Ogres tramplīnlēcējām labi rezultāti starptautiskajā skolēnu čempionātā

21. un 22. jūlijā Vācijas pilsētā Rupoldingā norisinājās gadskārtējās skolēnu sacensības FIS "Schuler Grand Prix", kuras organize Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS) un Vācijas Slēpošanas federācija. Sacensībās teicamus rezultātus uzrādīja Ogres tramplīnlēcēji.

Šogad sacensībās piedalījās 15 valstis – Latvija, Austrija, Vācija, Polija, Slovēnija, Slovākija, Čehija, Somija, Francija, Itālija, Šveice, Ungārija, Rumānija, Ukraina un Kazahstāna.

Sacensības notiek uz 40 metru jaudas tramplīna, un tajās piedalās 10-12 gadus veci bērni divās vecuma grupās, 10-11 gadi un 12 gadi.

Dalībvaltīm tiek piešķirtas dalības kvotas - katrā vecuma grupā drīkst pieteikt sacensībām 1 meiteni un 3 zēnus. Tapēc katra valsts šīm sacensībām atlasa tikai labākos lecējus un lecējas.

Pirmajā sacensību dienā notiek individuālās sacensības katrā vecuma grupā, savukārt otrajā dienā – komandu sacensības.

Šo sacensību formāts paredz komandu, kas sastāv no 1 meitenes un 3 zēniem, taču ne katra dalībvalsts ved uz sacensībām pilnu dalībnieku kvotu, tapēc ir ļauts startēt arī MIX komandām, kurās variējās dalībnieku vecums, dzimums un valstiskā piederība, ar vienu noteikumu, ka komanda nevar sastāvēt tikai no zēniem vai tikai no meitenēm.

Šis fakts atklājās, tikai ierodoties sacensību norises vietā, jo precedenta neesamības dēļ (neviens iepriekšējos gados nav vēlējies pieteikt viendzimuma MIX komandu) neļāva pieteikt Latvijas komandu, kurā būtu tikai meitenes.

Diemžēl Latvijas tramplīnlēkšana nav kupli pārstāvēta ar puišiem – tie ir saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem. Toties latviešu meitenes ir drošas, labprātāk iesaistās šajā sporta veidā un sasniedz vērā ņemamus rezultārus arī sartptautiskajā arēnā. Šis gads bija viens no kuplākajiem pārstāvniecības ziņā, jo uz sacensībām devās 4 sportistes – Aelita Krasiļščikova, Kamila Aleksa Krustiņa, Alise Krasiļščikova un Krista Alise Lamstere ar treneriem Modri Krūzi un Margaritu Sokolovu.

Pirms sacensībām mūsu sportisti pieturēja Polijas pilsētiņā Ščirkā, kur aizvadīja 2 treniņu dienas, spītējot nerimstošanam lietum. Atbraucot uz Vāciju, laikapstākļi bija pilnīgi pretēji - pirmajā treniņu dienā bija skaidrs, saulains laiks un gaisa temperatūra iesila līdz 32 grādiem. Pirmajā dienā Rupoldingā tika aizvadīti divi treniņi.

Diemžēl Krista nelielās pieredzes dēļ uz tādas jaudas tramplīniem bija spiesta izlaist sacensības, treneri lēma ļaut viņai atpūsties un sacensībās nestartēt. Individuālajās sacensībās no Latvjias sartēja Aelita un Alise.

Rādot stabili labu sniegumu, Aelita savā vecuma grupā (10-11 gadi) izcīnija 3. vietu, piekāpjoties tikai Vācijas pārstāvēm, kuras, jāpiebilst, ir gadu vecākas par Aelitu; Alise ierindojās 7. vietā 12 gadu veco meiteņu grupā.

Nākamajā dienā notikušajās komandu sacensībās trīs latviešu meitenes tika pieteiktas trijās dažādās MIX komandās.

Kopumā sacensībām tika pieteiktas 8 MIX komandas.

Kamila startēja vienā komandā ar Austijas pārstāvjiem un ierindojās 5. vietā, Alise startēja ar vācu lecējiem un ierindojās 4. vietā. Taču vislabāk nostartēja un izcīnija 1. vietu Latvijas/Somijas/Kazahstānas MIX komanda, kurā startēja Aelita.

Jāatzīmē, ka Latvijas meitenes, sartējot FIS Skoēnu GP sacensībās, vienmēr ir izcēlušās ar lielisku sniegumu. 2016. gadā Kamila Aleksa Krustiņa izcīnija 2. vietu individuālajās sacensībās, un vēl pirms tam Šarlote Šķēle 3 gadus pēc kārtas bija labāko trijniekā - 2013. gadā – 2. vieta; 2012. – 1. vieta; 2011. – 2. vieta.

Šīs FIS organizētās sacensības ir pagaidām augstākās, kur Latvijas pārstāvji var sartēt, rādot stabili augstu sasniegumu līmeni, sakarā ar to, ka Latvijā pagaidām nav atbilstošas treniņu bāzes. Pašlaik eksistējošajās treniņu bāzes Ogrē un Siguldā ir izveidotas par treneru personīgajiem ieguldījumiem, kā arī visi ārzemju treniņu braucieni tiek sportistu vecāku līdzfinansēti.

Ir izdarīts milzīgs darbs šī sporta veida atjaunošanā un uzturēšanā, gan sporta bāžu izveidē un uzturēšanā, gan treneru izglītībā, gan sakārtojot un faktiski radot no jauna sporta veida dokumentālo bāzi. Tapēc tagad savrīgākais ir panākt jaunu, jaudīgāku tramplīnu izveidi, lai tramplīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas sporta veidi varētu attīstīties arī tālāk.

