Ogres novada Gada sportists – svarcēlājs Jānis Griškovs

15.februārī Ogres Kultūras centra Lielajā zālē pasākumā "Ogres novada sporta laureāts 2018" svinīgā ceremonijā tika godināti labākie, veiksmīgākie un aktīvākie sportisti un sporta entuziasti.

Sporta laureātus, nominantus, līdzjutējus un atbalstītājus savā un domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa vārdā sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš. "Es gribu novēlēt katram sportistam vienmēr atcerēties uzvaras mirkļus. Tos mirkļus, kad jūs esat tuvu finiša līnijai un jums nav neviena aiz muguras, kad rit spēles pēdējās sekundes un ir saprotams, ka pretinieks vairs nevar atspēlēties. Un paņemt šos mirkļus līdzi visai dzīvei, lai tie dotu spēku sasniegt savus mērķus un augstākus rezultātus ne tikai sportā, bet arī dzīvē," sacīja G.Sīviņš.

Šogad apbalvojumiem tika izvirzīti vairāk nekā 250 sportisti un sporta aktīvisti, kuri ar savu sniegumu sporta arēnās nesuši Ogres un Latvijas vārdu tālu aiz mūsu valsts robežām. Apbalvojumus pasniedza Ogres novada pašvaldības domes Sporta attīstības konsultatīvās komisijas pārstāvji – Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga, Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane, handbola kluba "Ogre'' galvenais treneris Andris Molotanovs, biedrības "Osports'' pārstāvis Intars Sniedze un sportists Jānis Gailis.

Nominācijā "Mūža ieguldījums" balvu saņēma Anita un Valdemārs Rennerti. Orientieristi, sākotnēji vieglatlēti, Anita un Valdemārs Rennerti Ogrē sāka trenēt orientieristus 1970. gadā biedrības "Vārpa'' un trikotāžas kombināta sekcijā, tad 43.profesionālajā skolā un tā līdz 1995.gadam vēl Ogres Meža tehnikumā. Viņi radīja orientēšanās gaisotni Ogrē. Entuziasti sāka intensīvi trenēties, zīmēt kartes, veidot komandas, piedalīties tūrisma salidojumos, kur otrajā dienā bija orientēšanās sacensības. Valdemārs bija piemērs puišiem, paraugs veselīgam dzīvesveidam. Sportiskais dzīves veids veidoja jauniešus par labiem, gudriem, sabiedriski aktīviem cilvēkiem, Latvijas patriotiem.

Nominācijā "Gada sportists" uz balvu pretendēja autosportisti Jānis Linde un Jānis Kozlovskis, orientieristi Andris Kivlenieks, Edgars Ustinovs, Valters Reneslācis, Raivo Kivlenieks, svarcēlāji Ģirts Skoboļevs, Ritvars Dukovskis un Jānis Griškovs.

Par laureātu šajā nominācijā un titulu "Gada sportists 2018" ieguva Jānis Griškovs (treneris Vladislavs Hamiduļins). J.Griškovs pagājušajā gadā izcīnījis 8.vietu Eiropas čempionātā svarcelšanā U-23 vecuma grupā svara kategorijā līdz 94kg un 1.vietu Latvijas čempionātā U-23 vecuma grupā līdz 105 kg. Pagājušajā gadā J.Griškovs saņēma balvu nominācijā "Gada jaunais sportists".

"Liels paldies par šo nomināciju. Man tā ir negaidīta, jo mēs ikdienā tikai veicam savu darbu. Paldies kolēģiem svarcēlājiem un trenerim Vladislavam Hamiduļinam. Turpināsim trenēties un sasniegt jaunas virsotnes," pēc balvas saņemšanas sacīja J.Griškovs.

Nominācijā "Gada treneris" par uzvarētāju atzīts Artūrs Visockis-Rubenis, kurš trenē BK "Ogre" , Ogres Basketbola skolas komandu, Latvijas vīriešu basketbola izlasi un U18 izlasi.

"Man ir milzīgs gods saņemt šo atzinību no pilsētas, kurā es strādāju jau trīs gadus un pa šo laiku esmu to iepazinis un iemīlējis. Paldies Ogres novada pašvaldības vadībai, kura pirms trim gadiem man noticēja. Paldies arī manai ģimenei, jo ģimene un ticība, ka esi nokļuvis īstajā vietā ir tā, kas palīdz visgrūtākajos brīžos. Šī balva pienākas ne tikai man, bet arī maniem kolēģiem – komandai, kas stāv aiz komandas un bez tās nekas nav iespējams," atklāja A.Visockis-Rubenis. "Šogad ir visi priekšnoteikumi, lai basketbola klubs "Ogre" izcīnītu medaļas. Mēs to varam izdarīt tikai tad, ja ogrēnieši ir ar mums. Tāpēc aicinu ikvienu nākt uz basketbola spēlēm un atbalstīt mūsu spēlētājus."

Uz Gada trenera titulu pretendēja arī Uldis Švēde, Uvis Helmanis (abi basketbols), Iveta Holcmane (orientēšanās), Vladislavs Hamiduļins (svarcelšana).

Nominācijā "Gada jaunatnes treneris" par uzvarētāju atzīts Pēteris Ozoliņš (basketbols). Uz balvu bija pieteikti arī: Artūrs Visockis – Rubenis, Dāvis Feikners, Rolands Pauliņš (visi basketbols), Zigurds Kincis, Artūrs Priževoits(abi vieglatlētika) un Iveta Holcmane (orientēšanās).

Nominācijā "Gada komanda" tika suminātas divas komandas - frisbija komanda "Moments" (trenere Sandra Minova) un basketbola klubs "Ogre" (treneri Artūrs Visockis-Rubenis, Uldis Švēde, Uvis Helmanis, vispārējās fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners, fizioterapeite Kristīne Plūme).

