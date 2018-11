Nedēļas nogalē Ogrē Pasaules kausa posms kamanu suņu sportā

10. un 11.novembrī Ogres Zilo kalnu apkārtnē notiks ļoti nozīmīgas sacensības kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos – IFSS (International Federation of Sleddog Sports) Pasaules kausa posms.

To rīko Latvijas Kamanu suņu sporta federācija, un tas vienlaikus būs arī Latvijas atklātais čempionāts. Tas būs arī kā izmēģinājums nākamā gada Pasaules čempionātam turpat Ogres Zilajos kalnos.

Šajās augsta līmeņa sacensībās savu dalību visās četrās šī sporta veida kategorijās ir pieteikuši divi simti sportisti un trīssimt suņu no vienpadsmit Eiropas valstīm, kuru vidū ir arī kontinenta čempionāta medaļnieki, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Nedēļu pirms Latvijas simtās dzimšanas dienas mūsu valstī atkal norisināsies liela mēroga sacensības kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos, jo jau par tradīciju ir kļuvusi pasaules kausa posma rīkošana šajā skatītāju uzmanību piesaistošajā sporta veidā, kur suņi velk velokamanas, skūterus, velobraucējus un skrējējus.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad šādas vērienīgas sacensības tika aizvadītas Ādažu novada skaistajā un mājīgajā atpūtas bāzē "Gungas", šoreiz pasaules kausa posma norise ir pārcelta uz citu skaistu vietu – Ogres Zilajiem kalniem.

Šogad pasaules kausa posmam būs īpašāka nozīme, jo tas būs kā izmēģinājums 2019.gada pasaules čempionātam, ko Latvijas kamanu suņu sporta federācija, pateicoties līdzšinējai ļoti labai organizācijai pasaules kausa posmos, ir ieguvusi tiesības rīkot pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki, kā ierasts kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos, sacentīsies četrās kategorijās – velokamanu (astoņu, sešu un četru suņu), skūteru (divu un viena suņa), baikdžoringā (suns tandēmā ar velobraucēju) un kanikrosā (suns kopā ar skrējēju).

Vienu no lielākajām interesēm piesaistīs velokamanas, taču lielāka konkurence gaidāma parējās kategorijās. Uz šo brīdi jau reģistrējušies 200 dalībnieki no 11 valstīm. Bez trim Baltijas valstīm, startēs arī dalībnieki no Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Ukrainas un Lielbritānijas. Vairāki Latvijas sportisti līdz šim ir sasnieguši augstvērtīgus rezultātus, līdz ar to arī mūsējie iesaistīsies cīņā par uzvarām un godalgotajām vietām. Dalībnieku vidū varēs redzēt arī Eiropas čempioni 4 suņu velokamanās (open klase), kā arī trešās vietas ieguvēju 8 suņu velokamanās (open klase).

Sacensību ietvaros svētdien norisināsies arī aizraujošā stafete, kur katrā komandā ir trīs dalībnieki – 1 kanikross, 1 suņa skūters, 1 baikdžorings, tādējādi iemēģinot kājas un ķepas Pasaules čempionāta trasē, savukārt sestdien būs bērnu starti (Baltijas ieskaitē) (5-13 gadi), kas kalpo kā kalve jaunajiem čempioniem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/42645