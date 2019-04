Pavasara krosā noskaidro ātrākos skrējējus

Tuvojoties mācību gada noslēgumam jau tradicionāli tiek aizvadītas skolu sporta sacensības pavasara krosā, arī šis gads nebija izņēmums, kad fantastiskos laika apstākļos uz starta stājās ap 250 jauno skrējēju.

Jau ierasts, ka skolu sporta sacensības pavasara krosā ir iecienītas skolēnu starpā un arī šogad uz Zilo kalnu dabas parka starta laukumu ieradās skolēni no četriem novadiem un 14 skolām.

Kā pirmie uz starta stājās paši mazākie M grupas jeb 1.-3.klašu skolēni, kuriem izturība apvienojumā ar ātrumu bija jārāda aptuveni 55 metru garā distancē. Tikpat gara distance arī C grupas (4.-5.kl.) meitenēm, savukārt sākot no C grupas zēnu startiem, dalībniekiem nācās pievārēt jau 1 km garu distanci, kas sevī ietvēra visai viltīgu un spēkus prasošu kalnu.

Sacensību noslēgumā uz starta stājās A grupas, jeb vidusskolas zēnu 22 skrējēji, kuri viena skrējiena ietvaros noskaidroja vietu sadalījumu 3 km distancē.

Skolu komandu ieskaitē šoreiz labākā Madlienas vidusskolas komanda.

Nākamās skolu sporta sacensības jau 8.maijā, kad vieglatlētikā sacentīsies D (4.-5.kl.) un M (1.-3.kl.) grupu jaunie sportisti.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43757