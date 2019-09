HK "Ogre" cer pacīnīties par medaļām

Šovakar pulksten 19.30 Ogres novada Sporta centra hallē ar spēli starp komandām HK "Ogre" un "Jūrmalas Sports" tiks atklāta "SynotTip" handbola Virslīgas jaunā sezona.

Jūsu uzmanībai piedāvājam Latvijas Handbola federācijas (LHF) sagatavoto apskatu par Ogres handbola kluba situāciju un mērķiem. Informāciju sniedzis HK "Ogre" galvenais treneris Andris Molotanovs.

LHF jau iepriekš ziņoja, ka arī šosezon Virslīgā startēs astoņas komandas - "Dobeles Tenax", "Celtnieks Rīga", Ludzas SK "Latgols", HK "Ogre", "Jūrmalas Sports", HK "Vaiņode", "ASK/LSPA" un Latvijas jaunatnes izlases bāzes komanda "MSĢ/LAT 2000". LHF sazinājās ar visiem astoņiem Latvijas spēcīgākā čempionāta klubiem un uzdeva trīs jautājumus:

1.Kāds bija sagatavošanās process? Kad sākāt, kāds bija grafiks un ko esat paspējuši paveikt?

2.Kādas ir izmaiņas sastāvā?

3.Ko sagaidāt no jaunās sezonas un kādi ir komandas mērķi?

HK "Ogre" galvenā trenera Andra Molotanova atbildes:

1.Trenēties kā komanda sākām augusta sākumā, bet puiši jau pirms tam ik pa laikam savācās kopā paši, lai uzspēlētu futbolu un vienkārši pakustētos. Arī iepriekš tā esam darījuši, lai vairāk saliedētos. Pēc tam jau gatavojāmies pirmajam turnīram, kurš mums bija Klaipēdā. Strādājām gan pie fiziskā, gan taktikas, gan tehnikas. Pie visa. Brauciens uz Klaipēdu bija ļoti vērtīgs. Diemžēl palikām bez punktiem, bet līdzīgi pacīnījāmies ar Kehras komandu. Laba pieredze pirms jaunās sezonas, pataustījāmies, uz ko šobrīd esam spējīgi, labi organizēts turnīrs. Tagad arī esam noslēguši dalību Rīgas čempionātā, kurā cīnījāmies mainīgām sekmēm. Problēmas šobrīd ir ar sastāvu. Uz treniņiem nāk pat vairāk spēlētaju. Darbs, mācības... Ir visādi iemesli. Ingus Kivlenieks un Vjačeslavs Rutka ir izkrituši nopietnu savainojumu dēļ. Nezinu, kad varēs atgriezties. Gatavojamies sezonai ar esošajiem resursiem. Centīsimies izdarīt maksimumu katrā spēlē. Sezonas griezumā tam vajadzētu nest augļus. Nopietni gatavojamies, taču sastāva problēmas kopējo pārliecību tomēr iedragā.

2.No tiem, kas šobrīd nav ar komandu, principā ir jāatzīmē jau iepriekš pieminētie Kivlenieks un Rutka. Artis Laganovskis šobrīd aktīvi pievērsies mācībām. Viņš uz Rīgas čempionāta spēli atbrauca izņēmuma kārtā. Turpinās Artis studēt un kādu pusgadu nespēlēs. Vēl nav arī Jāņa Zvejnieka, kurš nespēlēs darba un ģimenes apstākļu dēļ. Klāt ir nācis Rolands Ivanovs. Viņš uz karjeras beigām, iespējams, pēdējo nogriezni aizvadīs Ogrē. Tāpat ar komandu ir Jurģis Strēlis. Kaut ko ņemsim klāt arī no 1. līgas. Nevar teikt, ka ar sastāvu būtu notikušas kaut kādas ļoti būtiskas izmaiņas.

3.Kā vienmēr. Gribētos būt pēc iespējas augstāk. Sapņos un labās domās vērtējam sevi augstu. Realitāte ir tāda, ka šobrīd situācija ar sastāvu ir skarba. To ir ļoti grūti ietekmēt. Ļoti labs rezultāts būtu iegūt kādu no medaļām. Bet tajā pašā laikā saprotam, ka to paveikt būs ļoti sarežģīti. Ja savainojumi sezonas otrajā daļā neieviesīs vēl kaut kādas korekcijas, tad mēs esam spējīgi konkurēt. Teikšu godīgi, ka negribas runāt par kaut kādiem mērķiem vai ambīcijām, jo iepriekšējā pieredze rāda, ka sezonas beigu daļā savainojumi var ietekmēt ļoti daudz. Laiks rādīs. Tagad mūsu uzdevums ir gatavoties katrai spēlei.

Izspēles formāts Virslīgā vīriešiem paliks nemainīgs. No sākuma visas astoņas komandas aizvadīs divas spēles katra ar katru, pēc kā dalīsies divos četriniekos - 1. līdz 4. vieta un 5. līdz 8. vieta. Izslēgšanas spēlēs piedalīsies sešas spēcīgākās komandas, pirmo divu ieguvējām uzreiz sev garantējot vietu pusfinālā, bet vēl četrām komandām cīnoties ceturtdaļfinālos. "MSĢ/LAT 2000" arī šogad startēs ārpus konkurences un par medaļām necīnīsies.

HK Ogre

Vārtsargi: Rolands Ļebedevs, Jānis Noviks, Pēteris Ratnieks

Kreisā mala: Jānis Bauze, Artis Rozenbergs, Artūrs Klimočkins

Kreisais ārējais: Dzintars Dravnieks, Mareks Ģērmanis

Saspēles vadītājs: Jurģis Strēlis, Andris Pozņaks

Labais ārējais: Rolands Ivanovs, Arvis Laganovskis, Vladislavs Ivanovs

Labā mala: Artis Laganovskis, Reinis Sļusarevs

Līnijas spēlētājs: Artūrs Svārups, Sandis Lepers

Oficiālās personas

Andris Molotanovs, treneris

Natālija Kudrjavceva, treneris

