"Ogre" basketbolisti izcīna LBL bronzas medaļas

Ar "Ogres" komandas triumfu noslēgusies "Olybet" Latvijas Basketbola līgas bronzas sērija. Ogrēnieši sērijas trešajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 83:78 pieveica "Jūrmalu/Betsafe", izcīnot kārotās medaļas.

"Ogre" uzvarēja abas iepriekšējās sērijas spēles, bet nu vajadzēja likt punktu tai savā laukumā. Jūrmalnieki noteikti vēlējās atgriezt sēriju savā laukumā un vēl nopietni pacīnīties par bronzas godalgām. Favorīti gan bija ogrēnieši, kuri sezonas izskaņā rādījuši ļoti labu sniegumu, teju tiekot pie medaļām Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā.

Komandas spēli sāka ar abpusēji nerealizētiem uzbrukumiem, bet otrajā minūtē Kristaps Dārgais ar tālmetienu atklāja mača rezultātu. Viesi ar precīziem soda metieniem panāca izlīdzinājumu, bet tad no tālās distances trāpīja Marts Ozolinkevičs, bet trīs punktu gājienu realizēja Rihards Zēbergs (9:3). Ceturtdaļas vidū Mārtiņš Gulbis bija spiests ņemt pārtraukumu, kad rezultāta starpība jau bija deviņi punkti. Sekoja piecu punktu izrāviens no jūrmalnieku puses, kad tālmetienu realizēja Uģis Pinete. Turpinājumā cīņa ritēja līdzīgi, bet nelielā vadībā turējās mājinieki. Pirmās ceturtdaļas beigas daudz labāk padevās jūrmalniekiem, sadeldējot deficītu līdz minimumam - 20:21.

Otro ceturtdaļu viesi sāka ar neizteiksmīgu uzbrukumu, bet otrā laukuma galā precīzs no tālās distances bija Renārs Magone. Turpinājumā ogrēnieši trāpīja vēl divus tālmetienus, kamēr "Jūrmala/Betsafe" pirmajās trīs minūtēs palika tukšā (30:20). Sauso periodu pārtrauca Lauris Blaus, kurš saņēma bumbu groza apakšā un trieca to tajā no augšas. Tikmēr ogrēnieši turpināja uguņot no tālās distances, neļaujot pretiniekiem pietuvoties rezultātā. Ceturtdaļas otrajā pusē jūrmalnieki nedaudz atspēlējās, bet tikpat ātri ogrēnieši atjaunoja 11 punktu pārsvaru (38:27). Līdz pirmā puslaika beigām situācija īpaši nemainījās, spēles gaitu kontrolējot mājiniekiem. Lielajā pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 46:33.

Otro puslaiku labi saka Deniss Vikentjevs, bet citiem Jūrmalas komandas spēlētājiem ar punktu gūšanu nesekmējās. Tas ogrēniešiem ļāva iegūt lielāko pārsvaru līdz tam spēlē (53:37). Nākamajās minūtēs jūrmalnieki piespieda pretiniekus kļūdīties, paši realizēja savas iespējas un sadeldēja deficītu līdz 10 punktiem. Ceturtdaļas otrajā pusē viesiem bija vairākas labas iespējas samazināt deficītu, bet pietrūka precīzu metienu. "Ogres" komanda saņēma triecienu, kad tehniskā piezīme tika piešķirta Edgaram Lasenbergam. Tā kā pirmajā puslaikā viņam bija nesportiskā piezīme, tad mačs viņam noslēdzās priekšlaicīgi. Kad rezultāta starpība sadila līdz sešiem punktiem, Rinalds Sirsniņš trāpīja tālmetienu ar sodu, gūstot četrus punktus vienā uzbrukumā. Atlikušajā laikā jūrmalnieki pamazām deldēja deficītu, noslēdzot trešo ceturtdaļu ar rezultātu 57:65.

Ceturtajā ceturtdaļā komandas cīnījās ļoti līdzīgi un ne visai rezultatīvi. Pēc četrām nospēlētām minūtēm Jānis Pozņaks trāpīja tālu divpunktu metienu, atjaunojot deviņu punktu pārsvaru (71:62). Jūrmalnieki nedomāja padoties, turpinot darīt visu iespējamo, lai pagarinātu šo sēriju. Trīs minūtes līdz pamatlaika beigām "Ogrei" bija sešu punktu pārsvars (76:70). Īsā laikā ar piecām piezīmēm laukumu pameta Jānis Pozņaks un Kaspars Vecvagars. Pateicoties Kristapa Medisa precīzajam tālmetienam, komandas vairs šķīra tikai viena precīza tālmetiena tiesa. Pēdējā minūtē jūrmalniekiem bija iespēja pat izvirzīties vadībā, bet samocītu tālmetienu netrāpīja Pinete. Zēbergs atbildēja ar diviem precīziem soda metieniem, bet otrā laukuma galā kļūdījās Jeromanovs. Tas šajā mačā un sērijā arī bija viss. "Ogre" atlikušajās sekundēs nepieļāva kļūdas, izcīnot uzvaru spēlē ar rezultātu 83:78 un triumfējot bronzas sērijā ar 3-0.

Šajā mačā rezultatīvākais "Ogres" komandā ar 20 punktiem bija Rihards Zēbergs, bet 14 punkti un 10 atlēkušās bumbas Kristapam Dārgajam. "Jūrmalas/Betsafe" labā 15 punktus guva, 9 atlēkušās bumbas izcīnīja un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Lauris Blaus, bet 14 punkti Kaspara Vecvagara kontā.

"Ogre" - "Jūrmala/Betsafe" 83:78 (21:20, 25:13, 19:24, 18:21)

"Ogre": Zēbergs 20, Dārgais 14 (10 ab), Sirsniņš 12, Magone 9, Apsītis 8, Lasenbergs 7 (8 rp), Iļjins 6, Ozolinkevičs 3, Pozņaks 2, Mizis 2

"Jūrmala/Betsafe": Blaus 15 (9 ab, 5 rp), Vecvagars 14, Pinete 10, Krastiņš 8, Jeromanovs 7, Mediss 7, Pļavnieks 7, Ziediņš 6 (6 ab), Vikentjevs 4, Montgomerijs.

