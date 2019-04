BK "Ogre" dramatiskā galotnē piekāpjas ventspilniekiem

"Olybet" Latvijas un Igaunijas līgas finālā iekļuvuši "Ventspils" basketbolisti, bet ogrēniešiem rīt būs jācīnās par trešo vietu. Ļoti spraigā pusfināla spēlē ventspilnieki vien pēdējā minūtē spēja izraut uzvaru pret "Ogri", iekļūstot kārotajā finālā - 84:80.

Pērn abas komandas tikās LBL pusfinālā, kad "Ogrei" izdevās uzvarēt vienā no sērijas spēlēm. Šīs sezonas sākumā "Ventspils" uzvarēja ogrēniešus izbraukumā vien par mata tiesu (94:92), bet savā laukumā bija pārāka ar 99:79. Neitrālā laukumā "Ogrei" varēja prognozēt iespējas sagādāt pārsteigumu "Final Four" turnīrā, bet favorīti vēl joprojām bija regulārās sezonas uzvarētāji no Ventspils. Uz spēli bija ieradušies arī abu komandu fani, bet "Ventspils" atbalstītāju vidū bija arī Aivars Lembergs, kā allaž jūtot līdzi komandai klātienē tās svarīgākajās spēlēs.

Ogrēnieši spēli sāka ar lielu apņēmību, kas šoreiz vairāk traucēja nekā palīdzēja. Ventspilnieki regulāri pretiniekus izprovocēja uz noteikumu pārkāpumiem, kas arī palīdzēja izvirzīties vadībā ar 12:4. "Ventspils" izrāvienu ar precīzu tālmetienu pārtrauca Kārlis Apsītis. Tas gan bija tikai mazs uzplaiksnījums, jo ventspilnieki drīz viena palielināja savu pārsvaru līdz 11 punktiem (20:9). Ar Riharda Zēberga pūlēm ogrēnieši piespieda Robertu Štelmaheru paņemt minūtes pārtraukumu, bet pēdējās trīs minūtēs ventspilnieki parādīja savu potenciālu uzbrukumā. Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 32:18.

Otrā ceturtdaļa izvērtās diametrāli pretēja. Spēle ritēja līdzīgi pirmās trīs minūtes, kad "Ventspils" uzbrukums apstājās. To līdz galam nespēja izmantot arī "Ogres" basketbolisti, bet tomēr spēja saņemties ātrāk. Rezultatīvs turpināja būt Zēbergs, bet ceturtdaļas otrajā pusē ļoti labu nogriezni aizvadīja Viktors Iļjins, trāpot tālmetienu un pāris metienus no pustālās distances. Pirmā puslaika pēdējā minūtē ogrēniešiem bija iespējas arī panākt izlīdzinājumu, bet "Ventspils" tomēr spēja saglabāt vadību pēc 20 spēlētām minūtēm - 40:38.

Otrā puslaika sākumā samilza piezīmju problēma "Ogres" garajiem spēlētājiem, jo ceturto piezīmi jau pirmajā minūtē saņēma Jānis Pozņaks, bet Renārs Magone pie četrām jau tika pirmajā puslaikā. Uzbrukumā ogrēnieši trāpīja divus tālmetienus, un pēc divām spēlētām minūtēm rezultāts bija neizšķirts (46:46). "Ventspils" komandai ar uzbrukumu noslēgšanu nesekmējās, kas lika nonākt arī iedzinējos. Pēc četrām nospēlētām minūtēm un Kristapa Dārgā diviem punktiem Roberts Štelmahers beidzot paņēma pārtraukumu. Tas gan neko daudz nedeva. Pēc Dārgā precīzā tālmetiena "Ogre" palielināja pārsvaru līdz sešiem punktiem (56:50). Nākamajā minūtē Ingus Jakovičs un Mārcis Vītols trāpīja pa trejacim, atjaunojot līdzsvaru uz tablo. Ceturtdaļas izskaņa izvērtās īpaši rezultatīva, bet vadību saglabāja "Ogre" - 65:63.

Spēles izšķirošajā nogrieznī ogrēnieši turpināja spēlēt uz liela pacēluma. "Ventspils" basketbolisti izrādīja maksimāli lielu pretestību, bet pārņemt vadību neizdevās. Tā pēc četrām nospēlētām minūtēm "Ogre" bija vadībā ar 72:67. Nākamajās divās minūtēs komandas apmainījās ar neprecīziem metieniem no distances, bet tad Magone nopelnīja piekto piezīmi pret Lomažu, kas bija trīs soda metienu vērtē. "Ventspils" līderis trāpīj visus, samazinot deficītu līdz diviem punktiem. Vēl pēc neilga laika arī Pozņaks pameta laukumu ar piecām piezīmēm, kas būtiski ietekmēja "Ogres" sniegumu. Neskatoties uz to, intriga spēlē nezuda līdz pat spēles fināla svilpei.

"Ventspilij" izdevās iegūt trīs punktu pārsvaru, bet tad tālmetienu trāpīja Dārgais. Ventspilniekus turpināja vilkt uz priekšu Jakovičs un Lomažs, otrajam atkal izvirzot vadībā savu komandu. "Ogre" savu iespēju neizmantoja, kas samazināja tās izredzes. Ogrēnieši ar ļoti ciešu spēli aizsardzībā piespieda kļūdīties Lomažu, bet bumba tomēr no Rinalda Sirsniņa kājas atstāja laukumu. Pēc brīža uz soda metiena līnijas stājās Māris Gulbis, bet realizēja tikai vienu, dodot "Ventspilij" trīs punktu pārsvaru. Otrā laukuma galā savu nervu noturību pārbaudīja Sirsniņš, bet arī trāpīja tikai vienu. Vēl uz soda metiena līnijas stājās Džonatans Ārledžs, uzstādot šī dramatiskā mača gala rezultātu - 84:80. Līdz ar to "Ventspils" ar lielām pūlēm iekļuva finālā, kamēr "Ogrei" priekšā cīņa par 3. vietu.

