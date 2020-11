Ogrēniete Paula Boķe cīnīsies par olimpisko ceļazīmi

Šī sezona kamaniņu braucējiem iezīmējusies ar to, ka sākusies cīņa par ceļazīmi uz jauniešu olimpiskajām spēlēm, kas 2024.gadā norisināsies Dienvidkorejā Gangwon provincē.

Tā būs iespēja braukt PyeongChang ledus trasē, kurā aizvadītas 2018.gada ziemas olimpiskās spēles.

Šobrīd saņemta oficiāla informācija, ka šajā sezonā jauniešiem Latvijā un visā Eiropā sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību atceltas treniņnometnes un sacensības. Šajā sezonā Latvijas jaunajiem kamaniņu braucējiem treniņi noritēs tikai Siguldā.

"Taču tas nav sliktākais scenārijs, jo Paula pārgājusi no grupas "Jaunietes B" uz grupu "Jaunietes A". Šajā grupā jābrauc ar pieaugušo kamanām un no dāmu starta. Ātrums ļoti atšķiras, kāds bija iepriekš braucot no junioru starta, un ar to ir jāaprod," informē Paulas Boķes pārstāvis Endijs Boķis.

Pašlaik sportiste trenējas ierastā režīmā, kā arī izmēģina vairākas kamanas. "Šīs jau ir pasaules līmeņa kamanas, un tās ir ļoti kaprīzas. Visas detaļas ir speciāli izgatavotas sportistam, kurš brauks ar šīm kamanām. Priekšā liels darbs, lai iegūtu labāko rezultāt. Latiņu ceļam arvien augstāk, un tās ir Olimpiskās spēles 2024.gadā," norāda E.Boķis. "Liels paldies visiem sponsoriem, kas arī šajā grūtajā laikā paliek kopā ar mums.”

Pagājušajā sezonā Paula Boķe kļuva par Latvijas čempioni "Jaunietes B" grupā, ka arī uzvarēja un izcīnīja medaļas vairākās nozīmīgās sacensībās.

