Mēnesis līdz tradicionālajām riteņbraukšanas sacensībām "Ikšķiles MTB velobrauciens"

Tikai viens mēnesis palicis līdz ikgadējām un tradicionālajām kalnu riteņbraukšanas sacensībām "Ikšķiles MTB velobrauciens 2019", kas norisināsies šā gada 1.jūnijā.

Starts un finišs ierastajām trim garākajām distancēm – ģimeņu, pusmaratona un maratona, kā arī bērnu distancēm paredzēts Zilo Kalnu slēpošanas trases starta laukumā.

Velodraugiem šogad būs iespēja pirmo vasaras mēnesi jūniju iesākt ar patīkamu sportisku aktivitāti skaistā apvidū, piedaloties ikgadējās riteņbraukšanas sacensībās. Šis velobrauciens, kas visās distancēs kopā pulcē gandrīz pustūkstoti dalībnieku un notiek skaistā dabas parka "Zilie kalni" teritorijā, aizsākās 2011.gadā, un ir noticis gandrīz katru gadu. Vienīgā reize, kad velobrauciens nav norisinājies, ir pagājušais 2018.gads. Līdz ar to gan MTB riteņbraukšanas meistari, gan arī interesenti ir priecīgi, ka pēc gada pārtraukuma šīs iecienītais un tradicionālais velobrauciens turpināsies. Vienīgā atšķirība, ka šoreiz šīs sacensības nenotiks ierastajā laikā – jūlija vidū, bet gan pašā jūnija sākumā.

Tie, kas ir startējuši iepriekš, jau zina, ka trase ir interesanta un dinamiska, dodot iespēju izbraukt un izbaudīt dabas parka "Zilie kalni"; kalnaino un skaisto teritoriju. Velobraucienā allaž piedalās gan vairāki vadošie Latvijas MTB braucēji, gan parasti riteņbraukšanas cienītāji, līdz ar to katrs atbilstoši savām spējām var izvēlēties sev atbilstošo distanci. Organizatori piedāvā ierastās trīs distances, no kurām visgarākā, protams, ir "Maratona" distance, kur 16km aplis būs jābrauc trīs reizes, kopā nobraucot 48km. Pusmaratona distances dalībniekiem būs jābrauc par vienu apli mazāk (divi apļi), tātad kopā veicot 32km. Šoreiz īsākajā no šīm te trim galvenajām distancēm – "Ģimenes" distancē – dalībniekiem ir paredzēti 12km. Kā parasti ir padomāts arī par pašiem mazākajiem dalībniekiem, kuriem tiks organizēts bērnu velobrauciens 300 – 800 m garumā, kur finišā katrs bērns saņems piemiņas medaļu.

Bez individuālās konkurences allaž lielu interesi izsauc komandu cīņas abās garākajās distancēs Maratonā un pusmaratonā, kur komandā var būt septiņi dalībnieki, no kuriem vērtējumā ies četri labākie. Līdz ar to arī komandas ir aicinātas komplektēt sastāvus un pietiekties velobraucienam, lai cīnītos par kausiem un sponsoru balvām.

Sacensību centrs un reģistrācija no plkst. 10:00 Zilo kalnu distanču slēpošanas trases starta laukumā. Plkst. 11:00 starts ģimenes distancei un pašiem mazākajiem dalībniekiem, bet plkst. 13:00 starts maratona un pusmaratona distancēm. Izmantojiet iespēju vēl trīs nedēļas līdz 22.maijam reģistrēties par zemāku cenu.

Reģistrēties un ar nolikumu var iepazīties Sportlat mājaslapā - www.sportlat.lv . Kā parasti vietējiem ir izdevīgāka pieteikšanās. Par īpašu dalības maksu dalībnieki varēs pieteikties Ikšķilē – Tūrisma informācijas centrā, Birzes ielā 33 un Ogrē, "Nesēdimājās" velosipēdu darbnīcā, Mālkalnes prospektā 26.

Lai šādas sacensības varētu notikt, būtisku atbalstu ir sniegusi Ikšķiles novada pašvaldība un "Tūrisma, sporta un atpūtas komplekss "Zilie kalni"", kā arī atbalstītāji – biedrība "Sporta klubs SportLat", "Hawaii express", "Compensa Life Vienna Insurance Group", "Gerimax", "Ezerkauliņi", "Labās balvas", biedrība "Nesēdi mājās", "Milžu taka", izklaides parks "Avārijas brigāde", "Digitālā pele", portāls "Ogrenet.lv" un "Fakti.lv".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/43828