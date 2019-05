Dienas centra "Saime Ogre" komanda dosies uz minifutbola turnīru "Seni Cup 2019"

30. un 31. maijā Staicelē jau trīspadsmito reizi pulcēsies komandas no Latvijas pansionātiem, dienas centriem un biedrībām, lai cīnītos par čempiona titulu ikgadējā minifutbola turnīrā "Seni Cup 2019". Turnītā piedalīsies arī Dienas centra "Saime Ogre" komanda.

Sacensības organizē SIA "TZMO Latvija" sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju (LFF).

Divās sacensību dienās vairāki simti cilvēku ar īpašām vajadzībām aizvadīs aptuveni pussimts spēļu. Spēcīgākā komanda A grupā dosies pārstāvēt Latviju finālturnīrā Polijā.

Šogad turnīrā piedalīsies 17 komandas. Īpašs notikums būs Zvaigžņu spēle, kurā šogad turnīra uzvarētāji sacentīsies ar Rīgas Futbola skolas meiteņu komandu.

"Seni Cup 2019" norisi kuplinās arī sportiskas spēles, atrakcijas un nodarbības topošo ergoterapeitu vadībā. Notiks arī draudzības vakars ar dejām, uguņošanu un svētku galdu, kas rada neaizmirstamu svētku sajūtu un ļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piedzīvot spilgtas emocijas ārpus aprūpes iestāžu sienām.

"Laikā, kad sabiedrībā valda steiga, aizņemtība un dzīšanās pēc panākumiem, nemainīgas paliek trīs lietas - sirdsapziņa, sirdsgudrība un cilvēcība. "Seni Cup" ir divas dienas, kuru laikā tieši un nesamāksloti varam izjust īstas emocijas, neuzspēlētu prieku, laimes asaras un zaudējuma sāpi. Šo divu dienu laikā, esot kopā ar cilvēkiem, kuru prāts darbojas savādāk, kuru fiziskā varēšana nav tāda, kā mūsu olimpiešiem, mēs redzam, cik svarīgi dzīvē ir nepazaudēt patiesi svarīgo - spēju just līdzi, pārdzīvot un priecāties par mazumiņu laimes brīžu," saka Ruta Dziļuma, SIA "TZMO Latvija" valdes locekle.

"Seni Cup turnīrs Latvijas Futbola federācijai ir nozīmīgs notikums, kam LFF kā atbalstītājs gatavojas ar īpašām emocijām," saka Ņina Travkina, Latvijas Futbola federācijas Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļas vadītāja.

"Futbols jau sen vairs nav tikai sporta veids - futbols ir fenomens, kas apvieno cilvēkus visā pasaulē, neraugoties uz etnisko piederību, dzimumu, fiziskajām spējām vai spēles prasmēm. "Seni Cup" turnīrs ir lieliska tradīcija, kas šo tendenci apliecina arī Latvijā, jo ļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būt par daļu no futbola sabiedrības un pat sajusties kā īstām futbola zvaigznēm. Šie futbola svētki sniedz dalībniekiem pozitīvas emocijas, kas ir labākā terapija, un, pats galvenais – ļauj iekļauties sabiedrībā, attīstīties kā personībām un ticēt saviem spēkiem," uzsver Ņ.Travkina.

Šogad turnīra dalībnieku vidū ir sociālās aprūpes centri no Vidzemes - filiāles "Ropaži", "Valka", "Rūja", no Latgales - filiāles "Lubāna", "Krastiņi", "Mēmele", no Kurzemes - filiāles "Iļģi", "Aizvīķi", "Dundaga" un "Veģi", bet no Zemgales - filiāles "Ķīš"”, "Ziedkalne", "Lielbērze", "Iecava" un Rīgas filiāle "Ezerkrasti". Turnīram pieteikušās arī PSIA Veselības un sociālās aprūpes centra "Sloka" un Dienas centra "Saime Ogre" komandas.

Turnīra atklāšanas parāde notiks 30. maijā plkst. 11.00 LFF sporta bāzē Staicelē.

Katru gadu nacionālā turnīra uzvarētājkomanda dodas pārstāvēt Latviju starptautiskā mērogā uz "Seni Cup" fināla turnīru Polijas pilsētā Toruņā, kas šogad notiks no 2. -5. jūlijam. Finālturnīrā piedalīsies komandas no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Azerbaidžānas, Kirgizstānas un Kazahstānas.

