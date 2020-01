Taurupietis Elvis Veinbergs – Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu vicečempions

20. janvārī Ogres novada Sporta centra audzēknis, taurupietis Elvis Veinbergs Šveicē notiekošajās Jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu skeletonā.

Skeletonisti sacentās Sanktmoricas trasē. Pirmajā braucienā Veinbergs Sanktmoricas trasi veica vienā minūtē un 9,33 sekundēs, par 0,74 sekundēm atpalikdams no vācieša Lukasa Dāvida Nīdegera, bet par 57 sekundes simtdaļām apsteigdams šveicieti Livio Zummermateru. Otrajā braucienā taurupietim savu pozīciju izdevās nosargāt. Trase tika veikta vienā minūtē un 9,09 sekundēs. No čempiona Nīdegera mūsu skeletonists divu braucienu summā atpalika par 1,42 sekudēm, toties trešās vietas ieguvēju Zummermateru pārspēja par 1,11 sekundēm. Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu sudraba medaļu Elvis izcīnīja 20 sportistu konkurencē.

Taurupieša sudrabs Latvijas jaunajiem sportistiem bija jau piektā godalga ziemas Olimpiskajās spēlēs, visas pārējās izcīnīja mūsu kamaniņu braucēji. 18. janvārī par čempionu tika kronēts Gints Bērziņš, bet bronzu izcīnīja meiteņu divnieks Viktorija Ziediņa/Elizabete Selīna Zvilna. 17. janvārī puišu divniekos sudraba godalgu guva Kaspars Rinks/Ardis Liepiņš, bet 13. janvārī bronzas medaļas Sanktmoricā izcīnīja Latvijas stafetes komanda kamaniņu sportā, kuras sastāvā startēja Gints Bērziņš, Justīne Maskale, Kaspars Rinks un Ardis Liepiņš.

Latvija Jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs bija pārstāvēta ar 30 sportistiem deviņos sporta veidos - biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, šorttrekā, kērlingā, kā arī 3x3 jaukto komandu hokeja turnīrā. Lielākā pārstāvniecība ir kamaniņu sportā, kur ir pilna komanda - septiņi sportisti, biatlonā startēja seši jaunie sportisti, pa diviem pārstāvjiem ir bobslejā un skeletonā. Distanču un kalnu slēpošanas sacensībās startēja attiecīgi četri un divi jaunie slēpotāji, kērlinga turnīrā jauktajām komandām piedalījās četri sportisti, šorttrekā - divi, bet viena pārstāve ir 3x3 jaukto komandu hokeja turnīrā, kur komandas tika veidotas no vairāku valstu sportistiem un Latvijas pārstāve bija vārtsardze.

III Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles Šveices pilsētā Lozannā norisinājās no 9. līdz 22. janvārim.Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 1100 jauno sportistu no 70 pasaules valstīm, vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Olimpisko spēļu sacensību programmā bija iekļauti astoņu ziemas sporta veidu 16 disciplīnas un tika sadalīts 81 medaļu komplekts.

