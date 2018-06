"Ogres Vilki" izcīna medaļas florbola turnīrā Tallinā

No 25. – 27. maijam Tallinā risinājās ikgadējais "Tallink Floorball Cup 2018" turnīrs florbolā junioriem, kas pulcināja kopā turpat 100 komandas no Baltijas un Skandināvijas valstīm, kā arī no Krievijas.

Turnīrs notika jau 9. gadu un ir lielākais starptautiskais jauniešu florbola pasākums Baltijā.

Turnīra laikā komandas cīnījās par medaļām 4 vecuma grupās. Šogad uz turnīru bija devušās arī divas komandas no florbola kluba "Ogres Vilki".

Andra Vasioleka trenētā "Ogres Vilki U12" komanda izcīnīja sudraba medaļas 19 komandu konkurencē, izrādot cienījamu pretestību, bet piekāpjoties vienīgi "Blackbirds Musta" klubam no Somijas.

Panākumus palīdzēja kaldināt komandas vārtsarga Rodrigo Drujas lieliskais sniegums, kā arī komandas drauga no Kocēniem Markusa Dumpja rezultatīvā spēle. Turnīra gaitā viņš guva 29 rezultativitātes punktus (18+11). Markuss tika atzīts arī par turnīra rezultatīvāko spēlētāju savā vecuma grupā. Viņam sekoja Edgars Gremze ar 19 (7+12) punktiem un Normunds Skučers ar 17 (8+9) punktiem.

"Ogres Vilki U12" komandā turnīrā piedalījās: Rodrigo Druja, Edgars Gremze, Francis Ritums, Normunds Skučers, Gustavs Galauskis, Gustavs Siliņš, Kārlis Stukāns, Patriks Cinītis, Kristaps Ķervess, Andris Spila un Markus Dumpis.

Savukārt Normunda Kīsnica vadītā "Ogres Vilki U10" komanda izcīnīja 4. vietu 12 komandu konkurencē.

Rezultatīvākais šajā komandā bija Rihards Avots ar 11 (7+4) punktiem, Raivo Kīsnics ar 10 (7+3) punktiem un Reinhards Reinis Lukjanskis ar 9 (5+4) punktiem turnīrā. Jāpiebilst, ka šajā vecuma grupā arī zelta medaļas izcīnīja somu juniori, bet otro un trešo vietu ieņēma Latvijas komandas florbola klubi "Baloži" un "Rīgas Lauvas".

"Ogres Vilki U10" komandā turnīrā piedalījās: Anrijs Kaufmanis, Raitis Traviņš, Raivo Kīsnics, Intars Salmiņš, Roberts Cakuls, Reinhards Reinis Lukjanskis, Rihards Avots, Daniels Ņikitins, Rolands Šulcs, Ralfs Paklons, Raivo Smilgzieds, Rūdolfs Gremze un Gvido Grjunbergs.

Florbola klubs "Ogres Vilk" ir dibināts 2011. gadā, un tā komandas piedalās Latvijas čempionātā florbolā dažādās junioru vecuma grupās, kā 2017/2018. gada sezonā debitēja Latvijas florbola Virslīgā.

