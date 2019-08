Ogres sporta centru absolvē 51 audzēknis

28. augustā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notika Ogres novada Sporta centra audzēkņu izlaidums, kurā viņi saņēma apliecības par sporta centrā apgūto programmu.

Izvēlēties pašiem savu ceļu

Sporta centra absolventus uzrunāja Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga, kura aicināja jauniešus savā dzīvē iet pret straumi, neietekmēties no apkārtējo cilvēku vēlmēm un ieteikumiem, iet savu ceļu, izvēlēties, ko dzīvē darīt, uzņemties atbildību un apņēmīgi īstenot šo ieceri. Dz.Žindiga ieteica jauniešiem izmantot visas noderīgās iespējas, kādas viņiem ir pieejamas, un tādu ir ļoti daudz, kas vēlāk dzīvē noteikti noderēs un dos rūdījumu, un viena no iespējām ir sporta skola. "Sporta skolā mēs radām apstākļus un parādām, ka ir iespējas dažādībai. Turpmākais jūsu ceļš ir no jums atkarīgs. Ļoti ceru, ka sporta skolas treneri spēja jums parādīt daudzveidību, iespējas. Papildu lietas, ko esat darījuši ārpus skolas, ir neatsverama vērtība. Novēlu jums, lai fiziskais rūdījums, ko saņēmāt sporta skolā, noder visai dzīvei," vēlēja Dz. Žindiga un par darbu pateicās arī jauno sportistu treneriem - Artūram Priževoitam (vieglatlētikas treneris), Raivim Rubīnam (futbols), Tatjanai Stepulānei (mākslas vingrošana), Andrim Sosnaram (handbols) un Ivetai Holcmanei (orientēšanās sports). Treneriem Dz.Žindiga vēlēja veselību, izturību, gudrību un spēju ieinteresēt, iedvesmot savus audzēkņus.

Pateicība treneriem

Dz. Zindiga paskaidroja, ka V20 apliecība pielīdzināma tai, ko jaunieši saņem, iegūstot pamatizglītību, bet V30 – vidējo izglītību. Saņemot V20, jaunieši var turpināt trenēties sporta centrā vai jebkurā citā sporta skolā Latvijā vai ārzemēs un iegūt arī V30, bet, saņemot V30 un iestājoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, tā dod iespēju jau strādāt par treneri mācoties pirmajā kursā.

Pēc apliecību saņemšanas jaunieši devās ekskursijā pa Ogres Vēstures un mākslas muzeju un uzzināja daudz jauna par savu dzimto pilsētu.

Iedvesmo olimpiskās spēles

Ģirts Skoboļevs, saņēma V30 apliecību svarcelšanā: "Ideja iestāties sporta centrā man radās, skatoties 2012. gada olimpiskās spēles, pamudināja arī viens cilvēks, kurš sporta centru jau apmeklēja. Man gribējās sākt strādāt ar sevi, lai es arī būtu tāds stiprs. Sporta centrā iestājos 2014. gadā un sāku nodarboties ar svarcelšanu. Esmu ieguvis lielisku veselību, izskatu, gara stiprību, rūdījumu, lieliskus draugus. Ja kāds vēl šaubās, es noteikti iesaku stāties sporta centrā, jo no tā jebkurš var būt tikai ieguvējs. Ar sportu noteikti turpināšu nodarboties, jau gatavojos olimpiādei."

