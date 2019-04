"Lielvārde/Fat Pipe" uzvar Cēsīs, sērijā būs arī septītais mačs

ELVI florbola līgas vīriešiem pusfināla sērijā starp "Lielvārdi/Fat Pipe" un "Lekringu" svētdien Cēsīs notika jau sestā spēle. Ar 60 pamatlaika minūtēm uzvarētāju noskaidrošanai izrādījās par maz, bet pagarinājuma 3. minūtē uzvaru lielvārdiešiem izrāva Aivis Kusiņš – 7:6. Sērijā atjaunots līdzsvars (3:3), bet izšķirošā spēle notiks trešdien, 10. aprīlī, Lielvārdē.

Pusfināla sērija starp komandām "Lielvārde/Fat Pipe" un "Lekrings" sākās aizpagājušās nedēļas nogalē ar maču Lielvārdes novada sporta centrā, kurā ar 9:5 uzvarēja laukuma saimnieki, izšķirošo pārsvaru iegūstot vien pēdējā periodā. Jau nākamās dienas vakarā abas pretinieces tikās Cēsīs, kur pie panākuma ar 4:3 tika "Lekrings", sērijā atjaunojot neizšķirtu rezultātu – 1:1. Arī pagājušās nedēļas nogalē panākumi tika dalīti uz pusēm. Vispirms cēsnieki ar 5:2 bija pārāki Lielvārdē, bet pēc tam lielvārdieši ar 7:5 revanšējās Cēsīs. Rezutāts sērijā – 2:2. Vakar, kad pretinieki bija atgriezušies Lielvārdē, sākoties pamatlaika pedējai minūtei, rezultāts vēl bija neizšķirts (1:1), bet tad ar lielisku metienu no kreisās malas uzvaru cēsniekiem izrāva Pēteris Trekše – 2:1. Pusfināla sērijā "Lekrings" bija nonācis viena panākuma attālumā no iekļūšanas Superfinālā (3:2), un noteikti to gribēja noslēgt jau šovakar savā laukumā.

Pusfināla sērijas sestā spēle Cēsu sporta kompleksā sākās ar "Lielvārdes/Fat Pipe" aktīviem uzbrukumiem, bet vismaz cīņas sākumā vārtus guva tikai "Lekringa" florbolisti. Pirmo desmit minūšu laikā pa golam iemeta Kārlis Bulmeisters, Emīls Dzalbs un Kaspars Lisovskis, izvirzot mājiniekus vadībā ar 3:0. Tieši pirmā perioda vidū lielvārdiešu nulli no rezultātu tablo ar precžiu metienu nodzēsa Toms Akmeņlauks (1:3), bet 14.minūtē cēsniekiem nepaveicās, jo viņi bumbiņu ievirzīja paši savos vārtos – 2:3. Tikai vienu vārtu pārsvars "Lekringam" bija arī pirms otrās trešdaļas – 4:3. Otrā perioda laikā tika gūti tikai vieni vārti – 36.minūtē pieredzējušais viesu aizsargs Kaspars Mudelis panāca izlīdzinājumu – 4:4. Pēdējā trešdaļā divas reizes vadībā izvirzījās lielvārdieši (5:4 un 6:5), bet cēsniekiem abos gadījumos izdevās atspēlēties – 5:5 un 6:6. Sesto golu Cēsu komandas uzbrukuma līderis Emīls Dzalbs guva 59.minūtē, kad "Lekringa" vārtsargs bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju. Pagarinājuma 3.minūtes sākumā lielvārdiešiem padevās ātrs pretuzbrukums, kura laikā cēsnieku vārtsargs Markuss Plūdums vēl paspēja atvairīt Nika Blumfelda raidīto bumbiņu, bet pret Aivja Kusiņa sitienu ar vienu roku jau bija bezspēcīgs – uzvara Lielvārdes komandai ar 7:6, bet sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts pēdējo reizi kļuvis neizšķirts – 3:3.

Labākā spēlētāja balvu uzvarētāju rindās saņēma izšķirošo vārtu autors Aivis Kusiņš, bet rezultatīvākie viņa komandā bija Rūdis Žukelis ar 3 (2+1) punktiem un Toms Akmeņlauks ar 4 (1+3) punktiem. Par labāko starp cēsniekiem atzina vienu golu iemetušo Pēteri Trekši, bet pa diviem vārtiem guva Emīls Dzalbs un Kārlis Bulmeisters. Sērijas septītā un izšķirošā spēle notiks 10,aprīlī Lielvārdes novada sporta centrā.

"Lekrings"- "Lielvārde/Fat Pipe" 6:7 ET (4:3, 0:1, 2:2, 0:1), sērijā 3:3

Metienu attiecība:

29:33 (8:12, 10:9, 10:10, 1:2)

Rezultatīvākie:

"Lekrings" – Emīls Dzalbs 2 (2+0), Kārlis Bulmeisters 2 (2+0), Pēteris Trekše 1 (1+0), Kaspars Lisovskis 1 (1+0), Dāvis Vilders 1 (0+1), Roberts Zande 1 (0+1), Kristians Miezītis 1 (0+1), Artis Savins 1 (0+1), Jorens Malkavs 1 (0+1).

"Lielvārde/Fat Pipe" – Toms Akmeņlauks 4 (1+3), Rūdis Žukelis 3 (2+1), Aivis Kusiņš 1 (1+0), Juris Gribusts 1 (1+0), Kaspars Mudelis 1 (1+0), Niks Blumfelds 1 (0+1), Uldis Dūniņš 1 (0+1).

Informācijas avots: floorball.lv

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43635