Ogres orientieristi Somijas stafetēs labākie no Latvijas

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 15. un 16. jūnijā Somijā netālu no Tamperes norisinājās viens no grandiozākajiem notikumiem orientēšanās pasaulē – vērienīgās stafetes Jukola.

Šajās sacensībās startēja arī komanda no Ogres, kura vienas nakts garumā sacentās ar gandrīz diviem tūkstošiem citu orientieristu komandu. Jau ceturto gadu pēc kārtas ogrēnieši uzrādīja augstāko rezultātu no visām latviešu komandām, izcīnot 121.vietu, kas tik milzīgā konkurencē ir vērā ņemams panākums.

Šogad komanda tika komplektēta no jau ļoti pieredzējušiem orientieristiem, iekļaujot arī septiņpadsmitgadīgu jaunieti, kuram šīs sacensības bija debija Skandināvijas mežos. Tāpēc jo īpašs prieks, ka arī šogad komandai izdevās sasniegt tik augstu rezultātu.

Komandā startēja septiņi puiši: Edgars Ustinovs, Valters Reneslācis, Raivo Kivlenieks, Nauris Neimanis, Andris Svilāns, Mikus Zvirbulis un Andris Kivlenieks. Sacensībām starts tika dots sestdien vienpadsmitos vakarā un tās norisinājās visu nakti, līdz pat svētdienas rītam. Pirmajiem etapiem sava distance bija jāveic tumsā ar lukturiem, kas orientēšanos tik ļoti atšķirīgajos un akmeņainajos Somijas mežos padarīja vēl stipri sarežģītāku. Kā komentē komandas pārstāvis Nauris Neimanis, “akmeņainais pamats ievērojami apgrūtināja kartes lasīšanu un bija pārbaudījums sportistu potītēm. Bija ļoti svarīgi izprast, cik lieli akmeņi un klintis tiek attēloti kartē, jo apvidus sastāvēja no ļoti akmeņainas vides. Kad skrēju savu- ceturto etapu, nakts jau bija gaiša un galvas lampa pārsvarā tika izmantota kartes lasīšanai. Priecājos, ka nelija lietus, kas palīdzēja izvairīties no dubļu vannām un traumatiskiem apstākļiem uz klintīm. Paldies visiem, kas mūsu komandu atbalstīja un turēja par mums īkšķus! Paldies arī trenerei Ivetai Holcmanei, kura mūs visus ir trenējusi jau no mazotnes.”

Šogad stafetēs Jukola tika pārspēti visi līdzšinējie rekordi – tajās piedalījās vairāk kā 20 500 orientieristu no 23 dažādām valstīm. Vīriešu stafetē no Latvijas startēja 25 komandas.

Teksts un foto: Anda Bīriņa

