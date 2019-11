Ogrē norisināsies Baltijā lielākais frisbija turnīrs "Rīgas Rudens"

Nedēļas nogalē Ogrē un Lielvārdē risināsies Baltijas lielākais frisbija turnīrs "Rīgas Rudens 2019". Starptautiskajā telpu frisbija turnīrā šogad startēs 39 komandas no sešām valstīm. Atsevišķas spēles, tostarp cīņas par medaļām, tiks translētas tiešraidē Latvijas Frisbija federācijas Youtube kanālā.

Sacensībās divu dienu garumā sacentīsies 24 vīriešu un 15 sieviešu komandas. Bez pašmāju vienībām turnīrā startēs arī komandas no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Baltkrievijas.

Latviju "Rīgas Rudens 2019" turnīrā pārstāvēs piecas sieviešu un astoņas vīriešu komandas, tai skaitā arī 2 Ogres frisbija kluba komandas.

Sieviešu divīzijā galvenās favorītes ir pagājušā gada čempiones "Salaspils FK", kā arī trīs Krievijas komandas – "SouthWest", "Elvis Presley" un "Cosmic Girls" no Sanktpēterburgas. Tāpat nevar nepieminēt Baltijas čempionu kausa ieguvējas "Drop That Smile" no Lietuvas un pagājušās sezonas Latvijas čempiones "Valmieru".

Vīriešu divīzijā pēdējos gados lielākā cīņa aizritējusi starp Salaspils "Wild Things" un Krievijas komandu "RealFive". Abas šīs komandas arī šogad noteikti mērķē iekļūt finālā un cīnīties par titulu. Izjaukt pēdējo gadu kārtību centīsies Rīgas "Hardcore Ultimate" un "Ventspils".

Sacensības tiks aizvadītas Ogres novada sporta centrā, Ogres 1.vidusskolā un Lielvārdes novada sporta centrā.

Turnīru organizē Ogres Frisbija klubs sadarbībā ar Latvijas Frisbija federāciju.

