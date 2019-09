Pieteikšanās Ogres atklātajam čempionātam telpu futbolā

Ogrē un tās apkārtnē viena no populārākajām sporta spēlēm viennozīmīgi ir telpu futbols. Lai Ogres novada 2019./2020. gada čempionāts telpu futbolā būtu pēc iespējas augstākā līmenī un interesantāks, turnīra rīkotāji aicina pieteikties komandas ne tikai no pašu novada, bet arī no tuvākām un tālākām kaimiņu pašvaldībām. Turnīrs norisināsies no 26. oktobra līdz 26. aprīlim, komandu pieteikumi jau tiek pieņemti.

Ogrē ir visi apstākļi, lai aizvadītu augstas klases turnīrus. Ne velti Ogres novada sporta centra hallē notikušas arī Latvijas čempionāta telpu futbolā izšķirošās spēles. Starptautiskajiem standartiem atbilstošs laukums ar ideālu koka grīdu, jauns LED apgaismojums, rezultātu tablo, izvelkamas skatītāju tribīnes, plašas un ērtas ģērbtuves ar dušām - katrai komandai savas. Tas vēl nebūt nav viss, ko Ogres novada atklātā čempionāta dalībniekiem var piedāvāt turnīra rīkotāji. Spēļu norises vieta ir ērti sasniedzama, izmantojot sabiedrisko transportu, bet tie, kuri ieradīsies ar personiskajām mašīnām, varēs izmantot plašu stāvlaukumu tieši halles priekšā. Potenciālie turnīra dalībnieki paši var pārliecināties, ka, piemēram, no Rīgas līdz Ogrei var atbraukt pusstundas laikā. Spēles notiks tikai nedēļas nogalē - sestdienās un svētdienās (no pulksten 11.00 līdz 20.00).

Visi spēļu rezultāti operatīvi parādīsies portālā www.osports.lv, turpat būs arī gan komandu, gan spēlētāju individuālā statistika un prognožu konkurss, par katru kārtu būs atsevišķi apraksti, kā arī fotogalerijas. Sacensību rīkotāju plānos ir pēc iespējas labāku tiesnešu piesaistīšana, bet spēļu sekretariāta darbinieki jau ir ļoti pieredzējuši, droši var teikt, - profesionāli.

Ogres novada atklātajā čempionātā telpu futbolā jau arī agrāk sekmīgi piedalījušies ne tikai vietējie spēlētāji, bet arī komandas no Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Aizkraukles, Salaspils, Rīgas un pat Dobeles. Šobrīd čempionu kauss pieder mājiniekiem - komandai "Ogres Prestižs". Čempionāta laikā notiks arī Rubīna kausa izcīņas turnīrs, šīs ceļojošās trofejas īpašniece pašlaik ir Ogresgala komanda "OCSK". Vai jaunajā sezonā atradīsies pietiekami meistarīgi pretendenti, kuri ne tikai gribētu, bet arī spētu šos titulus iegūt sev?

Lai turnīra norise būtu maksimāli optimāla, čempionāta rīkotāji cer piesaistīt 20 komandas, kas būs sadalītas divās līgās. Turnīrs notiks no 2019. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. aprīlim. Vairāk informācijas - pielikumā pievienotajā Nolikumā. Čempionāta rīkotāji vērš dalībnieku uzmanību uz to, ka Nolikuma prasības tiks ievērotas skrupulozi. Sevišķi tas attiecas uz noteikumu par to, ka komandas spēlētājiem obligāti jābūt vienādas krāsas sporta krekliem ar numuru, šortiem un getrām. Prasības neievērošanas gadījumā spēlētājam/iem spēle būs jāizlaiž. Dalības maksa no komandas - 500 eiro, samaksājot līdz 14. oktobrim, vai 600 eiro, samaksājot līdz čempionāta pirmajai spēlei.

Komandu iepriekšējā pieteikšanās Ogres novada atklātajām čempionāta telpu futbolā notiek, aizpildot pieteikuma formu, kas pievienota pielikumā. Citas formas pieteikumi netiks pieņemti. Vairāk informācijas, rakstot uz e-pasta adresi info@osports.lv vai zvanot uz tālr. Nr. 22081093 (Intars).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/44799