Nominācijā "Gada jaunā komanda" par uzvarētājiu kļuva Ogres Basketbola skolas U19 komanda (treneri Pēteris Ozoliņš, Dāvis Feikners). Šim titulam tika nominēta arī Ogres Basketbola skolas U15 komanda (treneris Rolands Pauliņš).

Nominācijā "Tautas sporta komanda" tika sveikta komanda "Deppo" (telpu futbols), "LosOG3R" (basketbols), "OCSK" (futbols) , BK "Ogre" fanu klubs "Spektras" (basketbols).

Nominācijā "Gada jaunā sportiste" balvu saņēma trenera Artūra Priževoita audzēkne Luīze Opolā. Jaunās sportistes augstākais sasniegums 2018.gadā - 7.vietā Eiropas U18 čempionātā septiņcīņā (5406 punkti). Luīze arī pērn izcīnīja balvu "Gada jaunā sportiste".

Uz balvu šajā nominācijā pretendēja arī Laura Kazāka, Emīlija Marta Drone, Jūlija Paula Lazdiņa, Marta Sīviņa, Katrīna Skujiņa, Madara Kaire (visas vieglatlētika), kā arī orientieriste Ada Paula Vītoliņa.

Nominācijā "Gada jaunais sportists" balvu saņēma basketbolists Mārcis Šteinbergs (treneris Artūrs Visockis-Rubenis). Lielākais sasniegums 2018.gadā - 2. vieta U18 FIBA Eiropas basketbola čempionātā. Uz balvu pretendēja arī Artūrs Pastors. Karims Alī. Artūrs Rūtiņš, (vieglatlētika), Andris Sarksņa, Jēkabs Toms Andersons (orientēšanās), Pēteris Preisis (karatē), Elvis Veinbergs (skeletons), Oskars Jakubs Hlebovickis (basketbols).

Nominācijā "Bērnu sporta laureāts" tika sveikti: Indra Mackeviča, Līva Vasioleka, Sofija Gaile, Nils Meijers, Rendijs Rubenis, Miks Jānis Opolais (vieglatlētika); Paula Boķe (kamaniņu sports); Alise Krasiļščikova, Aelita Krasiļščikova, Kamila Krustiņa, Krista Lamstere, Sandis Kauliņš (tramplīnlēkšana; Santa Stepulāne (mākslas vingrošana); Aleksandra Pavlova, Ralfs Prancāns (karatē): Ģertrūde Grjunberga, Baiba Priede, Emīlija Kraukle, Jānis Dzirkalis (peldēšana); Līva Elīza Andersone, Elīze Bremze, Elma Bremze, Patrīcija Valaine, Emīls Šulcs, Ronalds Aleksāns, Renārs Grasis, Lūkass Siliņš, Toms Kaļva, Bruno Šterns, Audris Odo Vītoliņš (orientēšanās).

Nominācijā "Sporta meistars" tika sumināti aktīvākie seniori: Rita Žuravļova, Anita Čuhnova, Ieva Ozola, Vija Saulīte, Dzintra Reitmane, Anita Markevica, Jānis Kaprālis, Andris Alksnis, Zigfrīds Rudzāts, Valdis Ņilovs, Armands Bušs, Aivars Puriņš, Roberts Ivzāns (vieglatlētika), Artūrs Robežnieks (enduro), Alvils Nelsons (svaru bumbu celšana), Andrejs Januševskis, Jānis Kaimiņš, Alvis Krilovskis (distanču slēpošana).

Nominācijā "Tautas sporta sportists" sveica Uldi Veliku (svaru stieņa spiešana), kurš ir Latvijas spēcīgākās pilsētas rekorda īpašnieks – uzspiesti 12 300 kg, un Armandu Pivoru (riteņbraukšana).

Nominācijā "Sporta entuziasts" atzinību izpelnījušies: Didzis Avišāns, Ilmārs Čerbikovs, Ainārs Zariņš, Intars Sniedze, Rita Pučekaite, Anna Mičule un Jānis Skrūzmanis.

Nominācijā "Gada sporta pasākums" par 2018.gada sporta pasākumu atzīts "Ghetto Basket Ogrē" 3x3 basketbolā, kas notika pagājušā gada 27.maijā.

Nominācijā "OVeselības aktīvākie dalībnieki" tika sumināta aktīvākā senioru grupa, ieinteresētākā iestādes vadītāja savu darbinieku veselīga dzīvesveida veicināšanā – PII "Cīrulītis" vadītāja Ilze Zvirgzdiņa; aktīvākā, atsaucīgākā veselības veicināšanas pasākumu koordinatore Olita Rudzīte. Sveicējiem pievienojās arī "Oveselības" komandas vadītāja Ilze Čiščakova: "Seniorus, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, no sportistiem atšķir tas, ka viņi netiecas pēc rekordiem un medaļām, bet viņu lielākais sasniegums ir fiziskā labsajūta un priecīgs prāts."

No 24.janvāra līdz 13.februārim gan interneta vidē, gan Ogres novada Sporta centra Facebook kontā notika līdzjutēju balsojums par Ogres novada populārāko sportistu. Kopumā par Ogres novada sportistiem tika saņemtas 1732 balsis, no kurām 675 bija par jauno talantīgo skeletonistu Elvi Veinbergu, kurš uzvarēja nominācijā "Līdzjutēju balsojums".

Ar muzikāliem priekšnesumiem laureātus sveica Karlīnas Īvānes muzikālās studijas "Vijolītes" audzēkņi no Salaspils, bet Ogres Tautas teātra aktieri atsauca atmiņā ainiņas no Oskara Vailda komēdijas "Cik svarīgi būt nopietnam".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43282