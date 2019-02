Molotanovs: "Pārliecību esam ieguvuši, viss būs galvās"

Handbola klubs "Ogre" sezonas otrajā pusī uzņēmis lielisku ritmu, uzlabojis spēli, un komandas galvenais treneris Andris Molotanovs neslēpj, ka izslēgšanas spēļu turnīram "SynotTip" handbola Virslīgā ir ieguvis lielu pārliecību un ir gatavs cīnīties par augstākajiem mērķiem.

Treneri medijs uzrunāja ceturtdienas vakarā pēc "MSĢ/LAT-Hertz" pārsteidzošās uzvaras pār "Celtnieks Rīga", kad "Ogres'' komanda bija noslēgusi kārtējo treniņu. "Komanda šobrīd ļoti nopietni gatavojas sezonas noslēgumam. Tās gaitā esam pamainījuši treniņu metodiku, pieeju treniņiem. Fiziski esam gatavi ļoti labi, varētu sākt ''play-off'' spēles kaut vai rīt un cīnīties ar visām labākajām komandām Latvijā. Ceru, ka šādu sportisko formu noturēsim līdz pat pēdējai spēlei,'' stāsta "Ogres" galvenais treneris Andris Molotanovs.

"Jā, sezonas sākums nebija tas labākais. Izkritām pat no labāko četrinieka, tajā brīdī bija pārdzīvojumi, bet tad mierīgi padomājām un uzskatām, ka varbūt tā pat bija labāk. Izmēģinājām dažādus spēles zīmējumus, bija spēles, ko aizvadījām bez līnijas spēlētājiem, kas handbolā nav tik bieži redzams, spēlējām ar visiem ārējās līnijas spēlētājiem. Visādi varianti tika mēģināti. Esam gatavi skriet, mest, strādāt laukumā. Sākums ir sākums. Meklējām dažādus variantus. Arī man pašam kā trenerim bija vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Sezonas gaitā ieguvu "PRO" kvalifikācijas trenera licenci. Pašam arī visa bilde labāk salikās kopā. Bija tā, ka pat iesildīšanos spēlēm mainījām. Bija vairāki team building pasākumi, tam arī bija sava nozīme. Oktobrī Vaiņodei vēl zaudējām, bet tagad pirmajā spēlē visiem jau pēc aptuveni desmit minūtēm noteikti bija skaidrs, ka pretiniekiem būs ļoti grūti atrast kaut kādus ieročus kā mūs pārspēt. Nevienam šobrīd nav šaubu, ka esam gatavi cīnīties par medaļām. Darīsim visu, lai sezonas beigās to arī spētu īstenot," turpina Molotanovs.

"Kāds ir bijis praktiskais ieguvums no "EHF Master Coach" kursiem? Bija tāda interesanta situācija, ka biju veicis visus savus varenos pierakstus no šiem kursiem, bet gluži vienkārši tos pēc tam biju aizmirsis Francijā. Ļoti par to pārdzīvoju. Bet tad atkal mierīgi padomāju par to visu, ko pats tagad zinu. Saliku visas savas domas, kas ir palikušas galvā. Izveidojās kaut kāda sapratne par spēli. No tā visa sanāca kopējā bilde. Tagad, strādājot ar komandu, cenšos realizēt visas šīs idejas, kas pa šo laiku ir radušās."

"Ogres" galvenais treneris arī pastāstīja par mērķiem atlikušajā sezonas daļā. "Godīgi sakot, ka "Ogre" šobrīd tēmē uz to, lai spētu cīnīties tieši ar "Tenax Dobele" un "Celtnieks Rīga". Arī šīs komandas ir ievainojamas. Ejam uz to, lai spēkotos ar šīm komandām, bet, lai runā darbi laukumā, nevis vārdi tagad. Skaidrs, ka pārliecību komanda ir ieguvusi, tagad jāskatās, kā tas viss saliksies kopā, kā tiksim galā ar uztraukumu, ar emocijām, jo tās tomēr būs "play-off'' spēles. Ja viss līdz tam izdosies, tad būs jāspēlē ar esošo čempionu, iepriekšējiem finālistiem. Viss būs galvā. Ja tas viss sanāks, tad beigās būs labi."

Jau šobrīd ir skaidrs, ka "SynotTip" handbola Virslīgas ceturtdaļfinālā "Ogres" komanda tiksies ar "Jūrmalas sports" handbolistiem. Tieši pret kūrortpilsētas vienību "Ogre" aizvadīja savu pēdējo spēli otrajā posmā, svētdien savā laukumā uzvarot jūrmalniekus ar ļoti pārliecinošu rezultātu - 40:29.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43333