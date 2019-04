"Ogrei" pirmā uzvara ceturtdaļfinālā

Latvijas Basketbola līgas ceturtdaļfināls iesākās bez sensācijas, "Ogrei" nokārtojot pārliecinošu uzvaru pār "Valmiera Glass/ViA" ar rezultātu 100:81. Spēles soģi mača pēdējā sekundē izlēma no zāles izraidīt valmieriešu treneri Robertu Zeili.

Ierūsējumu pēc divu nedēļu pārtraukuma valmierieši nejuta, savos pirmajos uzbrukumos no apakšas punktus gūstot Klāvam Dubultam, bet Edmundam Elksnim metot grozā trīs punktu metienu. "Ogrei" tikmēr izdevās viltīgi groza apakšā vienu pašu atrasts Jāni Pozņaku, kurš panāca mača izlīdzinājumu (5:5). Līdzīgs rezultāts saglabājās līdz pirmās ceturtdaļas vidum, kad Jānis Kaufmanis ar pustālo metienu panāca viena punkta rezultāta starpību - 14:15. Lielā mērā jau pēc piecām aizvadītām spēles minūtēm mača potenciālo iznākumu sāka ietekmēt piezīmju nasta, ko labprāt abām komandām papildināja mača soģi. Lielāku pārsvaru pirmajā ceturksnī mājinieki sasniedza pēc Kārļa Apsīša un Rinalda Sirsniņa trejačiem, bet vēl divos uzbrukumos pēc kārtas līdz groza apakšai tika Kristaps Dārgais, sasniedzot +7. Kopumā abas komandas kopā pirmajā desmitminūtē izpildīja 17 soda metienus, no kuriem pēdējos divus trāpīja Viktors Iļjins, sasniedzot rezultātu 33:25.

Otrās ceturtdaļas pirmajā pusminūtē valmierieši saņēma vēl trīs pārkāpumus, no kuriem divi tika fiksēti Dubultam, kuram jau tā bija ceturtā piezīme, praktiski atstājot Robertu Zeili bez rotācijas iespējām garajā galā. Ar savām svilpēm tiesneši jūtami bija nokaitinājuši "Valmiera Glass/ViA" basketbolistus un "Ogre" to izmentoja, Rihardam Zēbergam ar soda metieniem pārsniedzot desmit punktu starpību. Ar trejaci rezultāta starpību samazināja Oto Grīnbergs, bet turpmākajās minūtēs astoņus punktus pēc kārtas guva Edgars Lasenbergs, sasniedzot rezultātu 50:32. Trīs minūtes līdz puslaika beigām vietējos skatītājus iepriecināja Dārgais, augstā lēcienā triecot bumbu no augšas, kas "Ogres" kapteinim ļāva sasniegt 20 punktu starpību. Vēlāk ar filigrānu piespēli Sirsniņš bumbas triecienu no augšas izkārtoja Iļjinam, kurš tajā pašā brīdī saņēma pamatīgu triecienu pa galvu no Jāņa Engera un nevarēja izpildīt sev pienākošos soda metienu. Ejot lielajā pārtraukumā "Ogre" bija priekšā ar 59:37.

Otrā puslaika ievadā valmieriešiem bija sarežģīti cīnīties ar pretinieku garā gala spēlētājiem, jo Dubulta un Engera rēķinā jau bija četras personīgās piezīmes. "Ogres" rindās no tālās distances vēlreiz bumbu grozā iešāva Lasenbergs, bet iesaistoties mačā no soliņa to pašu paveica arī Renārs Magone. Trīs minūtes līdz trešās ceturtdaļas beigām Sirsniņa trejacis sasniedza 31 punkta pārsvaru "Ogres" komandai. "Valmiera Galss/ViA" komandai izdevās veikt septiņu punktu izrāvienu, taču rezultatīvi ceturkšņa beigās atbildēja arī mājinieki un pirms pēdējām desmit minūtēm rezultāts bija 85:56.

Spēles noslēgumā intrigas par mača iznākumu vairs nebija un atlika spēli novadīt līdz beigu signālam. Ar Dārgā caurgājienu "Ogre" panāca 34 punktu starpību, bet pēc tam mājinieku rezultativitāte krietni kritās un tika apdraudēta līdz tam šķietami drošā simts punktu gūšana. Valmierieši tikmēr spēja nedaudz samaizināt rezultāta starpību un Māris Riekstiņš raidīja grozā trīs punktu metienu, sadeldējot starpību līdz 25 punktiem. Riekstiņš turpināja būt precīzs no tālās distances, trāpot trejaci ar sodu. Valmieras komanda vēl pamanījās pietuvoties līdz 16 punktu starpībai, bet mājinieku simto punktu izdevās gūt Mikum Muižniekam. Taču mača pēdējā sekundē soģi izlēma otro tehnisko piezīmi piešķirt trenerim Zeilem, tādējādi izraidot "Valmiera Glass/ViA" galveno treneri no spēles halles. Mačs noslēdzās ar rezultātu 100:81.

Ar 17 punktiem uzvarētāju rindās rezultatīvākais bija Edgars Lasenbergs, bet valmieriešiem ar "double-double" rādītājiem izcēlās Edmunds Elksnis, gūstot 23 punktus un izdarot 12 rezultatīvas piespēles.

"Ogre" - "Valmiera Glass/ViA" 100:81 (33:25, 26:12, 26:19, 15:25)

Ogre: Lasenbergs 17, Dārgais 16, Apsītis 15, Sirsniņš 10, Iļjins 10, Zēbergs 8, Ozolinkēvičs 8, Magone 6, Pozņaks 5, Mizis 3, Muižnieks 2.

Valmiera: Elksnis 23 (12 rez.p.), Kaufmanis 21, Riekstiņš 15, Dubults 7, Liepiņš 6, Grīnbergs 5, Kohanovs 2, Ivanovs 2, Engers, Ermansons.

Foto: Ritvars Raits

