogres, ļoti stipra! Šahā ļoti stipri ir Ineta Arbidāne no Birzgales un Ivars Linītis no Ogres," tā uz jautājumu, vai ir nojaušami potenciālie uzvarētāji – atbild I.M.Linkuma.

Tiesnešu godā ir ogrēnietes – Monika Deksne un Polīna Gibnere. Tā kā šogad dalībnieku skaits ir audzis – ap 40 – vienai dambretes partijai atvēlētas ne vairāk kā 10 minūtes, jo spēkiem jāsamērojas katram ar katru (sievietes un vīrieši startē atsevišķi). Šahu drīkst spēlēt ilgāk, jo tur dalībnieku skaits ir mazāks.

Haralds Kiršteins, Lielvārdes Invalīdu biedrības priekšsēdētāja vietnieks, šodien piedalās dambretes turnīrā, jo – kā pats atzīst: "Šahs priekš manis ir lēnu! Dambreti spēlēju tāpēc, ka varu vinnēt."

H.Kiršteins dambreti sācis spēlēt jau sen. Mācoties 8.klasē, jau sūtīts uz rajona dambretistu sacensībām Saldus un Kuldīgas pusē. Pēc profesijas būdams meža meistars – tehniķis (profesija apgūta Aizupes meža tehnikumā), viņš pirms tam un arī vēlāk izmēģinājis savus spēkus daudzos sporta veidos: skriešanā, brīvajā cīņā, svarcelšanā, slēpošanā, karavīru trīscīņā, galda tenisā, novusā un arī citos… Velosipēds gan izmantots tikai kā pārvietošanās līdzeklis.

Ikšķili šaha un dambretes turnīrā Ogrē pārstāv arī Oskars Počkajs, kurš šonedēļ no Ikšķiles novada Invalīdu biedrības priekšsēdētāja kļuvis par valdes locekli. Šaha spēles dalībnieku sarakstos viņš ierakstīts ar 5.numuru.

Ineta Arbidāne (Birzgale) šahu spēlē no 7 gadu vecuma. "Es mācījos Baldones Sporta šaha skolā. Tur spēlēju, kamēr pabeidzu pamatskolu. Tad bija pārtraukums – gadus 25 šahu nespēlēju. Kamēr izauga un izskolojās bērni, tikmēr man laika nebija, bija jāstrādā,' tā par savu šahistes ceļu stāsta I.Arbidāne. "Šahs dod piepildījumu manai dzīvei. Tas ir tas, ko man ļoti patīk darīt. Ikdienā es šahu spēlēju ar datoru, bet ceturtdienas vakaros Birzgales tautas namā mums ir šaha interesentu kopa. Aicinu jauniešus un visus, kuri vēlas iemācīties spēlēt šahu, nākt un piebiedroties mums!"

