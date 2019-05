BK "Ogre" bronza sēriju sāk ar uzvaru

"Olybet" Latvijas Basketbola līgas bronzas sēriju ar panākumu sākusi "Ogre", kuras rindās Edgars Lasenbergs ar 19 punktiem palīdzēja savai komandai tikt pie panākuma pār "Jūrmalu Betsafe" - 78:60. Šajā spēlē laukumā pēc traumas sadziedēšanas atgriezās ogrēnietis Rinalds Sirsniņš.

Starta sastāvi

BK "Ogre": Lasenbergs, Ozolinkēvičs, Zēbergs, Dārgais, Pozņaks.

"Jūrmala Betsafe": Jeromanovs, Krastiņš, Pinete, Ziediņš, Montgomerijs.

Spēles sākums izdevās pēc Mārtiņa Gulbja trenētajai komandai ļoti labvēlīga scenārija. Jūrmalnieki maču sāka ar 6:0 izrāvienu, bet pirmās ceturtdaļas vidū Uģis Pinete sasniedza jūrmalniekiem desmit punktu pārsvaru - 14:4. Artūram Visockim-Rubenim nekas cits neatlika, kā sasaukt minūtes pārtraukumu, lai novērstu "Ogres" komunikācijas problēmas aizsardzībā. Pēc minūtes pārtraukuma dzirkstelīti ogrēniešu uzbrukumiem deva Edgars Lasenbergs, vispirms individuāli gūstot piecus punktus pēc kārtas un pēc tam ar piespēlēm apgādājot komandas biedrus, īpaši efektīgi ar danku uzbrukumu noslēdzot Viktoram Iļinam. Pirmās ceturtdaļas pēdējā minūtē Kristaps Dārgais izlīdzināja mača rezultātu, bet Lauris Blaus atbildēja ar diviem punktiem, dodot "Jūrmalai Betsafe" nelielu pārsvaru pēc desmit aizvadītām spēles minūtēm - 20:18.

Otrās ceturtdaļas ievadā Iļjins izlīdzināja mača rezultātu, bet Rihards Zēbergs ar tālu divu punktu metienu pirmo reizi spēlē deva Ogres komandai vadību - 22:20. Pēc Zēberga trejača otrā perioda vidū ogrēniešu pārsvars pieauga līdz pieciem punktiem. Viesu rindās Roberts Krastiņš guva piecus punktus pēc kārtas, izlīdzinot rezultātu (29:29). Puslaika izskaņā Edgara Jeromanova trejacis ļāva jūrmalniekiem atgūt vadību, ļaujot viesiem puslaika pārtraukumā doties ar sev labvēlīgo 38:36.

Spēles otro pusi ar trīs punktu gājienu sāka Zēbergs, bet Lasenbergs raidīja grozā trīs punktu metienu teju no centra apļa. Tas "Ogrei" ļāva sasniegt rezultātu 42:38. Lasenbergs turpināja plosīt pretinieku aizsardzību, viens pret četriem pretspēlētājiem veicot ātro pāreju un apstājoties uz tālmetiena līnijas, no kuras "Ogres" saspēles vadītājs bija precīzs, liekot Mārtiņam Gulbim saukt uz sapulcīti savas komandas spēlētājus. Lasenbergs neatdzisa arī pēc minūtes pārtraukuma, realizējot vēl vienu tālmetienu. "Ogres" 12 punktu izrāvienu apstādināja Māris Ziediņš, kurš bija atstāts brīvs uz trīspunktu metiena līnijas. Ogrēnieši teju visas trešās ceturtdaļas laikā saglabāja desmit punktu vadību, bet pašā ceturkšņa izskaņā, pēc neprecīza Krastiņa trejača "Ogre" noslinkoja aizsardzībā, neatbloķējot Juriju Aleksejevu, kurš no gaisa pielaboja komandas biedra metienu. Pirms izšķirošajām desmit minūtēm "Ogre" bija priekšā ar 54:47.

Noslēdzošajā ceturtdaļā situācija laukumā kļuva nokaitēta, ar tehniskajām piezīmēm apmainoties Dārgajam un Aleksejevam. Ziediņa trīs punktu gājiens sadeldēja starpību līdz sešiem punktiem, bet mājinieku rindās prettriecienu deva Lasenbergs, gūstot piecus punktus pēc kārtas, kas "Ogrei" deva 63:54. Trīs ar pusi minūtes pirms mača beigām savu pirmo metienu no spēles realizēja Rinalds Sirsniņš, kurš aizvadīja pirmo spēli kopš ceturtdaļfināla, kad saspēles vadītājs traumēja potīti. Sirsniņa tālmetiens panāca mājiniekiem +13. Noslēdzošajās spēles minūtēs "Jūrmala Betsafe" nespēja mainīt spēles gaitu, pirmajā bronzas sērijas spēlē būdami spiesti piekāpties "Ogres" priekšā ar rezultātu 78:60. Līdz ar to ogrēnieši sērijā līdz trīs uzvarām izvirzījušies vadībā ar 1:0.

BK "Ogre" - "Jūrmala Betsafe" 78:60 (18:20, 18:18, 18:9, 24:13), sērijā 1-0

BK "Ogre": Lasenbergs 19, Dārgais 14 (12 atl.b.), Zēbergs 12, Pozņaks 11, Sirsniņš 7, Iļjins 6, Magone 4, Apsītis 3, Mizis 2, Ozolinkēvičs.

"Jūrmala Betsafe": Blaus 11, Jeromanovs 11, Pinete 8, Ziediņš 8, Aleksejevs 7, Krastiņš 7, Mediss 2, Vecvagars 2, Pļavnieks 2, Montgomerijs 2.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43793