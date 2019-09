"Ogres Vilki" liek pasvīst Kuršu vīriem

Kā punkts uz "i" sportiskajam pasākumam "Izskrien Ogri - 2019" bija florbola kluba "Ogres Vilki" Virslīgas komandas pirmā mājas spēle ar komandu no Liepājas "Kurši/Ekovalis". Viesu komandai nācās krietni nopūlēties, lai dotos mājās ar uzvaru 4:8.

Spēle jau no paša sākuma izvērtās ātra un viesi pirmajā trešdaļā izmantoja divus skaitliskos vairākumus noslēdza periodu ar 0:2 savā labā. Spēles otrā perioda pirmajā pusē “Ogres Vilki” komandas līderi Markuss Januševskis, Rihards Zvirgzdiņš un Elvijs Jankovskis izvirzīja vadībā Ogres komandu ar 3:2, bet līdz perioda beigām rezultāts izlīdzinājās 4:4 un intriga varēja turpināties pēdējā spēles periodā.

3. perioda sākumā viesi demonstrēja nervozu sniegumu, jo, pēc visa spriežot, šāds spēles rezultāts neietilpa viņu plānos. Tomēr viņu pieredze un meistarība darīja savu. Gūstot divus vārtus, "Kurši/Ekovalis" komanda izvirzījās vadībā 4:6. Tad Ogres komanda nomainīja vārtsargu pret laukuma 6 spēlētāju, bet tas nepalīdzēja spēles rezultātu vērst mājiniekiem par labu.

Spēle noslēdzās ar rezultātu 4:8 "Kurši/Ekovalis" labā. "Ogres Vilki" vārtsargs Edgars Engelberts atvairīja 29 no 35 metieniem, bet pretinieku vārtsargs atvairīja 33 no 37 metieniem. Rezultatīvākais ogrēniešu rindās bija Markuss Januševskis ar 3 (1+2) punktiem, viņam sekoja Elvijs Jankovskis ar 2 (2+0) punktiem.

Par Ogres komandas labāko spēlētāju tika atzīts komandas kapteinis Rinalds Osis. Rezultatīvākais spēlētājs Liepājas "Kurši/Ekovalis" rindās bija bijušais kaimiņš – lielvārdnieks Toms Akmeņlauks ar 4 piespēlēm. Par labāko spēlētāju viesu rindās tika atzīts vārtsargs Edgars Rimarenko, kurš sniedza pēcspēles komentāru Ernestam Voļskim no portāla "piesportagalda.com": - Spēle bija diezgan smaga, kaut gan mēs bijām gaidījuši mazāku pretestību no "Vilku" vienības. Tomēr Ogre ir lieli malači, parādīja to, ka ar viņiem nav viegli spēlēt. Mums šīs dienas uzvara nāca tiešām ļoti smagi. Pirms spēles biju vērtējis Ogri vienu plauktiņu zemāk nekā iepriekšējās spēles pretinieci "Rubene". Izrādās, ka Ogres vienība nemaz nav tik slikta komanda, kā to rādīja pagājušās sezonas rezultāti. Šo spēli tagad vajadzētu likt malā un domāt jau par nākamajām cīņām.

Svētdienas spēli apmeklēja teju 200 skatītāji, tostarp Latvijas Florbola savienības Valdes priekšsēdētājs Ilvis Pētersons.

Jau ziņojām, ka komanda “Ogres Vilki” savā pirmajā sezonas spēlē izbraukumā piekāpās “Talsu NSS/Krauzers” komandai ar rezultātu 4:5. Līdz ar to pašlaik ogrēnieši atrodas 10. pozīcijā ar diviem zaudējumiem divās spēlēs. Rezultatīvākie spēlētāji mūsu komandā ir Elvijs Jankovskis un Markuss Januševskis, katram 6 (3+3) punkti.

Tā kā šajā sezonā "Ogres Vilki" komanda ir noslēgusi farmkluba līgumu ar "Saulkalne" klubu no Salaspils, tad mūsu spēlētāji atbalsta arī "Saulkalne" komandu 1. līgā. Pagājušā nedēļā līdzīgi, kā "Ogres Vilki", salaspilieši devās izbraukumā uz Talsiem, lai tiktos ar "Talsu NSS/Zerorisk" komandu. "Saulkalne" komanda var lepoties, ka viņu komandas trešo daļu veido Virslīgas spēlētāji, cerams, ka tas pavērs ceļu uz labiem rezultātiem. Pirmajā spēlē salaspilieši pārliecinoši (6:3) pieveica Talsu komandu.

Rezultatīvākais spēlē bija Patriks Brieže (1+1), kurš pārstāv arī "Ogres Vilki" Virslīgas komandu, un Tomass Zonne ar 2 (0+2) punktiem. Spēles protokolā atzīmējās arī ogrēnieši: Stefans Roberts Dimza, Markuss Januševskis un Kārlis Barons – katrs guva pa vieniem vārtiem, Edijam Hammeram viena piespēle.

Nākamās spēles "Ogres Vilki" komandai izbraukumā: 28. septembrī plkst. 18.00 ar Kocēnu "Rubene" komandu un 5. oktobrī plkst. 18.00 Irlavā spēkošanās ar līgas jaunpienācēju "Irlava/Avant" . Mājas spēle gaidāma 10. oktobrī plkst. 18.00 pret Stalbes vienību "SK Pārgauja", kas šobrīd pēc nospēlētām divām spēlēm atrodas čempionāta tabulas 1. vietā. Tāpat aicinām klātienē atbalstīt Ogres fārmklubu "Saulkalne", kam nākamā mājas spēle notiks 27. septembrī plkst. 20.00 Salaspilī, kur viņi tiksies ar Rīgas "RTU/Rockets" vienību. Šajā sestdienā sākas arī Latvijas 26. čempionāts florbolā bērniem un jauniešiem, kurā kā katru gadu piedalīsies arī florbola kluba "Ogres Vilki" komandas. Šogad ogrēnieši piedalīsies ar piecām komandām četrās vecuma grupās: U9, U11, U12 un U14.

"Ogres Vilki U12" komanda kā pirmā uzsāks šī gada čempionātu šo sestdien Inčukalnā tiekoties ar "Madona/Kalsnava" un "Rubene/KSS" komandām.

"Ogres Vilki" Virslīgas komandu atbalsta Ogres novada pašvaldība, BSW Latvia, Autociems, Rozes bode, Macron Latvia, minerālūdens Mangaļi.

