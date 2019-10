"Ogres Vilki" laukumā tikās ar "Latvijas Hipotēka/Oxdog Ulbroka"

Viena no piecām ELVI florbola līgas vīriešu spēlēm notika šo svētdien, 27. oktobrī, Ogres 1. vidusskolas sporta hallē, kur "Ogres Vilki" uzņēma komandu "Latvijas Hipotēka/Oxdog Ulbroka".

Ogrēnieši ik pa laikam savas rindas pastiprina, piesaistot spēlētājus vai nu no ārvalstu čempionātiem (Gatis Gailītis), vai no citām Latvijas komandām (Aldis Haralds Ābrams) vai no saviem fārmklubiem (Edijs Hammers, Sandis Venēvics), taču rezultāta kā nav tā nav. Divās no šīs sezonas spēlēm, kurās ogrēniešiem pirms spēles varēja prognozēt punktus tabulā, sanāca 3:13 un 3:14, kas liecina, ka komanda, acīmredzot, tomēr īsti nav gatava Virslīgas līmenim. Turnīra tabulā pēc sešām spēlēm "vilki" joprojām ir bez punktiem un par izslēgšanas turnīru vienība jau var nesapņot, jo astotnieks ir aizmucis trīs uzvaru attāluma, bet trīs sezonu laikā kopumā Ogres komandai ir tikai viena uzvara… Ogrēniešu rezultatīvākais spēlētājs tagad ir Elvijs Jankovskis, kuram 13 (6+7) punkti, ieskaitot divus, kas tika nopelnīti pēdējā mačā Ķekavā. Viņam ar 11 (7+4) punktiem seko Markuss Januševskis, bet nākamajam rezultatīvākajam florbolistam Edijam Hammeram izdevies tikt pie 5 (2+3) punktiem.

27.oktobrī Ogrē viesojās Latvijas vicečempione "Latvijas Hipotēka/Oxdog Ulbroka", kas pēc visnotaļ blāvā sezonas starta atguvusi formu, izcīnot uzvaras pēdējās četrās spēlēs. Tas ulbrokiešiem ar 13 punktiem sešos mačos ļāvis pakāpties uz trešo vietu. 26.oktobrī Ulbroka savā laukumā uzņēma Kocēnu "Rubeni", laužot cīņas gaitu un atspēlējoties no 0:2 un 3:5, spēles beigās triumfējot ar 8:6. Kārtējo rezultatīvo maču aizvadīja Lauris Zaicevs, kuram sezonā kopumā jau 13 (6+7) punkti. Savukārt Daniels Anis, kurš nesen nosvinēja savu 17. dzimšanas dienu, bija šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs un sezonā kopumā viņš iekrājis jau 12 (10+2) punktus, esot komandas pārliecinoši labākais vārtu guvējs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/45063