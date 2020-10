Īsteno projektu "Nezināms lidojošs objekts" Ogres novadā

2020.gada vasaras sezonā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "R.A.D.I - Ogres novadam" projekta "Nezināms lidojošs objekts" ietvaros tika organizētas vairākas aktivitātes disku sporta veida popularizēšanai Ogres novadā.

Ogre ir atslēgas vārds tam, kur pirms 25 gadiem tika dibināts pirmais frisbija klubs un Latvijas frisbija federācija, kuri aktīvi darbojas vēl šodien. Disku sporta veidi aizvien vairāk iegūst savu popularitāti visā pasaulē, atpazīstamākie Latvijas mērogā noteikti ir frisbijs un disku golfs, bet lielai daļai iedzīvotāju arī šie abi sporta veidi joprojām asociējās ar nezināmiem lidojošiem objektiem - "šķīvīšiem".

Frisbijam kā aktivitātei ir vairākas priekšrocības, tas ir ļoti demokrātisks, tam nav nepieciešams specifisks inventārs, izņemot pats disks un vēlme darboties. Frisbiju var spēlēt gan ārā, gan iekštelpās, gan pludmalē. Atkarībā no spēles laukuma spēlētāju skaits svārstās no 5 līdz 7 spēlētājiem uz laukuma, bet pašu disku savā starpā var lidināt neatkarīgi no cilvēku skaita. Viena no būtiskākajām atšķirībām, kas atšķir frisbiju no citiem sporta veidiem ir tā, ka spēlē nav tiesnešu, bet tā balstās uz spēlētāju godprātību jeb spēles garu - spirit of the game.

Spēles gars ir kļuvis par neatņemamu frisbija sastāvdaļu un tā iegūšana frisbija aprindās tiek vērtēta tikpat augstu kā uzvara turnīrā, jo tās ieguvējs ir komanda, kura pretinieku skatījumā visizteiksmīgāk izcēlusies ar godīgumu, pozitīvu attieksmi pret spēli un tās dalībniekiem, kā arī cīņassparu. Spēles gara būtību izcēlis arī pazīstamais amerikāņu sporta žurnālists Hovards Kossels, uzsverot: "Frisbijs ir atgādinājums tam, kam sportam ir jābūt un kas vēl retos gadījumos tas ir."

Frisbijs ir lielisks sporta veids, lai attīstītu fizisko sagatavotību, iemācītos cieņu pret pretinieku un labi pavadītu brīvo laiku jebkurā vecumā. Ja tomēr cilvēks ir vairāk individuālists un viņam patīk būt pie dabas un kustībā, tad viņu noteikti aizraus cita disku sporta veidu disciplīna - disku golfs. Tā ir ārpustelpu sporta aktivitāte, kurā spēlētājiem īpašs lidojošais disks jāiemet specializētā grozā. Uzdevums līdzīgi kā tradicionālajā golfā, nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, protams, starp grozu un mērķi var traucēt dažādi šķēršļi, kā, piemēram, koki, kalni, ūdens u.c.

Ar projekta "Nezināms lidojošs objekts" aktivitātēm mērķis bija iepazīstināt Ogres novada iedzīvotājus ar frisbija saknēm Latvijā, alternatīvām, kā vēl aktīvi un sportiski pavadīt savu brīvo laiku jebkurā vecumā, vietā un ko var darīt ar vienu elementu - disku.

Ogres frisbija klubs viesojās Madlienā, Meņģelē un Ogrē. Ogres novada iedzīvotājiem bija iespēja iemācīties dažādas frisbija piespēles un apgūt spēles pamatus, pašiem iziet nelielu disku golfa trasi un paši mazākie kopā ar Robotiņu varēja mētāt īpašus bērniem paredzētus frisbija diskus un apgūt godīgas spēles pamatprincipus. Aktivitāšu mērķauditorija sasniedza bērnus no divu gadu vecuma līdz pat pensijas gadiem.

Covid situācijas dēļ diemžēl neizdevās apmeklēt vēl visus pagastus, bet “Nezināms lidojošs objekts” citā veidā turpinās savas aktivitātes gan pilsētā, gan pagastos un īpaši skolās. Iedzīvotāju atsaucība bija liela, tāpēc tiek strādāts pie pastāvīgas disku golfa trases izveides un norisinās atvērtie frisbija treniņi jauniešiem no 12 gadu vecuma kopā ar Ogres frisbija klubu, kur padziļinātāk var apgūt frisbija spēli.

Paldies par atbalstu projekta tapšanai Ogres novada pašvaldībai un Ogres novada sporta centram.

Ogres pašvaldības projektu konkursa "R.A.D.I - Ogres novadam" projekta "Nezināms lidojošs objekts" projekts kalpos kā aktivitāte, ko iespējams realizēt arī bērnudārzos, skolās, pagastos, kolektīvos un citur turpmāk arī ilgtermiņā.

