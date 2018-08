Ogrē noslēdzies velo-foto orientēšanās 4. posms

4. augustā Ogrē norisinājās akcijas "Apceļo Daugavas lejteci" velo-foto orientēšanās 4. posms, informē Ogres novada Tūrisma informācijas centrs.

Vasaras vidus un karstais, saulainais laiks nebija šķērslis daudzajiem velo entuziastiem un atraktīvu pasākumu cienītājiem. Azarts, ceļotprieks un velosipēds bija vienojošais gan lieliem, gan maziem dalībniekiem.

Sacensību pamatuzdevums bija iepazīstināt dalībniekus ar Ogres apkārtni un radīt interesi par tajā pieejamajām dabas vērtībām, ainaviskajiem skatiem, kā arī vairāk un mazāk zināmiem tūrisma objektiem. Starta/finiša vietai tika izvēlēts pilsētas centrs - aktīvā gājēju iela pretī Ogres Vēstures un mākslas muzejam.

Dalībniekiem tika izdalīts informatīvais materiāls ar 30 fotogrāfijām, kurās attēloti dažādi objekti, kas apkārtnes kartē atzīmēti ar attiecīgiem punktiem. 4 stundu laikā šie kontrolpunkti bija jāatrod un pie tiem jānofotografējas. Kopumā, izbraucot visus punktus, bija jāmēro apmēram 45 kilometri. Velo-foto orientēšanās sacensības notika divās grupās – sporta klasē un izklaides grupā. Sacensības kuplināja komandas, kuras piedalās visos posmos, bet bija arī daudz jaunpienācēju. Kopumā piedalījās 34 komandas un 96 dalībnieki.

Sacensību labākie rezultāti izklaides grupā: 1. vieta "Kopā jautrāk", 2. vieta "ROMET TEAM", 3. vieta "Lordi".

Savukārt sporta grupas līderi: 1. vieta "Svētdienas braucēji", 2. vieta "Ikšķiles izturība", 3. vieta "Spararats".

Katrai komandai, kas piedalījās apceļošanas akcijas sacensībās, tika piešķirtas balvas no SIA "Ķekavas ūdens", "Madara EcoCosmetics", "Ezerkauliņi", par gardiem pārsteigumiem bija parūpējusies SIA "Fazer".

Ogres posma uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem, medaļām, balvas nodrošināja – atpūtas komplekss "Bejas", "Pellia a Gusto" kūku fabrika, kā arī vietējie uzņēmēji – "SUP Active Ogre", "Džungļu parks", "Milžu taka".

Visu akcijas velobraucienu kopvērtējumā abām kategorijām tiks piešķirtas šādas balvas – pirmajai vietai dāvanu karte 300 eiro vērtībā no "Tehnoland", otrās vietas ieguvējiem 150 eiro vērtībā no "VeloProfs", bet trešās vietas ieguvējiem dāvanu karte 70 eiro vērtībā no "My Sport".

Iegūto punktu skaits redzams kopvērtējuma tabulā.

Nākamā posma sacensības - 11.augustā Stopiņos.

