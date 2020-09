Ielu basketbola turnīrs "Ogres RAGS" – atpazīstams valsts līmenī

Šogad jau ceturto sezonu norisinājās biedrības "RAGS BB" organizētais ielu basketbola 3x3 turnīrs "Ogres RAGS", kas no vietējām strītbola sacensībām kļuvis par plaši atpazīstamu turnīru valsts līmenī, katru gadu piesaistot arvien vairāk spēlētāju un skatītāju.

Pasākuma iniciatori savulaik bija trīs ogrēnieši, Ogres Basketbola skolas absolventi, kuriem basketbols joprojām ir sirds lieta. Šobrīd pasākumu galvenie organizatori ir divi no viņiem – Aleksejs Solovjovs un Elvis Lapiņš. Jaunieši stāsta, ka viņu mērķis bija popularizēt ielu basketbolu Ogrē, tāpēc pirms četriem gadiem tika noorganizētas vietējā mēroga strītbola sacensības. Pirmajā sezonā turnīrā bijuši 4 posmi, kuros piedalījās pavisam neliels skaits komandu, galvenokārt no Ogres apkārtnes. Tā kā par to bija daudz pozitīvu atsauksmju, tika nolemts šāda veida sacensības organizēt arī turpmāk. Tā ar katru gadu turnīrs kļūst arvien plašāks un populārāks. Šogad bija 9 posmi, tai skaitā trīs posmi Salaspilī un viens Ikšķilē. Turnīrā piedalījās komandas ne tikai no Ogres un tās apkārtnes, bet arī citām pilsētām, piemēram, Krāslavas, Rēzeknes, Saldus, kā arī divas komandas no Lietuvas. Turklāt augustā Ogrē paralēli "RAGS" turnīra posmam notika arī Latvijas profesionālās 3x3 basketbola līgas "Top Gun" vasaras posma turnīrs, kurā spēlē augsta līmeņa komandas. Šāda sadarbība bija pirmo reizi, organizatoriem ir prieks, ka profesionālās komandas labprāt piedalījās arī "RAGS" turnīrā. "Tā ir liela gandarījuma sajūta, ka jauniešiem pasākumi patīk, viņi interesējas par nākamajiem posmiem un atsaucība tikai pieaug, turklāt interese pieaug arī profesionālo spēlētāju vidū," atzīmē A. Solovjovs.

Mērķis ir popularizēt ielu basketbolu, padarot to pieejamu ikvienam.

"Ogres RAGS" galvenais mērķis ir veicināt ielu basketbola attīstību un popularitāti Ogres novadā, padarot to pieejamu dažāda vecuma un meistarības spēlētājiem. Tā ir sportiska rakstura izklaide aktīviem cilvēkiem, kuri vēlas pozitīvi pavadīt savu brīvo laiku spēlējot basketbolu un baudot dažādas sporta izklaides ģimenes vai draugu lokā. Turnīros var piedalīties spēlētāji četrās vecuma grupās vīriešiem: 2009. g.dz. un jaunāki, 2007. – 2008. g.dz., 2005. – 2006. g.dz. un 16+ vecuma grupa. Savukārt sieviešu grupā visu vecumu grupas sacenšas kopā, jo komandu skaits nav tik liels. Katrā posmā tiek apbalvotas labākās komandas, kā arī dalībnieki krāj punktus un tiek noskaidrotas labākās komandas kopvērtējumā.

Lai piedalītos sacensībās, nav īpašu priekšnosacījumu – to var darīt ikviens, izveidojot komandu 3 spēlētāju sastāvā. Dalībnieki turnīrā ir ļoti atšķirīgi gan pēc spēles līmeņa, gan dalības regularitātes. Organizatori stāsta, ka ir komandas, kas spēlē no pašiem pirmsākumiem un praktiski nav izlaidušas nevienu turnīra posmu. Lai šādas komandas atbalstītu, pamazām tiek veidota "RAGA ģimene", kuras dalībniekiem pēc sezonas tiek organizēts kopējs pasākums.

Turnīrs ir iekļauts Starptautiskās Basketbola asociācijas (FIBA) sacensību kalendārā. Spēlētājiem ir jāreģistrējas FIBA 3x3 basketbola Pasaules individuālajā rangā (3x3 planet.com). Šie individuālā ranga punkti ir ievērojama sastāvdaļa FIBA pasaules valstu ranga noteikšanai, kas ietekmē arī Latvijas dalību Olimpiskajās spēlēs.

