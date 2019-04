BK "Ogre" nonākusi soļa attālumā no pusfināla

"Olybet" Latvijas Basketbola līgas ceturtdaļfināla otrajā spēlē BK "Ogre" vakar viesojās pie komandas "Valmiera Glass/ViA" un, lai arī cīņas bija ļoti saspringta, guva otro panākumu šajā sērijā (93:82), tādējādi nonākot tikai vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas pusfinālā. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 23 punktiem bija Viktors Iļjins.

Starta sastāvi

"Valmiera Glass/ViA": Elksnis, Kaufmanis, Liepiņš, Engers, Dubults.

BK "Ogre": Lasenbergs, Zēbergs, Apsītis, Dārgais, Pozņaks.

Spēle sākās ar "Ogres" uzbrukumu, kas gan neveicās kā plānots, jo Rihards Zēbergs pirms uzbrukuma laika beigu signāla uzmeta "kluso" trīspunktu metienu. Spēles rezultātu atklāja "Valmiera Glass/ViA" līderis Jānis Kaufmanis, caurgājienā tiekot līdz groza apakšai un gūstot pirmos divus punktus. Salīdzinot ar sērijas pirmo spēli, kurā abas komandas pirmajās minūtēs burtiski uguņoja, šoreiz punkti krājās gausāk, īpaši ogrēniešiem, kuri aizmeta garām no vairākām ļoti labām pozīcijām. "Ogres" uzbrukumu ar savu otro mēģinājumu no tālās distances iekustināt mēģināja Viktors Iļjins, pirmās ceturtdaļas vidū samazinot ogrēniešu deficītu līdz diviem punktiem - 5:7. "Ogre" pirmo reizi izvirzījās vadībā trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, kad valmierietis Valters Liepiņš nejauši iebakstīja bumbu savā grozā. Pusotru minūti pirms perioda izskaņas Edmunds Elksnis ar savu šīs ceturtdaļas vienīgo precīzo metienu uz brīdi atguva minimālu pārsvaru mājiniekiem, bet ogrēnietis Rinalds Sirsniņš ar soda metieniem ļāva pirmās desmit minūtes ar minimālu vadību noslēgt Artūra Visocka-Rubeņa trenētajai komandai - 15:14.

Otrajā ceturtdaļā valmierieši mainījās pie aizsegiem, ko ļoti meistarīgi nolasīja Sirsniņš, apgādājot ar piespēlēm pret mazākiem pretspēlētājiem palikušo Iļjinus, kurš ātri pārsniedza desmit gūto punktu robežu. Pie četru punktu starpības Edgars Lasenbergs divos uzbrukumos pēc kārtas kopā guva piecus punktus, kas strauji nostādīja valmieriešus iedzinējos ar (18:27), liekot Robertam Zeilem pieprasīt minūtes pārtraukumu. Taču tas nepalīdzēja mājiniekiem tikt galā ar saviem robiem aizsardzībā un to izmantoja Jānis Pozņaks, divreiz pēc kārtas brīvi gūstot punktus no pašas groza apakšas. Viesu pārsvars bija pieaudzis līdz 13 punktiem, bet tad īsā laikā divas sekmīgas darbības padevās arī valmieriešiem. Klāvs Dubults, par spīti pretinieka pārkāpumam, guva divus punktus no groza apakšas, bet garām aizmesto soda metienu sagrāba Liepiņš, kurš pats ar uzbrukuma laika beigu signālu meta grozā trejaci. "Ogre" pēdējā puslaika uzbrukumā notērēja visu savu laiku, bet Iļjina izmestais trejacis līdz ar signālu krita grozā, tādējādi centra spēlētājs ar individuāli gūtiem 19 punktiem palīdzēja "Ogrei" pārtraukumā doties ar sev labvēlīgo 44:31.

