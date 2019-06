Noskaidroti uzvarētāji Ikšķiles MTB velobraucienā

Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās "Ikšķiles MTB velobrauciens 2019", kas pulcēja vairāk nekā 250 riteņbraucēju, dažāda vecuma un meistarības dalībnieki sacentās četrās ierastajās distancēs – bērnu, ģimeņu, pusmaratona un maratona.

Prestižākajā un grūtākajā 48km maratona distancē, kur uz starta izgāja pussimts dalībnieku, vīriešu konkurencē ar vairāk nekā divu minūšu pārsvaru uzvaru svinēja Jānis Priževoits, bet sievietēm līdzīgajā cīņā ātrākā bija Anita Antone. Tikmēr komandu ieskaitē pārākumu nodemonstrēja "VW Komerctransports-Veloprofs.lv".

Lieliskos vasarīgos laikapstākļos dabas parka "Zilie kalni" kalnainajā un skaistajā teritorijā tika aizvadītas ikgadējās un tradicionālās kalnu riteņbraukšanas sacensības "Ikšķiles MTB velobrauciens 2019". Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem sacensību norises laiks bija gandrīz pusotru mēnesi agrāk, jo citus gadus Ikšķiles MTB norisinājās jūlija vidū, taču laika apstākļi jūnija pirmajā dienā bija tikpat silti un saulaini kā citreiz jūlijā.

Neskatoties uz vairākām sporta sacensībām nedēļas nogalē, Ikšķiles MTB velobraucienā visās četrās distancēs kopā piedalījās vairāk nekā 250 riteņbraukšanas entuziastu, kuru vidū bija arī vairāki nopietnāk ar šo sporta veidu nodarbojošos braucēju.

48km Maratona distancē, kur 16km aplis bija jābrauc trīs reizes, pirmajā aplī izveidojās līderu kvartets, kurā ietilpa Jānis Priževoits, Gints Jakovels (abi VW Komerctransports-Veloprofs.lv), Atis Paksis (Filter) un Armands Pivors (Ogre/Nesēdi mājās). Tā viņi četratā kopā nobrauca līdz pat pēdējā trešā apļa vidum, kad stāvajā kāpumā lielāku ātrumu nodemonstrēja ķegumnieks Priževoits, atraujoties no pārējiem konkurentiem.

Tajā brīdī pamazām arī viss četrinieks izretojās. Jānis savu pārsvaru atlikušajos kilometros palielināja un izcīnīja pārliecinošu uzvaru, 48km nobraucot 1:39:52. Dubultuzvaru VW Komerctransports-Veloprofs.lv nodrošināja rīdzinieks Jakovels, kurš finišēja 2:09 aiz komandas biedra un par 36 sekundēm apsteidza trešās vietas ieguvēju rīdzinieku Ati Paksi. Tikmēr mājiniekam Pivoram nācās samierināties ar ceturto vietu, līdz trijniekam pietrūkstot 1:15. Sievietēm pirmais trijnieks sarindojās daudz blīvāk nekā vīriešiem, jo ātrākās trīs finišēja 40 sekunžu robežās. Anita Antone no Baldones velokomandas trasi veica 2:02:13 un tikai par 13 sekundēm apsteidza tuvāko konkurenti Viju Frīdu no Daugavpils. Vēl 26 sekundes vēlāk finišēja tukumniece Aiga Paegle (Engures sportam), kura ieguva trešo vietu.

32km pusmaratonā no līderu piecinieka pēdējos finiša metros lielāku ātrumu spēja nodemonstrēt un uzvaru izcīnīja rīdzinieks Bruno Binovskis no ELKOR/RSS (1:19:16), tieši aiz sevis pāris sekundes atstājot ogrēniešus Mārtiņu Romanovski (KS Sporta klubs) un Oskaru Urbanoviču (Nesēdi mājās). Sievietēm arī pirmā finiša līniju šķērsoja juniore no ELKO/RSS – rīdziniece Lāsma Vaivode, kura vienīgā no sievietēm 32km spēja veikt ātrāk par pusotru stundu (1:29:33). Gandrīz astoņas minūtes viņai piekāpās otrās vietas ieguvēja ikšķiliete Šarlote Elza Medne (KS Sporta klubs), bet vēl divas minūtes vēlāk finišēja trešās vietas īpašniece Evija Ziediņa no Rīgas. 12km ģimeņu distancē uzvarētāju godā tika rīdzinieks Ilmārs Birskis un ogrēniete Elēna Selga.

Ja maratonā komandu ieskaitē, kur vērtēja katras komandas četru labāko pārstāvju iegūtos punktus, "VW Komerctransports-Veloprofs.lv" pārējiem neatstāja nekādas cerības, tad pusmaratonā KS Spora klubs pie pirmās vietas tika ļoti līdzīgā cīņā. Abās distancēs otrās un trešās vietas ieguvēji bija tie paši – Ogre/Nesēdi mājās un ELKOR/RSS.

Sacensības atbalstīja - Ikšķiles novada pašvaldība un "Tūrisma, sporta un atpūtas komplekss "Zilie kalni"", biedrība "Sporta klubs SportLat", "Hawaii express", "Compensa Life Vienna Insurance Group", "Gerimax",

"Ezerkauliņi", "Labās balvas", biedrība "Nesēdi mājās", "Milžu taka", izklaides parks "Avārijas brigāde",

"Digitālā pele", "Fakti.lv" un reģionālais ziņu portāls "Ogrenet.lv"

