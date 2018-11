Sākusies Ogres basketbola čempionāta jaunā sezona

Lāčplēša dienā ar četrām spēlēm tika sākta Ogres basketbola čempionāta sezona, kurā pie pārliecinošam uzvarām tika pērnās sezonas otrās vietas ieguvēji "Monta" un trešā spēcīgākā komanda "Ella auto". Uzvaras arī "iSK Dīvas" un "Ikšķiles" komandām.

Sezonas atklāšanas spēlē tikās iepriekšējās sezonas sudraba medaļu ieguvēji "Monta" un Anniņas kausu izcīnījušie "ULRE".

Jaunās sezonas pirmos punktus ar precīzu tālmetienu guva Daumants Pabrieža, bet jau nākamajā uzbrukumā "ULRE" atbildēja ar Lapiņa precīzo tālmetienu. Pirmo ceturtdaļu komandas noslēdza ar vienādu gūto punktu skaitu 18:18.

Otrās ceturtdaļas otrajā pusē "Monta" veica spēles izšķirošo izrāvienu, bet visu ceturtdaļu noslēdza ar +20. Spēles otrajā daļā "Monta" turpināja audzēt pārsvaru un spēlē guva pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 89:57.

Uzvarētāju sastāvā double-double Aigaram Indrikovam 25 punkti + 16 atlēkušās bumbas, bet Raimondam Pabriežam (junioram) 23 punkti + 12 atlēkušās bumbas. Daumantam Pabriežam trūka vienas rezultatīva piespēles, lai arī viņš noformētu savu sezonas pirmo double-double 19 punkti + 9 rezultatīvas piespēles.

Elvis Lapiņš bija rezultatīvākais "ULRE" rindās ar 17 punktiem, bet Rinaldam Štaueram 10 punkti un 8 atlēkušās bumbas.

Dienas otrajā spēlē "Ella auto" pārliecinoši pieveica "Ogres milžus". Jau no spēles pirmajām minūtēm "Ella auto" demonstrēja savu pārsvaru ātri izvirzoties vadībā ar 9:2. Milži pirmās ceturtdaļas otrajā pusē vēl spēja pietuvoties līdz -3 (10:13), taču "Ella auto", pārliecinoši aizvadot ceturtdaļas izskaņu, pirmo ceturksni noslēdza ar deviņu punktu pārsvaru 25:16.

Spēles turpinājumā Milžiem vairs nevarēja palīdzēt līdz šim rezultatīvākais spēlētājs Jānis Laganovskis, un komandas uzbrukums kļuva neefektīvāks, attiecīgi 11, 9 un 14 gūti punkti spēles nākamajos nogriežņos un izskaņā bezierunu zaudējums ar 50:107.

Uzvarētājiem 28 punkti un 9 atlēkušās bumbas Nikam Nīgalim, Jānim Atelbaueram 15 punkti un 9 bumbas, bet 14 punkti un 8 bumbas Ingum Lapānam.

Milžu rindās rezultatīvākais Pēteris Preiss ar 13 punktiem, bet Jānim Laganovskim 12 punkti.

Turpinājumā spēle divu krietni līdzīgāku pretinieku starpā. tiekoties "Suntažiem" un "iSK Dīvām". Ar diviem precīziem soda metieniem "Suntaži" atklāja spēles rezultātu precīzam esot Reinim Ozoliņam. Kā izrādījās turpinājumā, tad šī arī bija vienīgā Suntažu vadība spēlē, jo Uldis Blūms bija precīzs atbildes uzbrukumā izlīdzinot spēles rezultātu, bet jau nākamajā uzbrukumā Uldis Robļevskis vadībā izvirzīja "iSK Dīvas". Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar -5 "Suntažiem".

Spēles otrajā ceturtdaļā "Suntažiem" īsti nevedās uzbrukums, kamēr pretinieki iespēja gūt 27 punktus un puslaikā jau 50:33 par labu Dīvām. Pēc pārtraukuma "Suntaži" spēja mobilizēties un sāka pakaļdzīšanos uzvarot abas spēles noslēdzošās ceturtdaļas. Diemžēl pirmajā puslaikā izlieto ūdeni pilnībā sasmelt neizdevās, ka rezultātā atzīts “iSK Dīvas” pārākums ar 87:77.

"Suntažu" rindās, kā ierasts, rezultatīva spēle komandas līderim Ralfam Blankveinam 23 punkti un 7 rezultatīvas piespēles, bet 20 punkti Ginta Artmaņa kontā.

