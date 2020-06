"Lielais Ogres piedzīvojums" veiksmīgi finišējis; uzvarētāji noskaidroti

21.jūnijā Ogres pilsētas centra skvērā norisinājās sacensību "Lielais Ogres piedzīvojums" uzvarētāju sveikšana un balvu pasniegšana.

Sacensības tika aizvadītas 3.kārtās ar noslēdzošo finālu 21.jūnijā. Dalībniekiem bija jāatrod 150 objekti un jāveic vairāk nekā 100km.

Kā norāda sacensību koordinators, Ogres novada Sporta centra sporta attīstības organizators Andris Krauja, sacensībām sākotnēji pieteicās 80 komandas, pēc I posma to skaits samazinājās līdz 70 komandām, bet līdz finālam izturēja tieši pussimts komandu.

Noslēguma pasākumā tika apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvējas komandas. Saskaitot punktus, līderu godu un galveno balvu izcīnīja komanda "Ko TE notiek?". Jāpiebilst, ka uzvarētāju komandā nav neviena ogrēnieša. Tās dalībnieki ir no Ikšķiles, Jelgavas un Iecavas. Uzzinot, ka Ogrē būs šāda veida sacensības, nolēma tajās piedalīties. Kā atzina komandas dalībnieki, uzvaru palīdzēja kaldināt citās sacensībās gūtā pieredze, jo pat ne visiem ogrēniešiem sekmējās pilsētas izzināšana.

Uzvarētāji saņēma galveno balvu – četrvietīgu telti no veikala "Ceļotājs". Par vicečempioniem kļuva komanda "Karameļu rieksti", bet vadošo trijnieku noslēdza komanda "Marle". Abas komandas saņēma balvas no alus darītavas "IndieJānis". 2.vietas ieguvējiem par piedalīšanos sacensībās atgādinās arī frisbija šķīvītis ar Ogres logo. Visi sacensību dalībnieki saņēma garšīgas balvas no SIA "Fazer Latvija", tika izlozētas arī pārējo atbalstītāju dāvinātās balvas.

Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga atklāja, ka šo sacensību iniciators ir Andris Krauja, kurš pirms desmit gadiem piedalījies un kopā ar biedrību "Nesēdi mājās!" organizējis līdzīgas sacensības. Ideja radusies ārkārtējās situācijas laikā, kad Covid-19 pandēmijas laikā daudziem aktīviem cilvēkiem nebija kur izpausties.

Arī Dz.Žindiga kopā ar vēl tikpat trim sportiskām dāmām piedalījās sacensībās komandas "Piedzīvojums pēdējā vagonā" sastāvā. "Ja es nebūtu piedalījusies sacensībās, es nekad neizjustu, ko tas nozīmē aizbrist līdz Ogres upes vidum un vēl palīst zem ūdens," savus iespaidus atklāj D.Žindiga.

Arī ogrēniete Sanita, kura kopā ar saviem bērniem Šarloti un Borisu, kā arī kolēģi Elīzu, saka paldies organizatoriem par šīm sacensībām. Pieteicāmies tāpēc, ka Covid-19 pandēmijas laikā nebija kur pavadīt brīvo laiku. Ļoti interesants maršruts un uzdevumi. 3.kārtā daudz laika vajadzēja pavadīt pie datora. Savukārt finālā ierobežotā laika dēļ nepaspējām paveikt vissu uzdevumus. Taču galvenais ir piedalīties, jo bija ļoti jautri, paguvām arī tikt pie pirmā iedeguma," atzīst Sanita. Gan komanda "Briedis bedrē brikšķināja", gan arī citas bija speciāli gādājušas tērpus, lai šo piedzīvojumu padarītu vēl interesantāku. Divi pāri sacensību laikā pat atzīmēja kāzu gadadienu.

Komandas "Izturība" dalībniekus sacensības pamudināja pa dzelzceļu Ogre-Suntaži aizbraukt līdz sacensību atbalstītājam alus darītavai "IndieJānis" un pēc tam vēl turpināt ceļu līdz Ķeipenes dzelzceļa stacijai, tā iepazīstot ne tikai Ogres pilsētu, bet arī novadu.

Pasākuma noslēgumā, kad sacensību organizatori jautāja, vai dalībnieki vēlētos ko līdzīgu atkārtot arī nākamajā vasarā, pacēlās roku mežs… "Ja būs gribētāji, esam gatavi organizēt," solīja A.Krauja.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/sports/47161