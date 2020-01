“Ogres Vilki” komandas izcīna uzvaras

Pagājušā svētdienā “Ogres Vilki” virslīgas komanda papildlaikā ar 3:2 savā laukumā pieveica “Ķekava” vienību.

Spēles pirmais periods bija ļoti dinamisks, taču bez ierakstiem protokolā. Otrajā periodā rezultātu mazākumā atklāja Toms Gredzens no “Ķekava” komandas, taču Ogres spēlētājs Roberts Paupe vairākumā rezultātu izlīdzināja. Trešā perioda sākumā Edgara Birkenfelda realizētais soda metiens izvirzīja “Ogres vilkus” vadībā. Taču šo pārsvaru ogrēniešiem noturēt neizdevās - 7 minūtes pirms pamatlaika beigām “Ķekava” spēlētājs Endijs Vilde izlīdzināja rezultātu un spēles uzvarētājs bija jānoskaidro papildlaikā. Nepilnu minūti pirms papildlaika beigām uzvaras vārtus guva ogrēnieši - pēc Ričarda Krauzes piespēles precīzs metiens izdevās PatrikamBriežem. Spēles rezultatīvākais spēlētājs Ogres komandas rindās bija Edgars Birkenfelds ar 1+1, bet par spēles labāko spēlētāju tika atzīts Elvijs Jankovskis. Edgars Engelberts atvairīja 26 no 28 pretinieku metieniem. Par labāko spēlētāju viesu komandas rindās tika atzīts tās vārtsargs Roberts Blumbergs.

“Ogres Vilki” šobrīd ar 5 punktiem ieņem priekšpēdējo 11. vietu regulārā čempionāta tabulā un šobrīd pat teorētiski nevar pakāpties augstāk. Priekšā vēl ir 5 regulārā čempionāta spēles un pēc tām vajadzēs piedalīties turnīrā par vietas saglabāšanu starp elites komandām.

Savukārt “Ogres Vilki” U14 komanda turpina savu uzvaras gājienu. Pēc janvāra sākumā savās mājās ar 4:9 piedzīvotā pirmā sāpīgā zaudējuma Kocēnu “Rubene/KSS” komandai, pagājušā nedēļā, demonstrējot lielisku spēli, ar rezultātu 8:3 tika pārspēta “Ķekavas Bulldogs” komanda. Rezultatīvākie Ogres komandā bija komandas līderi Normunds Skučers ar 2+3 un Kārlis Stukāns 2+1. Lielisku sniegumu vārtos demonstrēja Rodrigo Druja, kas atvairīja 17 no 20 metieniem. Šobrīd “Ogres Vilki” U14 komanda ar 26 punktiem atrodas 3. vietā. No 1. pozīcijas,kurā atrodas “Rubene/KSS”,to šķir 1 punkts, taču Kocēnu komanda ir aizvadījusi par vienu spēli vairāk.

Pagājušā svētdienā Ogrē notika 2. posms “Rīgas atklātā čempionāts florbolā” U15 vecuma grupā, kur sacentās “FS Sigulda”, “FBK SĀC” no Saulkrastiem, “Rīgas Lauvas”, “Ķekavas Bulldogs” un “Ogres Vilki” U14 komanda. Ogres posmā mājinieku komanda izcīnīja 3 uzvaras un 1 spēli nospēlēja neizšķirti. Pēc diviem posmiem ogrēnieši ieņem 1. vietu, kam seko “Ķekavas Bulldogs” un “Rīgas Lauvas”.

“Ogres Vilki” U12 komanda 25. janvārī dosies uz Ķekavu, kur tiksies “FS MastersBlack” no Ulbrokas un “Ķekava Bulldogs” vienaudžiem. Ogrēnieši pēc 4 nospēlētām spēlēm atrodas A grupas 5. vietā.

Tuvākās spēles florbola kluba “Ogres Vilki” Ogrē aizvadīs U9 komanda Ogres 1. vidusskolas sporta zālē 26. janvārī no plkst. 10.00, kur ogrēnieši tiksies ar divām “CPSS/Lekrings” komandām no Cēsīm, “Valmieras BSS” un “OSS/FK Jeno” no Ozolniekiem. Ceram, ka “desertu” mums pasniegs “Ogres vilku” U14 komanda spēlē pret “Bauskas BJSS” pulksten 16.00. Aicinām nākt un atbalstīt jauniešus klātienē!

Virslīgas komandas kalendārā ir iestājies neliels pārtraukums, jo notiek kvalifikāciju turnīri par dalību 2020. gada Pasaules čempionātā. Latvijas izlase par ceļazīmi uz šo prestižo turnīru cīnīsies Liepājā no 29. janvāra līdz 1. februārim.

“Ogres Vilki” virslīgas komandai gaidāms saspringts februāra mēnesis, kas sāksies ar viesošanos Ulbrokā 8. februārī plkst. 19.00 pie vicečempioniem “Latvijas Hipotēka/Oxdog Ulbroka”, bet 9. februārī ierastajā laikā plkst. 18.00 un vietā – Ogres 1. vidusskolā uzņemsim “FBK Valmiera”.

