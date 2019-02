Aicina uz bērnu dienas nometni "Esi drošs!" pavasara brīvlaikā

Jau pēc trim nedēļām, no 11.-15 martam, skolēni dosies nedēļu ilgā brīvlaikā. Jautājums, kurš nodarbina katra vecāka prātu tuvojoties skolas brīvlaikam "Kā bērnam saturīgi un interesanti pavadīt skolas brīvlaiku?".

Bērnistaba, virtuve un TV/dators – "Bermuda trijstūris", kurā mūsdienu bērni tik labprāt pavada savu brīvo laiku...

Lai šis brīvlaiks būtu citādāks, biedrība "Vecāki Aizkrauklei" pavasara brīvlaikā Ogres bērniem piedāvā apmeklēt dienas nometni, kuras mērķis ir ļaut viņiem baudīt neatkārtojamu, interesantu un izzinošu brīvlaiku.

"Esi drošs!" nometne tiks rīkota kā dienas nometne (no plkst. 9-16) un norisināsies jau pavisam drīz – skolēnu pavasara brīvlaikā no 11.-15. martam - Ogrē, Zinību ielā 3 (Ogres 1. vidusskolas telpās) un ārpus tām, dodoties dažādās ekskursijās. Tajā piedalīties aicināti 1.-5.klases skolēni vecumā no 7-12 gadiem.

Nometnes laikā bērniem tiks piedavāta mērķtiecīga izklaide, radoša darbošanās un fiziskās aktivitātes, kā arī ekskursijas. Nometnes mērķis ir pilnveidot nometnes dalībnieku personīgo izaugsmi, apzinoties drošību kā pamatu savstarpējām attiecībām.

Nometnes programma viedota tā, lai rīta cēlienā bērni pilnveidotu zināšanas par tādiem drošības jautājumiem, kā drošas savstarpējās attiecības, drošība internetā, apkārtējā vidē un uz ceļa. Savukārt pēcpusdienas aktivitātes ietver pārgājienus, ekskursijas un orientēšanās sacensības.

Nometnes laikā tās dalībnieki apmeklēs:

• Ķeguma HES ražotni,

• Enerģētikas muzeju,

• mācību ekskursiju SIA "Rīgas meži",

• Ogres Vēstures un māklas muzejā apmeklēs meistarklasi "Drošība uz dzelzceļa".

• Nometnes noslēgumā paredzēts Rīgas Motormuzeja apmeklējums, kura laikā notiks īpaša nodarbība, lai vecākie nometnes dalībnieki (vismaz 10 gadus sasniegušie) sagatavotos velosipēdista tiesību eksāmena kārtošanai, kurš norisināsies tieši nometnes noslēguma dienā.

Kopumā nometnē tiek plānots uzņemt līdz 45 bērniem.

Dalības maksa nometnē 145 EUR (Piesakot no ģimenes 2 un vairāk bērnu, katram šīs ģimenes bērnam tiek piemērota 15 EUR atlaide)

Vairāk par nomentni iespējams uzzināt:

• Facebook mājas lapā:https://www.facebook.com/BernuNometnesOgre

• zvanot nometnes vadītājai Anitai Hanzenai (tālr. 25636419),

• aizpildot pieteikšanās anketu te: https://goo.gl/forms/uiOOUwDjWWcKWSCJ3