"Mums ir liels gandarījums, ka mēs, organizējot turnīrus, uzlabojam valsts rangu, palīdzot Latvijas izlasei startēt olimpiādē. Reģistrēties un krāt punktus ir izdevīgi arī pašiem spēlētājiem, jo visi rezultāti ir pieejami treneriem, kuri pēc vērtējuma var aicināt viņus valsts izlases kandidātos. Sevi labi parādot, var iekļūt arī jauniešu vai valsts izlasē. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem sevi parādīt 3x3 ielu basketbolā, savukārt treneriem palīdz atlasīt spēlētājus," norāda E. Lapiņš. Jāatzīmē, ka latviešu spēlētāji ar katru gadu uzrāda arvien labākus rezultātus un valsts rangs tikai kāpj. Šobrīd Latvija FIBA 3x3 basketbola gan individuālo spēlētāju, gan komandu rangā ir topa pašā virsotnē.

Kopš šī gada "RAGS BB" ir pārņēmis arī Ogres novada basketbola čempionāta organizēšanu (5x5 basketbolā), kuram šogad būs jau 38. sezona. Tā kā komandu skaits ir liels un to spēles līmenis atšķirīgs, ir izveidotas 2 līgas, līdz ar to spēles ir daudz interesantākās un intriģējošākas. Plānots, ka šogad čempionāts sāksies 26. septembrī ar spēlēm Ogres 1. vidusskolā.

Vietējie strītbola turnīri ir tikai sākums

Runājot par nākotnes plāniem, organizatori norāda, ka ideju ir daudz, nemitīgi tiek meklēti jauni veidi, kā popularizēt ielu basketbolu, piesaistīt spēlētājus un komandas.

Pagājušogad pirmo reizi 16+ vecuma grupai tika organizēts 3x3 ielu basketbola nakts turnīrs. Tā kā interese bija liela, to iecerēts organizēt arī šogad. Lai popularizētu strītbolu skolēnu vidū, ir ideja organizēt 3x3 basketbola čempionātu starp Ogres reģiona skolām. Protams, arī pašus strītbola turnīrus plānots organizēt citās pilsētās visā Latvijā.

Šī gada jaunums bija arī pludmales basketbols – viens no "RAGS" turnīra posmiem notika pie Dubkalnu karjera, kas gan pašiem organizatoriem, gan daudzām komandām bija liels izaicinājums. Tomēr arī par šo iniciatīvu ir pozitīvas atsauksmes, tāpēc šāds posms tiks iekļauts arī nākamajās sezonās. Pasākums notika Pludmales sporta festivāla Blieziens`20 ietvaros, paralēli norisinājās pludmales volejbola un handbola sacensības, bija lielā skatuve, uz kuras dienas garumā uzstājās dažādi mākslinieki un grupas. Festivāls piesaistīja daudz interesentu, popularizējot arī "Ogres RAGS" turnīru un ielu basketbolu kopumā.

Organizatoriem ir svarīgi, lai būtu interesanti gan spēlētājiem, gan skatītājiem, tāpēc turnīra laikā notiek dažādi sportiska un izklaidējoša rakstura konkursi, tai skaitā arī bērniem.

A.Solovjovs un E. Lapiņš saka lielu paldies "RAGS" komandai, visiem atbalstītājiem, īpaši tiem, kuri bijuši kopā ar viņiem no pašiem pirmsākumiem – Ogres Ezītis miglā, JumpPark, Fazer Latvija, Milžu taka, Oxygen Design, Ogres Basketbola skola, Ogres novada pašvaldība –, kā arī jauniešiem, kuri brīvprātīgi iesaistās sacensību organizēšanā. "Tikai visi kopā – organizatori, brīvprātīgie jaunieši un atbalstītāji – varam nodrošināt, ka šī ideja attīstās, turnīri kļūst plašāki un nozīmīgāki."

Pašlaik informācija par "RAGS BB" organizētajiem pasākumiem pieejama "RAGS BB" Facebook un Instagram profilā, taču pavisam drīz tiks atvērta arī RAGS strītbola mājaslapa, kurā būs pieejama visa aktuālā informācija – spēļu kalendārs, rezultāti, kopvērtējums un citi jaunumi.

