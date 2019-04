Latvijas U19 izlasē pasaules čempionātā Kanādā spēlēs četri lielvārdieši

Latvijas U19 vīriešu florbola izlases galvenais treneris Ainārs Juškēvičs šodien nosaucis tos 20 spēlētājus, kuri maija sākumā dosies uz pasaules čempionātu Kanādā.

Divgades nozīmīgākais turnīrs junioriem notiks no 8. līdz 12. maijam Halifaksā. Izlasē iekļauti arī četri lielvārdieši no "Lielvārdes/FatPipe": Rūdis Žukelis, Uldis Dūniņš, Armands Savins un Valters Cīrulis.

Latvijas junioru izlases rindās iekļauti 20 jaunie florbolisti – divi vārtsargi, pieci aizsardzības spēlētāji, kā arī 13 uzbrucēji. Visi mūsu juniori savu florbola rūdījumu guvuši ELVI florbola līgā vīriešiem. Vislielākā pārstāvniecība šajā komandā ir no "Talsu NSS/Krauzera" – seši florbolisti. No "Lielvārdes/Fat Pipe" – četri, no "Ķekavas" – trīs, no Cēsu "Lekringa" un "Betsafe Oxdog Ulbrokas" – pa diviem, bet no Kocēnu "Rubenes", Liepājas "Kurši/Ekovalis" un FK "Ogres Vilki" – pa vienam.

Latvijas izlase spēlēs A divīzijas A apakšgrupā – kopā ar Somijas, Šveices un Norvēģijas izlasēm. Latvijas U19 vīriešu florbola izlases labākie sasniegumi līdzšinējos pasaules čempionātos bijusi 2001. un 2005. gadā izcīnītā 4. vieta

