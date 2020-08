Peldēšanas kluba "OGRE" bērniem un jauniešiem veiksmīgs starts

2020.gada 28.-29.augustā RTU Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās starptautiskais turnīrs bērniem un jauniešiem "Madwave Challenge of Riga", kurā piedalījās arī Peldēšanas kluba "OGRE" bērni un jaunieši, veiksmīgi startējot un uzrādot lieliskus rezultātus.

Neskatoties uz to, ka mūsu peldēšanas klubam šīs sezonas darbība bija ierobežota un bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem, PK Ogre starptautiskajās sacensībās "Madwave Challenge of Riga" kopā izcīnītas 7 medaļas, no tām 4 sudraba un 3 bronzas, kā arī uzrādīti augsti rezultāti pirmajā desmitniekā:

Emīlija Kraukle 50 m brīvais stils 6.vieta

Madara Riba 100 m brass 3.vieta

Everts Leonards Neibergs 100 m Brass 3.vieta

Arina Golikova 50 m tauriņš 8.vieta

Everts Leonards Neibergs 50 m turiņš 10.vieta

Emīlija Kraukle 100 m mugura 2.vieta

Madara Riba 100 m mugura 8.vieta

Madara Stikute 100 m brass 7.vieta

Toms Tomass Puzirevskis 50 m tauriņš 10.vieta

Madara Stikute 100 m mugura 6.vieta

Emīls Pastars 100 m mugura 10.vieta

Ģertrūde Grjunberga 100 m brass 2.vieta

Ģertrūde Grjunberga 50 m tauriņš 6.vieta

Jānis Dzirkalis 100 m mugura 5.vieta

Emīlija Kraukle 50 m mugura 2.vieta

Ariana Golikova 100 m tauriņš 7.vieta

Everts Leonards Neibergs 100 m tauriņš 5.vieta

Arturs Gonāaruks 100 m tauriņš 8.vieta

Madara Riba 50 m brass 3.vieta

Everts Leonards Neibergs 50 m brass8.vieta

Emīlija Kraukle 100 m brīvais stils 2.vieta

Madara Stikute 50 m mugura 9.vieta

Maksims Kagans 100 m tauriņš 5.vieta

Toms Tomass Puzirevskis 100 m tauriņš 6.vieta

Madara Stikute 50 m brass10.vieta

Jānis Dzirkalis 50 m mugura 7.vieta

Ģertrūde Grjunberga 50 m brass4.vieta

Visi sacensību rezultāti apskatāmi šeit:

Vēlamies izteikt pateicību Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu mūsu sporta kluba atbalstā, kā arī ļoti ceram, ka Ogres peldbaseins "Neptūns" pēc iespējas ātrāk atsāks savu darbību, lai mūsu bērni un jaunieši varētu turpināt trenēties, sasniedzot jaunus rezultātus un veiksmīgi startējot peldēšanas sacensībās, pārstāvot Ogres novadu.

Informāciju sagatavoja: Jana MIllere, PK "Ogre" vecāku pārstāve

