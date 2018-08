Ogre cīnīsies par Latvijas spēcīgākās pilsētas godu

Šīs nedēļas nogalē, kas tiks svinēti Ogres pilsētas svētki, pasākumu programmas sportiskajā daļā iekļautas arī sacensības "Latvijas spēcīgākā pilsēta", kas norisināsies sestdien, 25. augustā, no pulksten 14 līdz 17 Krasta laukumā.

Visi, kuri var uzspiest svaru stieni, aicināti palīgā, lai mūsu pilsēta sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu!

Sacensībās "Latvijas spēcīgākā pilsēta" triju stundu laikā pēc iespējas vairāk reižu no pozīcijas "guļus" jāuzspiež svaru stienis. Vīrieši spiež 50 kg smagu stieni, bet sievietes un jaunieši - 20 kg. Ogres pilsēta šajā sportiskajā pasākumā piedalīsies jau otro reizi. 2016. gadā ogrēnieši sacensību laikā kopumā uzspieda 198 650 kg, tobrīd ieņemot augsto 3. vietu, bet sezonas kopvērtējumā ierindojās spēcīgāko pilsētu sešiniekā. Protams, ka vienmēr gribās un var nostartēt labāk, tieši to sestdien mēģinās izdarīt Ogres iedzīvotāji un viņu viesi no kaimiņu novadiem.

Ogrei šajā sporta veidā ir savs "trumpis" - Uldis Veliks, kurš pagājušajā gadā kļuva par sacensību "Latvijas spēcīgākā pilsēta" absolūto uzvarētāju starp vīriešiem. Viņa rezultāts (50 kg smagais svaru stienis tika uzspiests 240 reižu) veselu gadu bija rekorda godā. Tiesa, šogad Velika rezultātu par divām reizēm uzlabojis ventspilnieks Edmunds Andrups. Ogrēnietis Uldis Veliks ir apņēmības pilns atgūt rekordista godu. Viņš nesola, ka to izdosies izdarīt jau Ogrē, jo tādam rezultātam ir īpaši jāpagatavojas, bet katrā ziņā darīs ko varēs un savas desmit tonnas kopīgajam sniegumam pievienos.

Tomēr, kā uzsver U.Veliks, kurš ikdienā ir zemessargs, svarīgāk par individuālajiem sasniegumiem ir visas pilsētas iespētais un tās izcīnītā vieta. Pieredzējušais svaru stieņa spiedējs ir pārliecināts, ka Ogrei ir pa spēkam iekļūt Latvijas spēcīgāko pilsētu trijniekā.

Šobrīd pārliecinoši pirmo vietu ar 316 930 kg ieņem Bauska, seko Valmiera ar 245 590 uzspiestajiem kilogramiem un Jēkabpils ar 212 470 kg. Ja bauškenieku rezultāts ir gluži vai fenomenāls, tad ar pārējiem konkurentiem Ogres spēkavīri un spēkasievas noteikti var sacensties. Uldis Veliks jau uzrunājis daudzus zināmus vīrus gan no mūsu pilsētas, gan no kaimiņu novadiem, aicinot viņus palīgā, lai pēc sestdien Ogrē tiktu sasniegts pēc iespējas labāks rezultāts. Žēl, protams, ka militāro mācību "Namejs" dēļ šajās sacensībās nevarēs piedalīties daudzi zemessargi, bet tie, kuri ir brīvi, būs klāt un darīs ko varēs.

U.Veliks aicina visus ogrēniešus, sevišķi vīriešus, 25. augusta pēcpusdienā jau savlaicīgi būt Krasta laukumā, lai paspētu iesildīties un tad spiestu stieni, pievienojot kopējam rezultātam savus kilogramus un tonnas. Pats Veliks, kā jau ierasts, pie stieņa ķersies trešās stundas pēdējās sekundēs, jo sacensību nolikums beidzamajam dalībniekam atļauj startēt tik ilgi, kamēr viņš spēj uzspiest 50 kg smago svaru. Kā saka Uldis, tam svaru stienim Ogrē ir burtiski jālido augšā un lejā, tad mēs uzvarēsim. Ogre var!

