Pašvaldības vadība pateicas BK "Ogre" komandai

9. maijā Ogres novada pašvaldībā domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Ogres novada Sporta centra direktore un domes deputāte Dzirkstīte Žindiga tikās ar basketbola kluba "Ogre"(BK "Ogre") komandu, kas 4. maijā izcīnīja godalgotas vietas "Olybet" Latvijas Basketbola līgas čempionātā - bronzas medaļas.

Domes priekšsēdētājs E.Helmanis sveica BK "Ogre" ar augstajiem sasniegumiem un atzina, ka arī pats aktīvi sekojis līdzi Ogres komandas gaitām visas sezonas laikā: "Šie panākumi ir visu iepriekšējo sezonu summa. Jūs esat lieliski pastrādājuši! No šīs sezonas līdzi noteikti paņemšu kopības sajūtu. Es vēlētos, lai neatkarīgi no tā, kurā komandā spēlēsiet nākamajā sezonā, šī kopības un komandas sajūta, ko esam radījuši kopā, stiprina un nepamet. Mēs nepārdzīvojam par zaudētu spēli, bet par to, ka cīņa nav bijusi. Šosezon bija kārtīga cīņa, līdz ar to arī ir liels gandarījums. Paldies par šo sezonu, kas pavadīta plecu pie pleca! Jūs esat daļa no Ogres, arī komandas līdzjutēju skaits ir pieaudzis, kas ir pateicoties jums un kopības sajūtai, ko radāt." E.Helmanis uzsvēra, ka visus šos gadus viens no pastāvīgākajiem kluba atbalstītājiem ir Ogres novada dome. "Paldies domes deputātiem, kas noticēja idejai un atbalstīja finansējuma piešķiršanu BK "Ogre"!" pateicās E.Helmanis.

Komandai un arī aktīvajiem līdzjutējiem pateicās Dz. Žindiga, uzsverot, ka BK "Ogre" ar savu darbu, attieksmi un spēlēm veicina arī ogrēniešu basketbola sabiedrības izaugsmi, palielina basketbola līdzjutēju rindas, kas pieaug ar katru šīs komandas spēli. Dz.Žindiga pateicās basketbolistiem par iesaistīšanos pilsētas pasākumos – iedzīvotāji vairākkārt pauduši prieku, ka populārie sportisti, BK "Ogre" komandas spēlētāji, bieži vien ir sastopami tepat pilsētā, kādā no pasākumiem, kas veicina arī līdzjutēju sajūtu, ka šie basketbolisti ir savējie un ka kopā ar viņiem var justies kā vienota komanda. Dz.Žindiga norādīja, ka BK “Ogre” basketbolisti ar savu attieksmi ikdienā, treniņos un sacensībās ir labs piemērs citiem sportistiem un jauniešiem un vēlēja BK "Ogre" un sportistiem turpināt iesākto veiksmīgo darbu, attīstīties un lai iegūtā balva ir kā atskaites punkts, kas pierāda, ka ir iespējami vēl lielāki sasniegumi un uzvaras.

BK "Ogre" treneris Artūrs Visockis-Rubenis, kurš ir komandas treneris jau 3 sezonas, atklāja, ka viņam ir liels gods būt daļai no kluba: "Dievs man ir devis dzīvē pārstāvēt organizācijas, par kurām varu lasīt dažādās grāmatās kā par līderības, izcilības paraugu. BK "Ogre" ir skaidra vīzija, kas tika definēta, jau G.Sīviņam dibinot klubu. Šajā organizācijā nozīmīgas ir vērtības no vadības līdz pat spēlētāja līmenim. Esam centušies, lai katru dienu šīs vērtības ir skaidras - darba ētika un profesionalitāte. Arī, atlasot spēlētājus, tiek vērtētas rakstura īpašības, kas nav mazsvarīgi. Trešā vērtība ir darbs - katru dienu un visus šos gadus ikviens iegulda lielu darbu rezultātu sasniegšanā. Par BK "Ogre" pirmkārt runā darbi, pēc tam - vārdi." Treneris pateicās visiem iesaistītajiem, arī tiem, kuru darbs bieži vien paliek nepamanīts.

Basketbolistiem, visai BK "Ogre" komandai, līdzjutējiem un atbalstītājiem pateicās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kuram pirms pieciem gadiem radās ideja dibināt BK "Ogre", un, piesaistot cilvēkus, kuri noticēja šai idejai, tā, visiem iesaistītājiem mērķtiecīgi strādājot, vainagojusies ar patiešām augstiem sasniegumiem. "Pirms pieciem gadiem, kad es šo trako ideju uzsāku īstenot, domāju, 99 % basketbola sabiedrības domāja, es esmu jucis. Es teicu, ka klubā mēs darbosimies pārsvarā ar Ogres basketbolistiem, ar vietējiem spēlētājiem. Turklāt daudzi, kuri nav ogrēnieši, spēlējot klubā, ir kļuvuši par ogrēniešiem, par ko liels prieks. Katru gadu manai idejai sāka ticēt aizvien vairāk cilvēku, un, nopelnot šo medaļu, esam pateikuši ne tikai Ogres novada, bet visai mūsu valsts sabiedrībai, ka lokālpatriotisms ir ļoti svarīgs. Esam pierādījuši, ka, ticot idejai, varam sasniegt patiešām daudz," sacīja G.Sīviņš.

BK "Ogre" spēlētājs, basketbolists Kaspars Bērziņš piekrita trenera teiktajam, un atklāja: "Kādreiz teicu, ka Ogres Basketbola skolas audzēkņiem nav uz ko tiekties, jo nav augstāka līmeņa organizācijas – profesionāla basketbola kluba, kas arī veicinātu darbošanos Ogres Basketbola skolā. Kad pirmo reizi dzirdēju par Ginta vīziju, es nesmīkņāju, tas vienmēr bijis mans sapnis – plānojot pabeigt karjeru, es to vēlētos darīt savā dzimtajā pilsētā." K.Bērziņš pateicās visiem, kuri atbalstījuši BK "Ogre" un atzina, ka viņam bijis patiess prieks strādāt ar BK "Ogre" komandu.

BK "Ogre" bija sagatavojis pārsteiguma balviņas domes priekšsēdētājam, pasniedzot BK Ogre krekliņu ar uzrakstu "Helmanis", kā arī Dz.Žindigai pasniedza medaļu, sakot, ka sports bez viņas Ogrē nav iedomājams.

BK "Ogre" sastāvs: Marts Ričards Ozolinkēvičs, Mikus Muižnieks, Viktors Iļjins, Lauris Mizis, Kaspars Bērziņš, Rihards Zēbergs, Jānis Pozņaks, Kristaps Dārgais, Edgars Lasenbergs, Mārcis Šteinbergs un Kārlis Apsītis. Galvenais treneris – Artūrs Visockis-Rubenis, treneris – Uldis Švēde, fiziskās sagatavotības treneris – Dāvis Feikners, mediķe – Kristīne Plūme, ģenerālmenedžeris – Jānis Laganovskis.

