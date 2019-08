"Ogres vilki" ar panākumiem gatavojas jaunajai sezonai

Pagājušā nedēļas nogalē Rīgas pilsētas svētku ietvaros norisinājās ikgadējais starptautiskais florbola turnīrs "Riga Floorball Cup 2019". Turnīrs pulcēja vairāk kā 50 komandas no 8 valstīm, tostarp komandas no Latvijas. Florbola klubu "Ogres Vilki" šajā turnīrā pārstāvēja trīs komandas dažādās vecuma grupās - U12, U14 junioru komandas un Virslīgas komanda.

Otro gadu pēc kārtas turnīra U14 grupā 6 komandu konkurencē triumfēja "Ogres Vilku" komanda, kas guva uzvaras visās turnīra spēlēs. "Ogres Vilku" komanda grupas turnīrā pārliecinoši pārspēja "EraViikingit" komanda no Somijas (10:2), tad ar rezultātu 15:0 tika pieveikta gan "Rēzeknes BJSS", gan "FBK Riga Rockets" U14 komandas, un tad jau sīvākās cīņās tika izcīnītas uzvaras pār "Ķekavas Bulldogs" (3:2) un "Jogeva SK Tahe/Olivia 05" komandu no Igaunijas (4:3). Pirmā vieta grupu turnīrā sniedza iespēju pusfinālā vēlreiz cīnīties pret "FBK Riga Rockets" U14 komandu, kuru bez problēmām pārspēja ar rezultātu 13:0. Finālā "Ogres Vilku" komanda atkārtoti tikās ar "Ķekavas Bulldogs" komandu. Spēles sākums bija saspringts un spēle līdzvērtīga, taču spēles otrajā periodā Normundam Skučeram "ieāķējot" bumbiņu trīs reizes pretinieku vārtos, uzvaras kausi pārsvērās par labu Ogres komandai un tā svinēja uzvaru ar rezultātu 8:4. Ogres komandas spēlētājs Kārlis Stukāns ar 25 punktiem (16+9) tika atzīts par turnīra rezultatīvāko spēlētāju U14 vecuma grupā, bet Markuss Dumpis ar 17 punktiem (3+14) par labāko uzbrucēju. Tāpat rezultatīvāko spēlētāju pieciniekā iekļuva Edgars Gremze ar 20 (15+5) un Normunds Skučers ar 17 (11+6) punktiem. Edgars Gremze tika atzīts par "Ogres Vilku" U14 komandas šī turnīra labāko spēlētāju. U14 komandas sastāvs: Kārlis Bitmanis, Patriks Cinītis, Rodrigo Druja, Markuss Dumpis, Edgars Gremze, Rūdolfs Gremze, Ralfs Kalniņš, Toms Pētersons, Normunds Skučers, Andris Spila, Kārlis Stukāns un treneris Andris Vasioleks. "Ogres Vilku" U12 komanda 8 komandu konkurencē izcīnīja ceturto vietu turnīrā. Turnīrs tika iesākts piesardzīgi pret "Ķekavas Bulldogs" komandu, ar kuru nospēlēja 3:3, tad pārliecinoši uzvarēja "FBK Riga Rockets" U12 komandu ar 13:1, savukārt, pret "FK Jenoti" tika ieskaitīta tehniskā uzvara 5:0, jo komanda "FK Jenoti" tika diskvalificēta. Ceturtdaļfinālā "Ogres Vilki" pārliecinoši uzvarēja “FBK Baloži” 5:1, bet tad cieta sāpīgu zaudējumu (3:4) pēcspēles metienos pret "FBK SĀC" un turpinājumā varēja cīnīties vien par 3. vietu. Tā kā pusfināls bija prasījis daudz spēka un emociju, tad cīņā par 3. vietu pret "Ķekavas Bulldogs" vairs neizdevās rādīt labāko sniegumu un komanda piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 2:9. Par komandas labāko spēlētāju tika atzīts Artis Matīss Fogels 6 punkti (2+4), bet rezultatīvākie bija Gustavs Siliņš ar 12 (9+3) punktiem, Raivo Kīsnics ar 8 (5+3). U12 komandas sastāvs: Roberts Cakulis, Miks Ertmanis, Raitis Traviņš, Anrijs Kaufmanis, Gvido Grjunbergs, Raivo Smilgzieds, Raivo Kīsnics, Rihards Avots, Daniels Ņikitins, Artis Matīss Fogels, Gustavs Siliņš, Rolands Šulcs, Markus Janovičs un treneris Andris Vasioleks un Normunds Kīsnics.

Paldies draugiem: Kārlim Bitmanim, Markusam Dumpim, Artim Matīsam Fogelim, Tomam Pētersonam un Gustavam Siliņam no "RUBENE/KSS" komandas, kas pastiprināja Ogres Vilku komandas rindas! "Ogres Vilku" Virslīgas komanda "Riga Floorball Cup" turnīrā izcīnīja vietu ceturtdaļfinālā. Turnīrs iesākās ar tehnisko uzvaru 5:0 pār "BRGD/Riga Bigfoots" komandu, jo tā neieradās uz spēli, turpinājumā pārliecinoša uzvara 8:3 pār "Parnu Bullet" vienību no Igaunijas. Ogres komanda nespēdama nosargāt iekrāto 3:1 pārsvaru pār "Einšteins" komandu, spēles beigās palika pie neizšķirta rezultāta 3:3. Pēdējā apakšgrupas spēlē "Ogre Vilki" sagādāja graujošu uzvaru pār "Sharks" vienību 10:0. Pirmā vieta apakš turnīra grupā ļāva automātiski iekļūt astotdaļfinālā, kur ļoti sīvā un spraigā cīņā pēcspēles metienos ar 3:2 uzvarēja "Impar" vienību. Diemžēl "Ogres Vilku" uzvaras gājienu, ar rezultātu 2:5, pārtrauca nākamie turnīra vicečempioni "Oxdog Team". Rezultatīvākie spēlētāji "Ogres Vilku" rindās: komandas līderis Markuss Januševskis ar 12 (7+5) punktiem, Rihards Zvirgzdiņš 7 (5+2) punktiem un Elvijs Jankovskis - 7 (4+3) punktiem. Šis turnīrs bija daļa no komandas sagatavošanās procesa jaunajai "Elvi" Virslīgas sezonai jaunā trenera Jurija Fedulova vadībā. Treneris pēc turnīra bija apmierināts ar komandas sniegumu. Tika dota iespēja sevi parādīt 3 vārtsargiem – Kārlim Gudrim, Edgaram Engelbergam un komandas jaunpienācējam Pēterim Stepītim. Nākamais turnīrs Ogres Virslīgas komandai jau šajā nedēļas nogalē Valmierā – "Latvian Open 2019". Šajā turnīrā komandas sastāvu papildinās jaunie spēlētāji: Kristiāns Rūdolfs Priede, Emīls Skrodelis un Patriks Brieže.

Laipni gaidīti atbalstīt "Ogres Vilku" komandu šajā pārbaudes turnīrā!

Spēļu grafiks:

23. augustā plkst. 16.00 pret "Bauska", plkst. 20.00 pret "Kurši/Ekovalis";

24. augustā plkst. 10.00 pret "Lekrings", plkst. 17.00 pret "Kurši/Ekovalis 1", plkst. 20.30 pret "FBK

Valmiera".

Spēles norisināsies Vidzemes Olimpiskajā centrā un Kocēnu sporta namā.

"Ogres Vilkus" šajā sezonā atbalsta Ogres novada pašvaldība, BSW Latvia, Autociems, Macron Latvia un

ūdens "Mangaļi".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/44467