Otro puslaiku ar četriem punktiem pēc kārtas sāka viesu komanda, bet "Valmiera Glass/ViA" rindās iniciatīvu uzņēmās Kaufmanis. Valmieriešu aizsargs ar driblu skaisti "izdancināja" Zēbergu, bet pustālais metiens valmierieša izpildījumā bija nedaudz par spēcīgu, taču atlēkušo bumbu Dubults nogādāja atpakaļ Kaufmanim, kurš divas reizes pēc kārtas garām nemeta. Trešā perioda pirmajās četrās minūtēs mājinieki pietuvojās līdz 11 punktu starpībai, precīzi no pustālās distances metot Elksnim. Uz to treneris Visockis-Rubenis reaģēja ar minūtes pārtraukuma pieprasīšanu. Sapulce uz rezervistu soliņa "Ogrei" nāca par labu un nākamajos uzbrukumos viesu komandas metieni lidoja grozā. "Ogres" pārsvars divās minūtēs izauga līdz 16 punktiem, liekot nu jau mājiniekiem ņemt minūti. Savu līdzjutēju priekšā "Valmiera Glass/ViA" turpināja pakaļdzīšanos, vairākās epizodēs ar punktiem uzbrukumus pabeidzot Mārim Riekstiņam, kurš teju visu sezonu pavadīja LBL 2. divīzjas turnīrā, bet galvenās komandas rindās spēlējot ļoti maz minūšu. Perioda pēdējā minūtē "Valmiera Glass/VIA" pietuvojās līdz tikai desmit punktu starpībai, bet cerības uz izglābšanos samazināja Sirsniņš, kurš pirms ceturkšņa beigām iešāva grozā tālmetienu, sasniedzot rezultātu 69:55.

Ar trīs punktu gājienu noslēdzošo ceturtdaļu mājiniekiem ievadīja Oto Grīnbergs, kurš brīdi vēlāk ļāva valmieriešiem pirmo reizi kopš pirmā puslaika nonākt arī zem desmit punktu starpības - 60:69. Pie vairs tikai septiņu punktu starpības Sirsniņš izprovocēja noteikumu pārkāpumu trejača izpildīšanas brīdī, taču pieredzējušajam aizsargam epizode beidzās sāpīgi, jo sedzējs uzkāpa viņam uz potītes, tāpēc viens no "Ogres" līderiem spēli turpināt vairs nevarēja. Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Kaufmanis raidīja grozā sev raksturīgo trejaci, samazinot atstatumu līdz septiņiem punktiem (67:74). Ceturtdaļas vidū ar trejačiem apmainījās Renārs Magone un pretējās komandas rindās spēlējošais Liepiņš, kuri savām komandām īsā laikā ieskaitīja pa sešiem punktiem. Divas ar pusi minūtes pirms beigām trejaci no stūra grozā raidīja ogrēnietis Marts Ozolinkēvičs, bet otrā laukuma pusē caurgājienā divus punktus ar sodu guva Elksnis, kurš, trāpot soda metienu, panāca rezultātu 77:85. Reālām mājinieku cerībām uz spēles izglābšanu punktu pielika Ozolinkēvičs, raidot grozā stūra trejaci, bet nākamajā uzbrukumā to pašu paveica arī Zēbergs, tādējādi nodrošinot "Ogrei" otro uzvaru sērijā un nonākšanu viena panākuma attālumā no pusfināla. Spēle noslēdzās ar rezultātu 93:82.

Uzvarētāju rindās ar 23 punktiem izcēlās Viktors Iļjins, savukārt Edgars Lasenbergs sakrāja 20 punktus, lielu daļu no tiem gūstot tieši spēles izšķirošajā daļā. "Valmiera Glass/ViA" rindās 28 punktus guva komandas līderis Jānis Kaufmanis.

"Valmiera Glass/ViA" – BK "Ogre" 82:93 (14:15, 17:26, 22:22, 27:24)

"Valmiera Glass/ViA": Kaufmanis 28, Elksnis 16, Liepiņš 11, Grīnbergs 9, Riekstiņš 7, Engers 6, Dubults 4, Kohanovs 1.

BK "Ogre": Iļjins 23, Lasenbergs 20, Pozņaks 14, Magone 13, Dārgais 6, Zēbergs 6, Ozolinkēvičs 6, Sirsniņš 5, Apsītis, Mizis.

Sērijas trešā spēle notiks 13. aprīlī Ogrē.

