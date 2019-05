Visockis-Rubenis: "Ir vēlme palikt Ogrē, bet - kā būs, redzēsim nedaudz vēlāk"

"Ja no zila gaisa parādītos sponsors un piešķirtu komandai 200 000 vai 300 000 eiro, tad, protams, būtu jādomā vai ņemam jaunus spēlētājus, vai tērējam naudu esošo basketbolistu spēles kvalitātes celšanā, spēlējot augstākajā līmenī," "Ogres" kluba galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis sarunā ar LETA bija piesardzīgs, vērtējot kluba iespējas startēt kādā no Eiropas kausiem.

"Katra sezona, kad tikāmies ar Jūrmalu bija citādāka. Pirmajā gadā viņus vadīja Arnis Vecvagars un komandas komplektācija noritēja citādāk, bet pēdējos gados viņi ir bijuši sīvi konkurenti. Šogad izveidojām ciešu komandas kodolu, visas sezonas garumā puiši viens otru atbalstīja un bija blakus viens otram. Protams, bija kāpumi un kritumi, bet sezonas gaitā uzaudzējām uzvarētāju raksturu un spējām parādīt labāko sniegumu izšķirošajos brīžos," sarunā ar aģentūru LETA sacīja treneris.

Gan Visockim-Rubenim, gan "Ogres" komandai šī bija pirmā medaļa profesionālajā basketbolā, par ko vienības treneris neslēpa prieku. "Jau vairākus gadus daudzi spēlētāji un treneri bija pazīstami no universitāšu komandu laikiem, kā arī jauniešu vecuma, tāpēc izsalkums bija liels. Ar saviem darbiem un pieredzi parādījām, ka esam pelnījuši medaļu," teica Visockis-Rubenis. "Pēc iegūtās medaļas bija fantastiskas sajūtas, pirmā nedēļa pagāja vieglā eiforijā, bet pēc tam jau sāku aprast un izbaudīt darba augļus. Īpašs prieks par pilsētu un atbalstītājiem, kuri bija ar mums visas sezonas laikā. Izslēgšanas spēlēs bija prieks spēlēt pie tik pilnām tribīnēm."

Tāpat treneris uzteica valsts prezidenta un Ogres novada domes amatpersonu klātesamību spēlēs. "Kā Edgars Lasenbergs teica vienā no intervijām, pie prezidenta ar laiku pierod, tomēr ļoti novērtējām viņa atbalstu, tāpat paldies varam teikt Ogres novada domes amatpersonām," piebilda Visockis-Rubenis.

Sezona priekšlaicīgi beidzās vienam no "Ogres" vienības līderiem Kasparam Bērziņam, par kura atgriešanos sastāvā šajā sezonā klubs sākotnēji bija cerīgi noskaņots. "Domājām, ka viņš pat varētu atgriezties uz Latvijas-Igaunijas līgas fināla četrinieka spēlēm, tomēr pēc veiksmīgā rehabilitācijas sākuma beigās parādījās nelielas komplikācijas, un bija skaidrs, ka viņš mums šosezon vairs nevarēs palīdzēt. Tāpēc veicām nepieciešamās rotācijas un attiecīgi citiem spēlētājiem vajadzēja uzņemties lielāku lomu komandas spēlē," par izmaiņām sastāvā teica treneris.

Līdzīga situācija bija arī ar Rinaldu Sirsniņu, tomēr viņš pēc gūtās potītes traumas spēja atgūties un atgriezās komandas sastāvā uz bronzas sērijas spēlēm. "Rinaldu zaudējām spēlē pret Valmieru, kas, protams, bija neliels trieciens komandai, jo līdz tam jau mūs bija piemeklējuši daži savainojumi. Tāpēc spēlēs pret "VEF Rīga" nebijām labākajā sastāvā, tomēr bijām gatavi spēlēt arī bez viņa. Jāuzteic Sirsniņa drosme un neatlaidība, jo bronzas spēlēs viņš gāja laukumā, lai arī ārsti viņam rekomendēja to nedarīt un brīdī, kad Lasenbergs pameta laukumu tehniskās piezīmes dēļ, Rinalds iznesa spēli uz sevi."

Par savu nākamās sezonas darba vietu treneris bija noslēpumains, bet uzsvēra, ka labprāt paliktu "Ogres" klubā, jo ir ieguldīts gana liels darbs pie lielās komandas, kā arī dažādās jauniešu vecuma grupās. "Es vienmēr cenšos komandās palikt ilgāku laiku, Ogrē jau esmu trīs gadus. Ar klubu man ir spēkā līgums 1+1, kur par otro gadu ir jāvienojas ar komandu par turpmāko sadarbību. Šobrīd interese ir gan man, gan "Ogres" vienības vadītājiem, taču neesam vēl neko konkrēti runājuši."

Tāpat treneris atzina, ka interese par viņu ir izrādīta arī no ārzemju klubiem un citām pašmāju komandām, tomēr tās visas šobrīd var raksturot kā virspusējas sarunas. "Svarīgi kā noritēs sastāva komplektācija nākamajā sezonā, jo par spēlētājiem interesējas citi klubi. Man pašam ir vēlme palikt Ogrē, bet to kā būs, redzēsim nedaudz vēlāk. Tās intereses no klubiem ir tāds vispārējs jēdziens, jo kamēr neviens nezvana un neaicina uz konkrētām sarunām, šīs visas ir tikai spekulācijas," par savu nākamo darba vietu sacīja Visockis.

Nākamajā sezonā "Ogres" vienībai ir iespēja sacensties ar citiem Eiropas klubiem, tomēr par dalību Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa turnīrā komanda vēl domājot, jo no finansiālā aspekta, tas ir diezgan dārgs process. "Šobrīd rēķinām, cik tas viss varētu izmaksāt. Ja no zila gaisa parādītos sponsors un piešķirtu komandai 200 000 vai 300 000 eiro, tad, protams, būtu jādomā vai ņemam jaunus spēlētājus, vai tērējam naudu esošo basketbolistu spēles kvalitātes celšanā, spēlējot augstākajā līmenī. Mēs vairāk sliecamies investēt jau esošajās vērtībās - jaunajos spēlētājos, bet dalība šādos kausos ir ļoti dārga," nākotnes plānus iezīmēja "Ogres" galvenais treneris.

Savukārt, runājot par sastāva komplektāciju, treneris atzīmēja, ka viņa vadītā vienība labprātāk nodarbina vietējos spēlētājus. "Tā būs Ogres pilsētas komanda. Daži būs vietējie, daži no citām pilsētām, bet pamatā gribam audzināt jaunos spēlētājus un sastāvā iekļaut pašmāju basketbolistus. Protams, ja citi klubi aizvilina prom mūsu līderus, piemēram, Lasenbergu, tad šāda līmeņa spēlētāju nereti ir grūti aizvietot ar vietējo. Šajā sakarā varbūt izskatīsim kādu leģionāra kandidatūru, tomēr pārsvarā spēlēsim ar savējiem," teica Viscokis-Rubenis.

Pašam speciālistam šobrīd laika atpūtai neesot, jo jau šobrīd noris aktīvs darbs pirms gaidāmā Pasaules kausa U-19 vecuma grupā, kur Latvijas jauniešu izlase Krētas salā spēlēs vienā grupā ar Austrālijas, Mali un Kanādas izlasēm.

Visockis-Rubenis 2001.gadā dzimušos basketbolistus vadījis arī U-16 un U-18 Eiropas čempionātos. No 2015. līdz 2017.gadam viņš bija galvenā trenera asistents sieviešu valstsvienībā, bet kopš 2017.gada viens no vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistentiem.

