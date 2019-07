Ogres novada sportistiem panākumi Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Otrajā un trešajā Latvijas Jaunatnes Olimpiādes dienā uz starta iziet visi Ogres novada jaunie sportisti, izcīnot vairāk nekā 10 olimpiskās medaļas un vairākas vietas labāko sešiniekā.

Olimpiādes atklāšanas dienas pirmā puse Ogres novada sportistiem iesākās ar pamatīgu medaļu ražu. Vispirms četras godalgas kaklā kāra mākslas vingrotāja Santa Stepulāne, kurai bronza vingrojumā ar auklu (14.250), sudrabs vingrojumā ar vālēm (16.500), kā arī divas olimpiskās zelta medaļas vingrojumos ar bumbu (16.600) un ar lentu (14.500).

Kamēr mākslas vingrotājas sadalīja medaļu komplektus Zemgales Olimpiskā centra hallē, peldētāji uzsāka savas sacensības LLU peldbaseinā. Ogres novada šā brīža labākā jaunā peldētāja Ģertrūde Grjunberga mākslas vingrotājas Santas Stepulānes medaļu ražai uzreiz pieskaitīja vēl vienu izcīnot bronzu 100m brasā. Ģertrūdei arī 4.vieta 50m brīvā stila peldējumā. Vēl viena Ogres peldētāja Baiba Priede spēja izcīnīt augsto 5.vietu 100m uz muguras, bet Rūdolfam Brauneram šoreiz jāsamierinās ar 16.vietu 100m brasā.

Nedaudz agrāk par peldētājiem Jelgavas ielās devās orientēšanās sporta pārstāvji, kuriem sprinta distances starts turpat Jelgavas pilsētas centrā ar finišu skaistajā Pasta salā. Neskatoties uz vienu kļūdu orientēšanās distancē, ātru soli demonstrēja Andris Svilāns, kuram šī kļūda maksāja medaļu un iespējams pat uzvaru Latvijas jaunatnes Olimpiādē un šoreiz mājās jāved 4.vietas diploms. Robertam Nīmanim - 23.vieta, Ronaldam Aleksānam – 27.vieta, bet tikai divas vietas zemāk, 29.pozīcijā finišēja Jēkabs Toms Andersons. Vienīgajai Ogres novada meitenei šajā Jaunatnes Olimpiādē orientēšanās sportā Žozefīnei Zavjalovai sprinta distancē 16.vieta.

Olimpiādes otrā diena bija pirmā sacensību diena arī Ogres novada abām basketbola komandām, kurām divas dienas tika veltītas apakšgrupu turnīram, pēc kura labākās astoņas komandas noslēdzošajā dienā jau izslēgšanas spēlēs noskaidros basketbola turnīra medaļniekus. Jāsaka, ka mainīgie laika apstākļi pamatīgi pakutināja gan pašu spēlētāju, gan viņu treneru un līdzjutēju nervus, liekot pat turnīra pirmajā dienā pārcelties uz LLU Sporta zāli Tērvetes ielā. Tomēr nākamās dienas vējainie, taču saulainie laika apstākļi ļāva jau pilnvērtīgi spēlēt svaigā gaisā Zemgales Olimpiskajā centrā.

Ogres novada zēnu komanda C apakšgrupā no 6 spēlēm spēja izcīnīt 4 uzvaras, ierindojoties otrajā vietā un izcīnot vietu 8 labāko komandu starpā, kas joprojām ļauj cīnīties par Olimpiādes medaļām. Meiteņu komandai šoreiz tik labi neveicās. Šoreiz ar cīņu par katru laukuma centimetru bija par maz, lai iekļūtu izslēgšanas spēļu kārtā, viena uzvara no sešām spēlēm apakšgrupā ļāva apsteigt vien Liepājas pilsētas komandu.

Arī cita Ogres novada sporta spēļu komanda handbolā uzsāka savu turnīru Olimpiādes otrajā dienā. Ļoti spēcīgā konkurencē uzreiz tika piedzīvots zaudējums Vaiņodes novada komandai. Nākamajā dienā Ogres jaunie handbolisti spēlēja neizšķirti 16:16 ar Inčukalna novada komandu un piedzīvoja zaudējumu spēlē ar spēcīgo Ludzas novada handbola komandu. Šoreiz nedaudz sliktāka vārtu starpība attiecībā pret Inčukalna komandu ļauj piedalīties spēlē par 7.vietu, kas jaunajiem Ogres handbolistiem paredzēta noslēdzošajā Olimpiādes dienā.

