Ogres jaunajiem karatistiem trīs medaļas Jūrmalas turnīrā

13. un 14. aprīlī Jūrmalā norisinājās starptautiskais olimpiskā sporta karatē turnīrs "Grand Prix Jurmala 2019", kurā ar labiem panākumiem startēja Ogres bērnu kluba "KARATĒ SEN-E" pārstāvji, kopumā izcīnot trīs medaļas – vienu sudraba un divas bronzas.

Turnīrs "Grand Prix Jurmala" ir viens no prestižākajiem ne vien Latvijā, bet arī visā Baltijā. Sacensības bija noorganizētas ļoti augstā līmenī, tajās piedalījās daudzi tiešām meistarīgi sportisti - Eiropas čempioni, kā arī pasaules mēroga turnīros godalgoti karatisti. Kopumā startēja vairāk nekā 700 sportistu no 65 karatē klubiem, kas pārstāvēja 13 valstis.

Jūrmalas turnīrā veiksmīgi startēja Ogres sportisti no bērnu kluba "KARATE SEN-E". Mūsu jaunie karatisti demonstrēja ļoti labu sniegumu un sīvās cīņās ieguva arī medaļas – tika ieņemtas trīs godalgotas vietas: 2. vietā Gustavs Jaudzems (kata, U10), 3.vietā Ralfs Prancāns (kumite, U14, līdz 55 kg), 3.vietā Pēteris Preisis (kumite, U16 virs 70 kg).

Sevišķi priecē, ka jaunie ogrēnieši uzvarēja ne tikai savus pretiniekus no Latvijas, bet arī citu valstu sportistus. Pēteris ar lielu apņēmību pieveica Krievijas sportistu Aleksandru Djačenko, Ralfs – baltkrievu Artjomu Šarubu, bet Gustavs pārspēja Matveju Kiseļu no Baltkrievijas un Dmitro Ļitvinovu no Ukrainas.

Gustava tēta Ginta komentārs: "Gustavam dalība šāda līmeņa sacensībās bija gan izaicinājums, gan pārbaudījums. Pirmo reizi sacensības, kurās viņš startēja, notika pēc olimpiskās sistēmas, kas nozīmē – ja zaudēji, tad no turnīra izstājies. Arī sāncenšu iedalījums bija tikai pēc vecuma grupas, tādēļ lielākā daļa pretinieku bija ar lielāku pieredzi šajā sporta veidā. Iegūt otro vietu tik nopietnā konkurencē Gustavam palīdzēja regulārie treniņi, pārliecība par savām prasmēm un spēja saglabāt mieru uz tatami, visu satraukumu atstājot vecākiem, kuri sacensības vēroja no malas. Vēlamies pateikties mūsu trenerim Jevgenijam Ivanovam, kurš bērnus atbalstīja un bija klāt svarīgākajos turnīra brīžos!"

Paldies sportistiem par neatlaidību un cīņas sparu un, protams, vecākiem par atbalstu! Gribētos atzīmēt, ka pēdējā gada laikā Ogres bērnu kluba "KARATĒ SEN-E" audzēkņi ļoti daudz un cītīgi trenējušies, tāpēc teicami rezultāti neizpaliek. Kluba nākamie plāni - gatavošana atestācijas eksāmenam, kā arī Latvijas Jaunatnes olimpiādei jūlijā, kas notiks Jelgavā. Mēs vienmēr ar prieku mūsu klubā uzņemam jaunus audzēkņus. Mūsu durvis ir atvērtas visiem, kam vien ir vēlme nodarboties ar sporta karatē.

Informāciju sagatavoja Jevgenijs Ivanovs, kluba "KARATĒ SEN-E" treneris

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43706