Nopietns treniņu laiks

Veronika Gruzdeva, saņēma V30 apliecību mākslas vingrošanā: "Kad man bija 6 gadi, mamma bērnudārzā pamanīja paziņojumu, ka ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas nodarbības, un man prasīja, vai es vēlētos. Lai arī es nezināju, kas tas ir, es piekritu. Ir pagājuši 12 gadi, kuri nav bijuši viegli – katru dienu pēc mācībām skolā devos uz treniņiem, tie līdz vēlam vakaram, tad mājasdarbi, no rīta atkal uz skolu… tas nebija viegli, bet sporta centrā esmu ieguvusi lielisku pieredzi visai dzīvei! Es zinu, ja man nebūtu sports un treniņi katru dienu, man nebūtu izveidojies tāds raksturs un es nebūtu tik mērķtiecīga – lai ko es iesāku, es zinu, ka man tas ir arī jāpabeidz. Esmu piedalījusies pasaules čempionātā, trīs reizes Eiropas čempionātā, visos pasaules kausos, trīs reizes esmu bijusi Latvijas čempione. Šādus rezultātus esmu ieguvusi, pateicoties mammas un savas lieliskās treneres Tatjanas Stepulānes atbalstam. Paldies viņām par to! Man šogad ir jāpabeidz 12. klase, es jau palīdzu savai trenerei un strādāju ar bērniem, domāju to turpināt, bet šaubos, vai mana profesiju būs saistīta ar sportu."

Pateicība vecākiem un trenerim!

Linards Roberts Pāviška, saņēma V30 apliecību futbolā: "Kad biju mazs, man patika futbols un pagalmā spēlēju to ar draugiem. Vēlāk teicu vecākiem, ka vēlos tam pievērsties nopietnāk un lai viņi mani piesaka sporta skolā, tā es trenējos no 7 gadu vecuma. Treniņi sporta centrā man devuši rūdījumu, esmu kļuvis sportisks, nav problēmu ar fizisko izturību. Ar sportu noteikti nodarbošos arī turpmāk. Man vēl jāpabeidz 12. klase, un tad es izdomāšu, ko tālāk gribu darīt. Šodien esmu priecīgs un pateicīgs saviem lielākajiem atbalstītājiem – vecākiem un trenerim Raivim Rubīnam, kuri man neļāva padoties, kad uznāca vēlme pamest sportu, un es noturējos."

Absolventi

V20 apliecību ieguva Rainers Āriņš, Vladimirs Balašovs, Ričards Freidenfelds, Jēkabs Jakovļevs, Matīss Hugo Lazdiņš, Arvils Liepiņš, Rolands Linužs, Daniels Marga, Tomass Tereškovs un Ņikita Žiguļins (treneris – Andris Sosnars) (handbols); Diamante Ābola, Arina Astronomova, Vladislava Griba, Vladlena Kļimova, Poļina Piskura, Santa Stepulāne, Nikija Tēra, Diāna Uļitova, Viktorija Vancāne, Amanda Volkopa, Poļina Žiguļina, Tīna Kitija Ertmane un Anželika Zaharjana (trenere – Tatjana Stepulāne) (mākslas vingrošana); Krista Igenberga, Diāna Alise Latkovska, Rendijs Rubenis, Ivans Safonovs, Marta Sīviņa, Bruno Spūlis, Nikoleta Šleiva un Alise Vaskāne (treneris – Artūrs Priževoits) (vieglatlētika).

V30 apliecību ieguva Darja Goļenkova, Veronika Gruzdeva un Elīna Vildere (trenere – Tatjana Stepulāne) (mākslas vingrošana); Ritvars Dukovskis, Vladislavs Kožičs un Ģirts Skoboļevs (treneris – Vladislavs Hamiduļļins) (svarcelšana); Celeste, Haralds Lūkins un Jānis Mihaels Valpuski (trenere – Iveta Holcmane) (orientēšanās sports); Toms Rūdolfs Bērziņš, Leo Ritvars Dalbiņš, Jevgēnijs Drozdovs, Kārlis Līcis, Linards Roberts Pāviška, Aleksejs Sanatovs, Emīls Siliņš, Niks Niklāvs Škaunacis, Bruno Vanags un Roberts Vārpa (treneris – Raivis Rubīns) (futbols); Guntis Kļaviņš (treneris – Artūrs Priževoits) (vieglatlētika).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/44541