Uzvarētāju sastāvā daudzpusīga spēle Uldim Blūmam – 26 punkti, 11 bumbas un 6 piespēles. Daudz neatpalika arī Mārtiņš Zarāns, kurš izcēlās ar 22 punktiem, 8 bumbām un 6 piespēlēm. Double-double ar 12 puntkiem + 11 bumbām Uldim Robļevskim.

Īsts basketbola saldais ēdiens bija pietaupīts dienas noslēdzošajai spēlei, kurā tikās "Ikšķile" un "Lielvārde/Bacca". Negaidīti sīktu pretestību, pērnās sezonas bronzas sērijas dalībniekiem "Ikšķilei", izrādīja "Lielvārde/Bacca", kura spēli sāka ar Laura Krūmiņa precīzu tālmetienu, kam sekoja precīzs Klāva Bogdanoviča metiens divu punktu vērtībā. "Ikšķile" spēles pirmajās četrās minūtēs trāpīja tikai vienu metienu, no tālienes precīzam esot Albertam Liepiņam, bet "Lielvārde/Bacca" pretī spēja salādēt 14. Pēc minūtes pārtraukuma Ikšķilei izdevās atrast veidu, kā iekarot pretinieku grozu un līdz ceturtdaļas izskaņai rezultāta starpība sadeldēta līdz viena precīza metiena tiesai – 20:22.

Spēles otrajā ceturtdaļā nedaudz veiksmīgāki turpina būt "Lielvārde/Bacca", kuri pārtraukumā dodas ar +6. Atsākoties spēlei, "Ikšķilei" izdodas neitralizēt Lielvārdes uzbrukumu, un ļaujot pretiniekam gūt tikai 12 punktus, panāk izlīdzinājumu pirms izšķirošās ceturtdaļas. Ceturtās ceturtdaļās pirmos punktus gūstot Jānim Druvam, "Ikšķile" vadību pārņem savās rokās, taču Lielvārde ātri atbildi ar to pašu un atkal uz tablo līdzsvars. Līdz pat ceturtdaļas izskaņai komandas vairākkārt apmainījās ar 1-3 punktu vadību.

Pusotru minūti pirms ceturtās ceturtdaļas beigām, Agris Pikšens pārķer bumbu un brīdi vēlāk Lauris Krūmiņš gūstot divus punktus ar sodu panāk +1 Lielvārdei. Krūmiņa izpildītais soda metiens nav precīzs, pēc kā "Ikšķile" pieprasa minūtes pārtraukumu.

Atsākoties spēlei precīzs no tālās distances ir Jānis Liepiņš un jau +2 "Ikšķilei". Mirkli vēlāk Gatis Veiders realizē vienu no diviem soda metieniem un 76:73 par labu "Ikšķilei". "Lielvārde" atbild ar ātru Krūmiņa tālmetienu un uz tablo atkal līdzsvars 76:76. Pēc minūtes pārtraukuma Ikšķile atkal uzbrukuma smailē izvirza lieliski spēlējošo Liepiņu, kuru vien ar noteikumu pārkāpumu aptur Pikšens. Liepiņam trīs iespējas gūt punktus no soda metienu līnijas un tās viņš izmanto par visiem 100 procentiem. Nu jau minūtes pārtraukumu pieprasa "Lielvārde/Bacca", kuriem atlikušas astoņās sekundes rezultāta izlīdzināšanai. Pēdējais uzbrukums un bumbas komandas līdera Krūmiņa rokās, kura tālmetiens nav precīzs. Spraigā spēlē "Ikšķilei" sezonas pirmā uzvara ar 76:73

"Lielvārde/Bacca" sastāvā iespaidīga spēle Laurim Krūmiņam – 16 punkti, 19 bumbas, 7 piespēles un 9 izprovocētas piezīmes, bet par komandas rezultatīvāko spēlētāju šajā vakarā kļuva Agris Pikšens – 24 punkti un 6 piespēles.

Uzvarētāju rindās Alberts Liepiņš guva 27 punktus un izprovocēja 8 pretinieku pārkāpumus, bet 15 punkti Jāņa Druvas kontā.

Sezonas nākamās spēles komandas aizvadīs 17. un 19. novembrī Ogres Basketbola skolas zālē, Mālkalnes pr. 32. Ar spēļu kalendāru var iepazīties https://basket.lv/turniri/ogres-cempionats