Latvijas Jaunatnes Olimpiādes otrā diena bija spēles diena arī vienīgajai Ogres novada tenisistei Elizabetei Antropai, kurai patiesi ekstrēmos laika apstākļos zaudējums pirmajā spēlē, kas nozīmēja arī Olimpiādes beigas.

Divas dienas Lielupē, turpat blakus Pasta salai, savas cīņas aizvadīja airētāji, starp kuriem arī divi Ogres novada sportisti – Reinis Jurka un Ivo Bombāns. Veiksmīgāki starti šoreiz Reinim Jurkam, kurš pārī ar Pļaviņu novada airētāju Staņislavu Koreškovu spēja izcīnīt divas zelta medaļas divnieku airējumos un vēl vienu zelta medaļu arī nepāra četriniekos. Tādējādi Reinis Jurka papildināja Ogres novada medaļu krājumu ar 3 zelta godalgām. Ivo Bombānam šoreiz 5.vieta pāru četriniekos un 9.vieta pāru divniekos.

Otrās dienas noslēgumā vēl viena sudraba godalga Ogres novadam atceļoja no Dobeles novada sporta halles, kur sacentās svarcēlāji, kur meiteņu konkurencē, summā paceļot 152 kilogramus, otro vietu izcīnīja Ilze Ojere. Zēnu konkurencē svara kategorijā - 67kg Rustemam Rzajevam 6.vieta, summā paceļot 80 kg.

Daniela Brinķe ar zirgu Pikarda pārstāvēja Ogres novadu Jātnieku sporta sacensībās. Danielai veiksmīgs pirmais maršruts, pēc kura ogrēnietei 3.vieta. Tomēr otrais maršruts Danielai nepadevās tik veiksmīgs un pēc tā veikšanas nācās samierināties ar 12.vietu noslēguma tabulā jātnieku sportā šajā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē.

Sava galma durvis 6.jūlijā vēra arī viņas augstība sporta karaliene vieglatlētika un šajā ballē Ogres novadu pārstāvēja 6 jaunie vieglatlēti. Pirmais uz starta stājās Jevgēņija Liepas audzēknis – Emīls Otto Birģelis, kurš lodes grūšanas sacensībās ar rezultātu 10.68m ierindojās 12.vietā. No meitenēm pirmā šķēpmešanas sektorā devās Krista Igenberga, šoreiz bez sava trenera Artūra Priževoita atbalsta, kurš ar Latvijas valsts izlasi atrodas Eiropas kausu sacensībās, ierindojās 10.vietā, raidot šķēpu 35.97 m tālu. Skrejceļu kā pirmā no Ogres vieglatlētiem iemēģināja Dana Leibome, kurai 100m barjerskrējienā 12.vieta ar rezultātu 18.07s. Vēl viens Jevgēņija Liepas audzēknis Elvis Veinbergs, kurš tikai iepriekšējā vakarā, Olimpiādes atklāšanas ceremonijā bija Ogres novada karognesējs, 100m priekšskrējienā spēja uzrādīt rezultātu 12.38s, kas liedza viņam iekļūt finālā, ierindojoties 29.vietā. Emīls Otto Birģelis 100m distanci veica 12.73 sekundēs, izcīnot 44.vietu. Zigurda Kinča audzēknēm Katrīnai Skujiņai un Diānai Salvijai Surikovai attiecīgi 8.un 13.vieta lodes grūšanā ar rezultātiem 11.47 un 10.53 metri.

Trešās Olimpiādes dienas noslēgumā par pārsteigumu parūpējās Ogres karatisti, izcīnot vēl divas Olimpiskās zelta godalgas. Svara kategorijā līdz 57kg. nepārspēts palika Ralfs Prancāns un svara kategorijā virs 63kg. pārāks par visiem bija otrs Jevgēņija Ivanova audzēknis Pēteris Andrejs Preisis.

Olimpiādes noslēdzošajā dienā Jelgavas sporta arēnās vēl vietas sadalīs Ogres handbolisti, puišu basketbola komanda un tāllēkšanas sacensības vēl Elvim Veinbergam.

Informāciju sagatavoja Andris Krauja, ONSC Sporta attīstības darba organizators, Ogres novada delegācijas vadītājs

